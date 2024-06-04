Фотосессии в Новороссийске с личным фотографом

Найдено 10 экскурсий в категории «Фотопрогулки» в Новороссийске, цены от 5 400 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотопрогулка по центру Новороссийска
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
7 отзывов
Фотопрогулка по историческому центру Новороссийска с профи-фотографом
Погрузитесь в историю Новороссийска с фотопрогулкой: от дореволюционных зданий до секретных подземелий. Ваш момент в истории
Начало: В центре города
«С профессиональным фотографом, моим коллегой Алексеем, эта прогулка станет особенной»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 500 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
12 отзывов
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо: уникальные кадры на фоне природы и достопримечательностей
Отправляйтесь в путешествие из Новороссийска к живописным уголкам Абрау-Дюрсо, где каждый кадр рассказывает свою историю
Начало: Предусмотрен трансфер из Новороссийска и Абрау-Дюр...
«Если необходимо, заранее проконсультируем по одежде, которую стоит выбрать для фотосессии»
Завтра в 09:30
11 июня в 14:30
7 500 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по Новороссийску
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
5 отзывов
Фотопрогулка по живописным уголкам Новороссийска с профессиональным фотографом
Погрузитесь в атмосферу Новороссийска, пока профессиональный фотограф запечатлеет ваши моменты на фоне исторических достопримечательностей
Начало: Возле храма Петра и Февронии
«Съёмку проведу я или другой гид-фотограф из моей команды»
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
6 500 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска
🚗 На машине
Фотопрогулка
4 часа
9 отзывов
Фотопрогулка по живописному Абрау-Дюрсо: Арт-парк, озеро и уникальные фото
Погрузитесь в мир красоты Абрау-Дюрсо: озеро, Арт-парк и профессиональные фото, запечатлеющие моменты радости
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
7 000 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по Новороссийску
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
3 часа
19 отзывов
Фотопрогулка по живописным местам Новороссийска с профессиональным фотографом
Погрузитесь в атмосферу Новороссийска вместе с профессиональным фотографом, который запечатлеет самые яркие моменты
Начало: ул. Советов, 42
«После экскурсии я пришлю не менее 30 профессиональных фотографий в электронном виде»
1 окт в 10:00
2 окт в 10:00
60005 400 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка в Абрау-Дюрсо
Фотопрогулка
4 часа
1 отзыв
Фотопрогулка в Абрау-Дюрсо: индивидуальная экскурсия с фотосессией
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Абрау-Дюрсо. Профессиональные фотографии и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: Адрес обговаривается при бронировании
Расписание: Ежедневно до 15:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 700 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
3 отзыва
Фотопрогулка по живописным местам Абрау-Дюрсо: запечатлите моменты
Запечатлейте самые яркие моменты вашего отдыха в Новороссийске на уникальной фотопрогулке по Абрау-Дюрсо
Начало: Анапское шоссе, д. 108
«Что вас ожидает: Тур включает фотопрогулку по различным локациям, включая Площадь Александра II, набережную озера Абрау, белоснежный Амфитеатр и Арт-парк»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
7 500 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по Новороссийску
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
4 отзыва
Фотопрогулка по живописным уголкам Новороссийска с профессиональным фотографом
Погрузитесь в атмосферу Новороссийска во время индивидуальной фотопрогулки. Получите яркие впечатления и профессиональные фотографии
Начало: Ул. Набережная адмирала Серебрякова
«Встреча с фотографом на набережной возле входа в храм Петра и Февронии»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
6 500 за всё до 3 чел.
Фотоэкскурсия по центру Новороссийска
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
Фотоэкскурсия по центру Новороссийска: история и красивые снимки
Погрузитесь в атмосферу Новороссийска в компании профессионального фотографа, который раскроет тайны города и запечатлеет их на фото
Начало: Ул. Свободы, 3/5
«За отдельную плату, если понадобится, обработаю особо понравившиеся фотографии (50 руб/кадр) Важно знать:»
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 19:30
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
6 500 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка по Кабардинке из Новороссийска
Фотопрогулка
4 часа
Фотопрогулка по Кабардинке: история, природа и искусство
Погрузитесь в атмосферу Кабардинки с индивидуальной фотопрогулкой. История, природа и уникальные фото - все это ждет вас
Начало: Заберем гостей в заранее обговоренном месте
Расписание: Ежедневно с 8:30 до 18:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
10 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инна
    4 июня 2024
    Фотопрогулка по Новороссийску
    Экскурсия составлена грамотно, было очень иниересно. Очень понравилась девушка экскурсовод. На память остались замечателтные фото! Отедельно хочу отметить выбор локаций для прогулки - очень продуманно. Однозначно рекомендую! Обращусь еще раз!
  • В
    Вера
    13 мая 2024
    Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо
    Категорически рекомендую команду Екатерины и Елены! На фотопрогулку ездили с замечательной Леночкой. У нее удобная иномарка с мягким ходом (для нас
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    это было важно, т. к. ребенка укачивает, а тут проехали по серпантинам без проблем). Елена знает все красивые фотозоны на берегах озера Абрау. Благодаря ей также побывали на двух смотровых площадках, которые расположены на противоположных горах (бензина Лена не жалеет). Не только полюбовались на шикарные виды, но и узнали много интересной информации об истории виноделия в этом краю, о знаковых фигурах виноделия и как складывалась судьба этой отрасли во времена СССР. Отдельно хотела упомянуть, что подготовленность Елены к экскурсии поражает. В наличии и дежурная расческа, и ленточки для повязывания на "Древе желаний", и многое другое. Общение душевное, ритм экскурсии комфортный. Умеет расположить к себе взрослых и детей. А это особенно важно при фотосессии, чтобы снимки получились естественные. Большое спасибо Елене за отличную фотопрогулку. Снимки от нее мы уже получили. Любуемся!

    Категорически рекомендую команду Екатерины и Елены!Категорически рекомендую команду Екатерины и Елены!Категорически рекомендую команду Екатерины и Елены!Категорически рекомендую команду Екатерины и Елены!
  • Ю
    Юлия
    10 мая 2024
    Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо
    Фотоэкскурсия оправдала и даже превзошла все наши ожидания, на память остались отличные снимки, узнали много новых мест, прогулка прошла легко и интересно. Обязательно будем рекомендовать друзьям 💞
    Фотоэкскурсия оправдала и даже превзошла все наши ожидания, на память остались отличные снимки, узнали много новыхФотоэкскурсия оправдала и даже превзошла все наши ожидания, на память остались отличные снимки, узнали много новых
  • О
    Оксана
    4 мая 2024
    Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо
    Фотопрогулка прошла замечательно! Екатерина очень интересно рассказала про виноделие в Абрау-Дюрсо и поведала историю поселка и древние легенды. По цене фотосессии я получила еще и полноценную экскурсию. Трансфер тоже был включён в стоимость. Меня на хорошей машине забрали из Новороссийска.
  • О
    Оксана
    2 мая 2024
    Фотопрогулка по Новороссийску
    Шикарная прогулка, красивые фото, которые сразу захотелось выложить в соц. сети, приятно проведенное время! Муж сначала бурчал, он не сразу
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    соглашается на новое, но в процессе расслабился и повеселел, ему и мне очень понравился как экскурсия, так и фотоссесия. Сами можете посмотреть на наши искренние эмоции! С Катей комфортно, видно, что человек любит свое дело и имеет профессиональный подход. Спасибо за эти приятные воспоминания, красивые фото и приятную компанию! Всем советую. Кстати, фото получилось очень много, но несколько самых любимых прикреплю ниже.

    Шикарная прогулка, красивые фото, которые сразу захотелось выложить в соц. сети, приятно проведенное время! Муж сначалаШикарная прогулка, красивые фото, которые сразу захотелось выложить в соц. сети, приятно проведенное время! Муж сначалаШикарная прогулка, красивые фото, которые сразу захотелось выложить в соц. сети, приятно проведенное время! Муж сначалаШикарная прогулка, красивые фото, которые сразу захотелось выложить в соц. сети, приятно проведенное время! Муж сначалаШикарная прогулка, красивые фото, которые сразу захотелось выложить в соц. сети, приятно проведенное время! Муж сначала
  • О
    Оксана
    27 апреля 2024
    Фотопрогулка по Новороссийску
    Приобрела у Екатерины и Елены фотопрогулку по Новороссийску! Погода выдалась солнечной, и два часа пролетело незаметно! Фотограф Елена, помимо локаций
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    фото, рассказывала о памятных местах Новороссийска, об историях памятников и местах 🙌! Фотопрогулка вышла занятной и интересной 😊! Очень позитивно, и моментами смешно, провели время 🤗! Всем очень рекомендую 😄!!

    Приобрела у Екатерины и Елены фотопрогулку по Новороссийску! Погода выдалась солнечной, и два часа пролетело незаметно!Приобрела у Екатерины и Елены фотопрогулку по Новороссийску! Погода выдалась солнечной, и два часа пролетело незаметно!Приобрела у Екатерины и Елены фотопрогулку по Новороссийску! Погода выдалась солнечной, и два часа пролетело незаметно!Приобрела у Екатерины и Елены фотопрогулку по Новороссийску! Погода выдалась солнечной, и два часа пролетело незаметно!Приобрела у Екатерины и Елены фотопрогулку по Новороссийску! Погода выдалась солнечной, и два часа пролетело незаметно!Приобрела у Екатерины и Елены фотопрогулку по Новороссийску! Погода выдалась солнечной, и два часа пролетело незаметно!Приобрела у Екатерины и Елены фотопрогулку по Новороссийску! Погода выдалась солнечной, и два часа пролетело незаметно!
  • Ф
    Федор
    26 апреля 2024
    Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска
    Прекрасная экскурсия. Мария молодец! Хороший рассказчик, опытный водитель, отличный фотограф. Место очень красивое.
    Прекрасная экскурсия. Мария молодец! Хороший рассказчик, опытный водитель, отличный фотограф. Место очень красивоеПрекрасная экскурсия. Мария молодец! Хороший рассказчик, опытный водитель, отличный фотограф. Место очень красивоеПрекрасная экскурсия. Мария молодец! Хороший рассказчик, опытный водитель, отличный фотограф. Место очень красивоеПрекрасная экскурсия. Мария молодец! Хороший рассказчик, опытный водитель, отличный фотограф. Место очень красивоеПрекрасная экскурсия. Мария молодец! Хороший рассказчик, опытный водитель, отличный фотограф. Место очень красивоеПрекрасная экскурсия. Мария молодец! Хороший рассказчик, опытный водитель, отличный фотограф. Место очень красивоеПрекрасная экскурсия. Мария молодец! Хороший рассказчик, опытный водитель, отличный фотограф. Место очень красивое
  • М
    Марина
    27 февраля 2024
    Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска
    Нам очень понравилась фотопрогулка, побывали на виноградниках, в красивых локациях, на набережной. Мария очень интересно и много рассказала об Абрау-Дюрсо, о заводе, о шампанском. Плюс красивые фотографии на память! Спасибо, Мария 🌷
    Нам очень понравилась фотопрогулка, побывали на виноградниках, в красивых локациях, на набережной. Мария очень интересно иНам очень понравилась фотопрогулка, побывали на виноградниках, в красивых локациях, на набережной. Мария очень интересно и
  • И
    Ирина
    7 февраля 2024
    Фотопрогулка по Новороссийску
    Прекрасный гид и человек, экскурсия очень понравилась, много хороших памятных фотографий. Большое спасибо за вашу работу!
  • М
    Мария
    2 февраля 2024
    Фотопрогулка в Абрау-Дюрсо
    При посещении Новороссийска, обязательно заказывайте фотопрогулку, ведь вы получите не только шикарные фотографии и посетите интересные места, а в добавок вы получите прекрасного собеседника ☺ Выражаю огромную благодарность, вам Мария 😊

Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Фотопрогулки»

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Сколько стоит экскурсия по Новороссийску в июне 2024
Сейчас в Новороссийске в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 5 400 до 10 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 60 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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