Еще несколько необычных экскурсий в Новороссийске

Что вас ожидает

Дореволюционный Новороссийск

Мы начнем с восточного района, бывшего центра, где вы осмотрите строения 19 века, отлично сохранившиеся до нашего времени. Я расскажу об уникальном силосном амбаре-элеваторе — зерновом гиганте Европы, который и сейчас поражает размерами. Еще один памятник архитектуры — реконструированное здание вокзала. Возле доходного и жилых домов, трактира и других заведений тех лет поговорим о быте былой эпохи. А у здания кинотеатра — о предприимчивом рижанине, подарившем Новороссийску особый статус среди других городов Российской империи и Европы.

Облик и жизнь современного центра

В другой части города вы увидите, как старинные постройки контрастируют с нынешними сооружениями. Здесь я тоже покажу интересные образцы архитектуры 19 века, местную визитную карточку — Городской дом, помещичьи особняки и бывшие гимназии. Поделюсь яркими фактами из жизни города и горожан. Среди прочего будет история 📖 эвакуации белогвардейцев и верблюдов, пасшихся в горах ⛰️ Новороссийска. А в завершение прогулки приглашу вас в местечко «для своих», где вы сможете попробовать лучшие хачапури по-аджарски, или «лодочки».

Организационные детали