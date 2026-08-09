Обзорная экскурсия по вечернему Новосибирску на транспорте туристов

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Познакомьтесь с историческим прошлым Новосибирска и полюбуйтесь красотой вечернего города в рамках увлекательной обзорной экскурсии.



Вы побываете на площади Ленина, увидите лучшие достопримечательности исторического центра, насладитесь живописными панорамами Оби с Михайловской набережной.

Gidy Gorode Ваш гид в Новосибирске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 7500 ₽ за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4 часа 1-10 человек На автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Во время экскурсии вас ожидает знакомство с кинотеатром «Победа», театром «Красный факел», зданием железнодорожного вокзала. Вы сможете полюбоваться такими выдающимися постройками, как Новосибирский государственный цирк, Дом офицеров, Кафедральный собор Вознесения Христова, а также побывать на площади Свердлова, где находятся Стоквартирный дом и собор Александра Невского. В ходе прогулки вы посетите Михайловскую набережную на берегу Оби. Вдоль нее тянется живописный парк «Городское начало». Мы пройдемся по набережной, полюбуемся вечерними панорамами реки, а в завершение экскурсии отправимся к Бугринскому мосту и Монументу Славы. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

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