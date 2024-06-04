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Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по историческому центру Новороссийска с профи-фотографом
Погрузитесь в историю Новороссийска с фотопрогулкой: от дореволюционных зданий до секретных подземелий. Ваш момент в истории
Начало: В центре города
«С профессиональным фотографом, моим коллегой Алексеем, эта прогулка станет особенной»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо: уникальные кадры на фоне природы и достопримечательностей
Отправляйтесь в путешествие из Новороссийска к живописным уголкам Абрау-Дюрсо, где каждый кадр рассказывает свою историю
Начало: Предусмотрен трансфер из Новороссийска и Абрау-Дюр...
«Если необходимо, заранее проконсультируем по одежде, которую стоит выбрать для фотосессии»
Завтра в 09:30
11 июня в 14:30
7 500₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по живописным уголкам Новороссийска с профессиональным фотографом
Погрузитесь в атмосферу Новороссийска, пока профессиональный фотограф запечатлеет ваши моменты на фоне исторических достопримечательностей
Начало: Возле храма Петра и Февронии
«Съёмку проведу я или другой гид-фотограф из моей команды»
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
6 500₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Фотопрогулка по живописному Абрау-Дюрсо: Арт-парк, озеро и уникальные фото
Погрузитесь в мир красоты Абрау-Дюрсо: озеро, Арт-парк и профессиональные фото, запечатлеющие моменты радости
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
7 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
3 часа
Фотопрогулка по живописным местам Новороссийска с профессиональным фотографом
Погрузитесь в атмосферу Новороссийска вместе с профессиональным фотографом, который запечатлеет самые яркие моменты
Начало: ул. Советов, 42
«После экскурсии я пришлю не менее 30 профессиональных фотографий в электронном виде»
1 окт в 10:00
2 окт в 10:00
60005 400₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Фотопрогулка в Абрау-Дюрсо: индивидуальная экскурсия с фотосессией
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Абрау-Дюрсо. Профессиональные фотографии и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: Адрес обговаривается при бронировании
Расписание: Ежедневно до 15:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 700₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Фотопрогулка по живописным местам Абрау-Дюрсо: запечатлите моменты
Запечатлейте самые яркие моменты вашего отдыха в Новороссийске на уникальной фотопрогулке по Абрау-Дюрсо
Начало: Анапское шоссе, д. 108
«Что вас ожидает: Тур включает фотопрогулку по различным локациям, включая Площадь Александра II, набережную озера Абрау, белоснежный Амфитеатр и Арт-парк»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по живописным уголкам Новороссийска с профессиональным фотографом
Погрузитесь в атмосферу Новороссийска во время индивидуальной фотопрогулки. Получите яркие впечатления и профессиональные фотографии
Начало: Ул. Набережная адмирала Серебрякова
«Встреча с фотографом на набережной возле входа в храм Петра и Февронии»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотоэкскурсия по центру Новороссийска: история и красивые снимки
Погрузитесь в атмосферу Новороссийска в компании профессионального фотографа, который раскроет тайны города и запечатлеет их на фото
Начало: Ул. Свободы, 3/5
«За отдельную плату, если понадобится, обработаю особо понравившиеся фотографии (50 руб/кадр) Важно знать:»
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 19:30
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Фотопрогулка по Кабардинке: история, природа и искусство
Погрузитесь в атмосферу Кабардинки с индивидуальной фотопрогулкой. История, природа и уникальные фото - все это ждет вас
Начало: Заберем гостей в заранее обговоренном месте
Расписание: Ежедневно с 8:30 до 18:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
10 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна4 июня 2024Экскурсия составлена грамотно, было очень иниересно. Очень понравилась девушка экскурсовод. На память остались замечателтные фото! Отедельно хочу отметить выбор локаций для прогулки - очень продуманно. Однозначно рекомендую! Обращусь еще раз!
- ВВера13 мая 2024Категорически рекомендую команду Екатерины и Елены! На фотопрогулку ездили с замечательной Леночкой. У нее удобная иномарка с мягким ходом (для нас
- ЮЮлия10 мая 2024Фотоэкскурсия оправдала и даже превзошла все наши ожидания, на память остались отличные снимки, узнали много новых мест, прогулка прошла легко и интересно. Обязательно будем рекомендовать друзьям 💞
- ООксана4 мая 2024Фотопрогулка прошла замечательно! Екатерина очень интересно рассказала про виноделие в Абрау-Дюрсо и поведала историю поселка и древние легенды. По цене фотосессии я получила еще и полноценную экскурсию. Трансфер тоже был включён в стоимость. Меня на хорошей машине забрали из Новороссийска.
- ООксана2 мая 2024Шикарная прогулка, красивые фото, которые сразу захотелось выложить в соц. сети, приятно проведенное время! Муж сначала бурчал, он не сразу
- ООксана27 апреля 2024Приобрела у Екатерины и Елены фотопрогулку по Новороссийску! Погода выдалась солнечной, и два часа пролетело незаметно! Фотограф Елена, помимо локаций
- ФФедор26 апреля 2024Прекрасная экскурсия. Мария молодец! Хороший рассказчик, опытный водитель, отличный фотограф. Место очень красивое.
- ММарина27 февраля 2024Нам очень понравилась фотопрогулка, побывали на виноградниках, в красивых локациях, на набережной. Мария очень интересно и много рассказала об Абрау-Дюрсо, о заводе, о шампанском. Плюс красивые фотографии на память! Спасибо, Мария 🌷
- ИИрина7 февраля 2024Прекрасный гид и человек, экскурсия очень понравилась, много хороших памятных фотографий. Большое спасибо за вашу работу!
- ММария2 февраля 2024При посещении Новороссийска, обязательно заказывайте фотопрогулку, ведь вы получите не только шикарные фотографии и посетите интересные места, а в добавок вы получите прекрасного собеседника ☺ Выражаю огромную благодарность, вам Мария 😊
Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Фотопрогулки»
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