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Индивидуальная
2.5 часа
Новосибирск неизвестный: легенды и тайны столицы Сибири
Новосибирск - город с богатой историей и множеством тайн. Узнайте о легендах и мифах столицы Сибири на увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Первомайский сквер
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Главные храмы Новосибирска: путешествие по святым местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Новосибирска, посетив его величественные храмы и узнав их тайны и истории
Завтра в 10:00
11 июня в 13:00
5 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Новосибирск: по городу - на авто и пешком
Увидеть красоты и историческое достояние столицы Сибири
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
9 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена19 мая 2024Добрый день! Новосибирск нам очень понравился. И во многом благодаря нашему гиду Игорю! Великолепная подача материала - интересно и ненапряжно!)
- ААлександр28 апреля 2024Великолепный экскурсовод, любящий историю своего родного города. Харизматичное повествование в ярких рассказах о людях и событиях! Такие экскурсоводы попадаются очень редко,
- ЛЛюдмила27 апреля 2024Игорь отличный экскурсовод и очень интересный рассказчик. Два с половиной часа в его компании пронеслись незаметно и увлекательно. Экспрессивная подача материала просто завораживает
- ККристина27 апреля 2024Всё круто. Интересная экскурсия. Экскурсовод всё интересно и понятно расказывает. Маршрут интересный, много необычных и интересных зданий по пути нам встречались. Храмы всё красивые. Экскурсоводу Софии, огромное спасибо за такую интересную экскурсию.
- NNatalia29 августа 2023Экскурсия с Ольгой очень понравилась! Посмотрели на город с другой стороны. Динамично и увлекательно)
- ССветлана28 августа 2023Замечательный экскурсовод. Отличная познавательная экскурсия.
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Часовня Николая Чудотворца»
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