дом Ленина и часовню Николая Чудотворца. Путешествие продолжится на автомобиле с посещением площади Гарина-Михайловского, Новосибирского цирка и Верстового столба Транссиба. Прогулка по Красному проспекту приведет к Собору Александра Невского. В завершение - парк "Городское начало" и Михайловская набережная. Экскурсия завершается у "Чертова городища", исторического места чатских татар. Это идеальный способ узнать город и его историю

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии по Новосибирску - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок на свежем воздухе. В это время город оживает, и можно насладиться зелеными парками и набережной. В зимние месяцы, с декабря по февраль, экскурсия также возможна, но стоит быть готовым к холодной погоде. Весной и осенью, в марте-апреле и октябре-ноябре, тур также интересен, но может быть прохладно. В любое время года Новосибирск предлагает уникальные впечатления и атмосферу.

Сейчас август — это идеальное время.