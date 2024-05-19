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Узнали много нового о городе, о людях, об истории. Прошлись по всему центру и поняли, куда хотим еще сходить. Игорь интересный собеседник, очень грамотная речь, сам по себе очень положительный и вежливый человек. С ним не хотелось расставаться! Еще раз спасибо! Обязательно буду рекомендовать своим друзьям!