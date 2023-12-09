Фотопрогулка по Новороссийску

Индивидуальная фото-прогулка в Новороссийске
В приятном темпе с фотографом вы прогуляетесь по самым красивым улицам Новороссийска.

В непринужденной обстановке узнаете историю основания города, побываете на видовых площадках и получите на память о знакомстве с городом профессиональные снимки.
Фотопрогулка по Новороссийску
Фотопрогулка по Новороссийску
Фотопрогулка по Новороссийску
Фотопрогулка по Новороссийску
Фотопрогулка по Новороссийску
Фотопрогулка по Новороссийску
Фотопрогулка по Новороссийску
Ближайшие даты:
9
дек
10
дек
11
дек
12
дек
13
дек
14
дек
15
дек
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даты

Что вас ожидает:

  • Бульвар Черняховского
  • Храм Петра и Февронии
  • Жанровая скульптура Дельфины
  • Набережная Новороссийска
  • Памятник «Исход»
  • Мыс Любви
  • Парк имени Фрунзе
  • Легендарное кафе «Бочка»

Описание

Организацонные детали:

  • Встреча с фотографом на набережной возле входа в храм Петра и Февронии.
  • Вы получаете все фото на следующий день в цветокоррекции.
  • Если вас будет больше 3 человек, оплата за каждого следующего человека — 1000 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вы получаете все фото на следующий день в цветокоррекции
Что не входит
  • Ретушь понравившихся кадров — 100 руб. /шт.
  • Если вас будет больше 3 человек, оплата за каждого следующего человека — 1000 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Набережная адмирала Серебрякова
Завершение: Парк имени Фрунзе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Встреча с фотографом на набережной возле входа в храм Петра и Февронии
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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