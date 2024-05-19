1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Первая прогулка по Новороссийску
Познакомиться с историей и современной жизнью города-героя на обзорной экскурсии
«При желании мы посетим этот корабль-музей, который входил в десятку лучших кораблей мира»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 670₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
3 часа
Фотопрогулка по живописным местам Новороссийска с профессиональным фотографом
Погрузитесь в атмосферу Новороссийска вместе с профессиональным фотографом, который запечатлеет самые яркие моменты
Начало: ул. Советов, 42
«Вы увидите памятник основателям Новороссийска, небольшой музей якорей под открытым небом, чудесный фонтан и одну из лучших городских скульптур «Девушка на дельфине»»
1 окт в 10:00
2 окт в 10:00
60005 400₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Загадочное путешествие к дольменам Геленджика из Новороссийска
Погрузитесь в мир древних тайн и загадок, посетив дольмены Геленджика и насладитесь красотой южной природы
Начало: в Новороссийске
«Вы прогуляетесь к Изумрудному водопаду, сможете искупаться в прохладном потоке и даже отыскать окаменелости: почти все палеонтологические экспонаты музея Геленджика найдены на берегах Жане»
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
100009 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Казачья станица Атамань
Познакомиться с культурой и бытом кубанских казаков в музее под открытым небом
Начало: у места вашего проживания в Новороссийске
«Посуда, кружева, фотографии, образа, сундуки, люльки, инструменты — все эти вещи хранились в семьях казаков и привезены в Атамань создателями музея»
1 окт в 08:00
2 окт в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья19 мая 2024Благодарю за интересную и познавательную экскурсию!
- ААлевтина8 мая 2024Отличная экскурсия!!! Людмила очень интересно рассказала нам о городе. Не заскучал никто. Понравилось всем: и детям, и взрослым. Искренне рекоммендую!!!
- ИИрина6 мая 2024Состав двое взрослых и ребенок 7 лет (дошкольник). Людмила Николаевна- гид-экскурсовод в лучшем понимании этой профессии: полностью информационно подкована и
- ЕЕвгений17 августа 2023Интересная экскурсия. Однозначно можно рекомендовать, тем более в Новороссийске не такой богатый выбор экскурсий как в Крыму. Особенно хорошо побродить в долине реки Жане. Если хотите много посмотреть будьте готовы много походить
- ММария28 июля 2023Экскурсия понравилась, интересная, гид Александр прекрасный рассказчик, не дает заскучать даже в пробке, подстраивается под группу и по ходу может
- ЕЕвгения9 мая 2023Было очень интересно и весело. Спасибо большое!
- ЕЕвгения8 мая 2023Всё очень понравилось. Не смотря на дождливую погоду, экскурсия получилась очень интересной.
- ННаталья12 июня 2022Была на экскурсии с сыновьями. Нам очень понравилось. Легко, доступно, познавательно и интересно рассказано о Новороссийске. Я и ребята остались довольны. Ждем с нетерпением фото))
Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Музеи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новороссийске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Новороссийске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Новороссийску в июне 2024
Сейчас в Новороссийске в категории "Музеи" можно забронировать 4 экскурсии от 2 670 до 10 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 103 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Новороссийске на 2024 год по теме «Музеи», 103 ⭐ отзыва, цены от 2670₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август