Еще несколько необычных экскурсий в Новороссийске

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Теплая встреча с Новороссийском

Дружеская прогулка по самым ярким местам города с легким погружением в историю 19-21 вв.

Юлия
Юлия – Гид из Новороссийска
Вы посетите кварталы с дореволюционной застройкой, осмотрите доходные и жилые дома, особняки и бывшие гимназии.

Узнаете, какой путь прошел Новороссийск от города первого кинотеатра империи до второго по объему порта страны.

Также я покажу мои любимые места — атмосферные и просто красивые 🤩.

А в конце отведу в заведение, где готовят лучшие хачапури «лодочки» в городе.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • От 3 000 ₽ за экскурсию

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Теплая встреча с Новороссийском
Теплая встреча с Новороссийском

Что вас ожидает

Дореволюционный Новороссийск
Мы начнем с восточного района, бывшего центра, где вы осмотрите строения 19 века, отлично сохранившиеся до нашего времени. Я расскажу об уникальном силосном амбаре-элеваторе — зерновом гиганте Европы, который и сейчас поражает размерами. Еще один памятник архитектуры — реконструированное здание вокзала. Возле доходного и жилых домов, трактира и других заведений тех лет поговорим о быте былой эпохи. А у здания кинотеатра — о предприимчивом рижанине, подарившем Новороссийску особый статус среди других городов Российской империи и Европы.

Облик и жизнь современного центра
В другой части города вы увидите, как старинные постройки контрастируют с нынешними сооружениями. Здесь я тоже покажу интересные образцы архитектуры 19 века, местную визитную карточку — Городской дом, помещичьи особняки и бывшие гимназии. Поделюсь яркими фактами из жизни города и горожан. Среди прочего будет история 📖 эвакуации белогвардейцев и верблюдов, пасшихся в горах ⛰️ Новороссийска. А в завершение прогулки приглашу вас в местечко «для своих», где вы сможете попробовать лучшие хачапури по-аджарски, или «лодочки».

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ смешанная (пешая + троллейбус)
  • Билеты 🎫 на общественный транспорт и обед в стоимость не входят
  • Возможен формат автомобильной экскурсии 🧭 — подробности уточняйте в переписке с гидом
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Теплая встреча с Новороссийском
Теплая встреча с Новороссийском
Теплая встреча с Новороссийском
Теплая встреча с Новороссийском
Теплая встреча с Новороссийском
Теплая встреча с Новороссийском
Теплая встреча с Новороссийском
Теплая встреча с Новороссийском
Теплая встреча с Новороссийском
Теплая встреча с Новороссийском
Теплая встреча с Новороссийском

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Юлия
Юлия
Меня зовут Юлия, я живу в Новороссийске 29 лет. Люблю этот город, знаю его вдоль и поперек. Занимаюсь организацией авторских туров по черноморскому побережью, мне нравится быть на природе, устраивать пикники и открывать красивые места. Веду здоровый образ жизни. Расскажу о жизни города и края, поделюсь самыми зрелищными локациями и самыми вкусными местами. Жду вас в гости, друзья!
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