В приятном темпе с фотографом вы прогуляетесь по самым красивым улицам Новороссийска.
В непринужденной обстановке узнаете историю основания города, побываете на видовых площадках и получите на память о знакомстве с городом профессиональные снимки.
В непринужденной обстановке узнаете историю основания города, побываете на видовых площадках и получите на память о знакомстве с городом профессиональные снимки.
Ближайшие даты:
9
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дек
10
дек
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11
дек
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Бульвар Черняховского
- Храм Петра и Февронии
- Жанровая скульптура Дельфины
- Набережная Новороссийска
- Памятник «Исход»
- Мыс Любви
- Парк имени Фрунзе
- Легендарное кафе «Бочка»
Описание
Организацонные детали:
- Встреча с фотографом на набережной возле входа в храм Петра и Февронии.
- Вы получаете все фото на следующий день в цветокоррекции.
- Если вас будет больше 3 человек, оплата за каждого следующего человека — 1000 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Вы получаете все фото на следующий день в цветокоррекции
- Что не входит
- Ретушь понравившихся кадров — 100 руб. /шт.
- Если вас будет больше 3 человек, оплата за каждого следующего человека — 1000 руб
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Набережная адмирала СеребряковаЗавершение: Парк имени Фрунзе
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Встреча с фотографом на набережной возле входа в храм Петра и Февронии
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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