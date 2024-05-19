Музеи и искусство Новороссийска

Найдено 4 экскурсии в категории «Музеи» в Новороссийске, цены от 2 670 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Первая прогулка по Новороссийску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
77 отзывов
Первая прогулка по Новороссийску
Познакомиться с историей и современной жизнью города-героя на обзорной экскурсии
«При желании мы посетим этот корабль-музей, который входил в десятку лучших кораблей мира»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 670 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка по Новороссийску
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
3 часа
19 отзывов
Фотопрогулка по живописным местам Новороссийска с профессиональным фотографом
Погрузитесь в атмосферу Новороссийска вместе с профессиональным фотографом, который запечатлеет самые яркие моменты
Начало: ул. Советов, 42
«Вы увидите памятник основателям Новороссийска, небольшой музей якорей под открытым небом, чудесный фонтан и одну из лучших городских скульптур «Девушка на дельфине»»
1 окт в 10:00
2 окт в 10:00
60005 400 за всё до 5 чел.
К дольменам Геленджика из Новороссийска
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Загадочное путешествие к дольменам Геленджика из Новороссийска
Погрузитесь в мир древних тайн и загадок, посетив дольмены Геленджика и насладитесь красотой южной природы
Начало: в Новороссийске
«Вы прогуляетесь к Изумрудному водопаду, сможете искупаться в прохладном потоке и даже отыскать окаменелости: почти все палеонтологические экспонаты музея Геленджика найдены на берегах Жане»
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
100009 000 за всё до 4 чел.
Казачья станица Атамань
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Казачья станица Атамань
Познакомиться с культурой и бытом кубанских казаков в музее под открытым небом
Начало: у места вашего проживания в Новороссийске
«Посуда, кружева, фотографии, образа, сундуки, люльки, инструменты — все эти вещи хранились в семьях казаков и привезены в Атамань создателями музея»
1 окт в 08:00
2 окт в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    19 мая 2024
    Первая прогулка по Новороссийску
    Благодарю за интересную и познавательную экскурсию!
  • А
    Алевтина
    8 мая 2024
    Первая прогулка по Новороссийску
    Отличная экскурсия!!! Людмила очень интересно рассказала нам о городе. Не заскучал никто. Понравилось всем: и детям, и взрослым. Искренне рекоммендую!!!
  • И
    Ирина
    6 мая 2024
    Первая прогулка по Новороссийску
    Состав двое взрослых и ребенок 7 лет (дошкольник). Людмила Николаевна- гид-экскурсовод в лучшем понимании этой профессии: полностью информационно подкована и
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    готова ответить на все дополнительные вопросы о городе. Очень интересная и живая подача материала, но вместе с тем рассказ структурирован (начиная с основания города до его современности). У Людмилы Николаевны специальная папка с фотографиями и другими материалами о городе, помогающими в рассказе, а также стихи о Новороссийске. С первых минут становится понятно, что человек полностью владеет материалом и подготовлен к проведению экскурсии. Ребенок оказался заинтересован и не просто присутствовал, а был вовлечен в процесс. Большой привет и искреннее спасибо от гостей из Краснодара и Москвы!

  • Е
    Евгений
    17 августа 2023
    К дольменам Геленджика из Новороссийска
    Интересная экскурсия. Однозначно можно рекомендовать, тем более в Новороссийске не такой богатый выбор экскурсий как в Крыму. Особенно хорошо побродить в долине реки Жане. Если хотите много посмотреть будьте готовы много походить
  • М
    Мария
    28 июля 2023
    К дольменам Геленджика из Новороссийска
    Экскурсия понравилась, интересная, гид Александр прекрасный рассказчик, не дает заскучать даже в пробке, подстраивается под группу и по ходу может
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    что-то скорректировать, подсказал, где можно поесть, а где не стоит, где лучше купить какие-то сувениры по приемлемым ценам. Учтите, что время, указанное на сайте очень примерное - у нас экскурсия заняла с учетом пробок около 9ти часов, ну и будьте готовы к тому, что ходить придется очень, очень и очень много, но оно того стоит

  • Е
    Евгения
    9 мая 2023
    К дольменам Геленджика из Новороссийска
    Было очень интересно и весело. Спасибо большое!
  • Е
    Евгения
    8 мая 2023
    Фотопрогулка по Новороссийску
    Всё очень понравилось. Не смотря на дождливую погоду, экскурсия получилась очень интересной.
  • Н
    Наталья
    12 июня 2022
    Фотопрогулка по Новороссийску
    Была на экскурсии с сыновьями. Нам очень понравилось. Легко, доступно, познавательно и интересно рассказано о Новороссийске. Я и ребята остались довольны. Ждем с нетерпением фото))

Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Музеи»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  3. К дольменам Геленджика из Новороссийска
  4. Казачья станица Атамань
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Сколько стоит экскурсия по Новороссийску в июне 2024
Сейчас в Новороссийске в категории "Музеи" можно забронировать 4 экскурсии от 2 670 до 10 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 103 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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