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Обзорная экскурсия по вечернему Новосибирску на транспорте туристов

Вечерняя индивидуальная обзорная экскурсия на машине по Новосибирску
Познакомьтесь с историческим прошлым Новосибирска и полюбуйтесь красотой вечернего города в рамках увлекательной обзорной экскурсии.

Вы побываете на площади Ленина, увидите лучшие достопримечательности исторического центра, насладитесь живописными панорамами Оби с Михайловской набережной.
Обзорная экскурсия по вечернему Новосибирску на транспорте туристов
Обзорная экскурсия по вечернему Новосибирску на транспорте туристов
Обзорная экскурсия по вечернему Новосибирску на транспорте туристов

Описание экскурсии

Во время экскурсии вас ожидает знакомство с кинотеатром «Победа», театром «Красный факел», зданием железнодорожного вокзала. Вы сможете полюбоваться такими выдающимися постройками, как Новосибирский государственный цирк, Дом офицеров, Кафедральный собор Вознесения Христова, а также побывать на площади Свердлова, где находятся Стоквартирный дом и собор Александра Невского. В ходе прогулки вы посетите Михайловскую набережную на берегу Оби. Вдоль нее тянется живописный парк «Городское начало». Мы пройдемся по набережной, полюбуемся вечерними панорамами реки, а в завершение экскурсии отправимся к Бугринскому мосту и Монументу Славы. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно, в любое время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площадь Ленина
  • Парк «Городское начало»
  • Михайловская набережная
  • Часовня Николая Чудотворца
  • Доходный дом Н.В. Бузолиной
  • Площадь Свердлова
  • Стоквартирный дом
  • Церковь Покрова Пресвятой Богородицы
  • Памятник Александру III
  • Памятник мосту
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
  • Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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