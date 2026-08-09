Обзорная экскурсия по вечернему Новосибирску на транспорте туристов

Познакомьтесь с историческим прошлым Новосибирска и полюбуйтесь красотой вечернего города в рамках увлекательной обзорной экскурсии.
Вы побываете на площади Ленина, увидите лучшие достопримечательности исторического центра, насладитесь живописными панорамами Оби с Михайловской набережной.
Вы побываете на площади Ленина, увидите лучшие достопримечательности исторического центра, насладитесь живописными панорамами Оби с Михайловской набережной.
Описание экскурсииВо время экскурсии вас ожидает знакомство с кинотеатром «Победа», театром «Красный факел», зданием железнодорожного вокзала. Вы сможете полюбоваться такими выдающимися постройками, как Новосибирский государственный цирк, Дом офицеров, Кафедральный собор Вознесения Христова, а также побывать на площади Свердлова, где находятся Стоквартирный дом и собор Александра Невского. В ходе прогулки вы посетите Михайловскую набережную на берегу Оби. Вдоль нее тянется живописный парк «Городское начало». Мы пройдемся по набережной, полюбуемся вечерними панорамами реки, а в завершение экскурсии отправимся к Бугринскому мосту и Монументу Славы. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно, в любое время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Ленина
- Парк «Городское начало»
- Михайловская набережная
- Часовня Николая Чудотворца
- Доходный дом Н.В. Бузолиной
- Площадь Свердлова
- Стоквартирный дом
- Церковь Покрова Пресвятой Богородицы
- Памятник Александру III
- Памятник мосту
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
- Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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