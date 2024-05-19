Часовня Николая Чудотворца – экскурсии в Новосибирске

Найдено 3 экскурсии в категории «Часовня Николая Чудотворца» в Новосибирске, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Новосибирск неизвестный: легенды и тайны столицы Сибири
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
21 отзыв
Новосибирск неизвестный: легенды и тайны столицы Сибири
Новосибирск - город с богатой историей и множеством тайн. Узнайте о легендах и мифах столицы Сибири на увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Первомайский сквер
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
3 500 за всё до 5 чел.
Главные храмы Новосибирска
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Главные храмы Новосибирска: путешествие по святым местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Новосибирска, посетив его величественные храмы и узнав их тайны и истории
Завтра в 10:00
11 июня в 13:00
5 500 за всё до 3 чел.
Влюбиться в Новосибирск: по городу - на авто и пешком
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Новосибирск: по городу - на авто и пешком
Увидеть красоты и историческое достояние столицы Сибири
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
9 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    19 мая 2024
    Новосибирск неизвестный: легенды и тайны столицы Сибири
    Добрый день! Новосибирск нам очень понравился. И во многом благодаря нашему гиду Игорю! Великолепная подача материала - интересно и ненапряжно!)
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    Узнали много нового о городе, о людях, об истории. Прошлись по всему центру и поняли, куда хотим еще сходить. Игорь интересный собеседник, очень грамотная речь, сам по себе очень положительный и вежливый человек. С ним не хотелось расставаться! Еще раз спасибо! Обязательно буду рекомендовать своим друзьям!

    Добрый день! Новосибирск нам очень понравился. И во многом благодаря нашему гиду Игорю! Великолепная подача материалаДобрый день! Новосибирск нам очень понравился. И во многом благодаря нашему гиду Игорю! Великолепная подача материалаДобрый день! Новосибирск нам очень понравился. И во многом благодаря нашему гиду Игорю! Великолепная подача материалаДобрый день! Новосибирск нам очень понравился. И во многом благодаря нашему гиду Игорю! Великолепная подача материала
  • А
    Александр
    28 апреля 2024
    Новосибирск неизвестный: легенды и тайны столицы Сибири
    Великолепный экскурсовод, любящий историю своего родного города. Харизматичное повествование в ярких рассказах о людях и событиях! Такие экскурсоводы попадаются очень редко,
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    и после таких экскурсий лишь усиливается желание еще больше прочувствовать и узнать о самом городе и ее людях прошлого и настоящего.

  • Л
    Людмила
    27 апреля 2024
    Новосибирск неизвестный: легенды и тайны столицы Сибири
    Игорь отличный экскурсовод и очень интересный рассказчик. Два с половиной часа в его компании пронеслись незаметно и увлекательно. Экспрессивная подача материала просто завораживает
    Игорь отличный экскурсовод и очень интересный рассказчик. Два с половиной часа в его компании пронеслись незаметно
  • К
    Кристина
    27 апреля 2024
    Главные храмы Новосибирска
    Всё круто. Интересная экскурсия. Экскурсовод всё интересно и понятно расказывает. Маршрут интересный, много необычных и интересных зданий по пути нам встречались. Храмы всё красивые. Экскурсоводу Софии, огромное спасибо за такую интересную экскурсию.
  • N
    Natalia
    29 августа 2023
    Главные храмы Новосибирска
    Экскурсия с Ольгой очень понравилась! Посмотрели на город с другой стороны. Динамично и увлекательно)
    Экскурсия с Ольгой очень понравилась!Экскурсия с Ольгой очень понравилась!Экскурсия с Ольгой очень понравилась!Экскурсия с Ольгой очень понравилась!Экскурсия с Ольгой очень понравилась!Экскурсия с Ольгой очень понравилась!
  • С
    Светлана
    28 августа 2023
    Главные храмы Новосибирска
    Замечательный экскурсовод. Отличная познавательная экскурсия.

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Часовня Николая Чудотворца»

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  4. Площадь Ленина
  5. Красный Проспект
  6. Академгородок
  7. Стоквартирный дом
  8. Набережная
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  10. ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в июне 2024
Сейчас в Новосибирске в категории "Часовня Николая Чудотворца" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 9 000. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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