Индивидуальная экскурсия по Новосибирску на автомобиле предлагает насыщенную программу.
Начав с центральной площади Ленина, участники увидят Театр оперы и балета, старинный Торговый корпус и здание Госбанка. Пешеходная прогулка включает кинотеатр "Победа",
Начав с центральной площади Ленина, участники увидят Театр оперы и балета, старинный Торговый корпус и здание Госбанка. Пешеходная прогулка включает кинотеатр "Победа",
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Удобное передвижение на собственном транспорте
- 🏛 Посещение ключевых достопримечательностей
- 🌳 Прогулка по живописной набережной
- 🏞 Исторические места и архитектура
- 🗺 Индивидуальный маршрут
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии по Новосибирску - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок на свежем воздухе. В это время город оживает, и можно насладиться зелеными парками и набережной. В зимние месяцы, с декабря по февраль, экскурсия также возможна, но стоит быть готовым к холодной погоде. Весной и осенью, в марте-апреле и октябре-ноябре, тур также интересен, но может быть прохладно. В любое время года Новосибирск предлагает уникальные впечатления и атмосферу.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Площадь Ленина
- Театр оперы и балета
- Михайловская набережная
- Парк «Городское начало»
- Чертова городище
Описание экскурсииЗнакомство с Новосибирском начинается на центральной площади Ленина, на месте которой до революции находился городской рынок. Сегодня она представляет собой яркий архитектурный ансамбль, в который входят Театр оперы и балета, старинный Торговый корпус, здание Госбанка. От площади Ленина вы отправитесь на пешеходную прогулку по городу с осмотром кинотеатра «Победа», дома Ленина, часовни Николая Чудотворца. Далее на автомобиле мы проедем мимо театра «Красный факел», посетим площадь Гарина-Михайловского, доберемся до Новосибирского цирка и Верстового столба Транссиба. Проедем по Красному проспекту до площади Свердлова, где находятся знаменитый Стоквартирный дом и Собор Александра Невского. Вас ожидает посещение парка «Городское начало» и прогулка по Михайловской набережной. В завершение вы посетите «Чертово городище», где в XVI–XVIII столетиях располагалось поселение чатских татар. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Ленина
- Театр оперы и балета
- Парк «Городское начало»
- Михайловская набережная
- Часовня Николая Чудотворца
- Доходный дом Н.В. Бузолиной
- Площадь Свердлова
- Стоквартирный дом
- Церковь Покрова Пресвятой Богородицы
- Новосибирский цирк
- Памятник Александру III
- Памятник мосту
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
- Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Хорошая экскурсия. Объехали весь город. Экскурсовод Мария все подробно рассказала.
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Б
Хорошая экскурсия. Объехали весь город. Экскурсовод Мария все подробно рассказала.
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