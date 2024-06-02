Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Новосибирска

Найдено 11 экскурсий в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Новосибирске, цены от 4 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бердские скалы, водопады и Святой Ключ
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
14 отзывов
Бердские скалы, водопады и Святой Ключ
Насыщенная экскурсия по Новосибирской области с посещением Бердских скал, водопадов Бучило и Беловского, а также святого источника в Ложке
Начало: По договоренности
«Вы осмотрите храм в честь Новомучеников и Исповедников Церкви Русской с купальнями и часовней»
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
16 500 за всё до 3 чел.
«Кругосветка» по новосибирским наукоградам
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
37 отзывов
Индивидуальная экскурсия по новосибирским наукоградам: Академгородок, Кольцово, Краснообск
Откройте для себя неизведанный Новосибирск: наукограды, истории успеха, духовные святыни и кулинарные изыски
Начало: В центре города
«Осмотрите буддистский дацан, возле которого поговорим о представителях бурятской диаспоры в Новосибирске и этой древней религии, а если повезёт — пообщаемся с настоятелем храма»
10 июня в 10:00
12 июня в 14:00
от 9 334 за всё до 6 чел.
Архитектурные эпохи Новосибирска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Архитектурные эпохи Новосибирска: путешествие в историю
Погрузитесь в историческое наследие Новосибирска через его архитектурные шедевры и секреты старинных улиц
Начало: В районе метро Площадь Ленина
«первый каменный храм в Новониколаевске – собор Александра Невского,»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 800 за всё до 10 чел.
Нескучный Новосибирск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Нескучный Новосибирск
Окунуться в прошлое города, пройти по историческим местам и побывать на площади, которой нет
Начало: От площади Ленина
«Собор Александра Невского — первый храм Новосибирска»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
5 000 за всё до 6 чел.
Новосибирск изнутри
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Новосибирск изнутри: живописные улицы и научные секреты
Погрузитесь в атмосферу Новосибирска, посетив его знаковые места: от железнодорожного вокзала до Академгородка
Начало: В районе привокзальной площади
«А также отыщете памятник Лабораторной мыши, вяжущей нить ДНК, посетите музей минералов в институте Геологии и зайдете в деревянный храм Всех Святых»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
8 000 за всё до 10 чел.
Главные храмы Новосибирска
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Главные храмы Новосибирска: путешествие по святым местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Новосибирска, посетив его величественные храмы и узнав их тайны и истории
«Вознесенский кафедральный собор — вы узнаете, как и почему в годы гонений на церковь и веру он был единственным официально работающим храмом в городе»
Завтра в 10:00
11 июня в 13:00
5 500 за всё до 3 чел.
Колывань. Несостоявшийся Новосибирск
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Колывань: историческое путешествие в несостоявшийся Новосибирск
Погрузитесь в атмосферу начала XX века, исследуя Колывань - городок с богатой историей и уникальной архитектурой
Начало: В районе метро «Красный проспект»
«После небольшой прогулки по городку мы с вами отправимся к Покровскому Александро-Невскому монастырю, где посетим действующий храм»
10 июня в 08:00
12 июня в 14:00
12 400 за всё до 3 чел.
ОбьГЭС - городок энергетиков
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
ОбьГЭС в Новосибирске: экскурсия в городок энергетиков
Разгадайте тайны городка энергетиков и его вклад в историю Новосибирска с увлекательной экскурсией
Начало: У станции метро «Студенческая»
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
5 000 за всё до 10 чел.
Ордынское кольцо: хроники Сибири
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Историческая экскурсия Ордынское кольцо: хроники Сибири по окрестностям Новосибирска
Побывайте на месте разгрома войск хана Кучума, исследуйте окрестности Обского водохранилища и насладитесь природой Сибири
«Возможна организация поездки для больших групп (цена по запросу), а также другая версия маршрута: до Нижнекаменки едем по правому берегу Оби через Караканский бор, села Бурмистрово и Завьялово, где можно полюбоваться еще одним старинным храмом»
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
18 000 за всё до 3 чел.
Купеческая Колывань и село чатских татар
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Купеческая Колывань и село чатских татар
Погрузитесь в историю и культуру сибирских татар и купеческого прошлого Колывани. Индивидуальная экскурсия подарит незабываемые впечатления
«Вы посетите легендарное урочище Тертый камень, место обороны мятежного чатского князя Тарлавы, место битвы воеводы Воейкова с ханом Кучумом и старейший храм в Чингисах»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.
Православные храмы Новосибирска
Индивидуальная
4 часа
Православные храмы Новосибирска: путешествие через века
Приглашаем на уникальное путешествие по православным храмам Новосибирска, где каждый камень хранит истории прошлого
Начало: У храма Александра Невского
«В правобережной части города мы посетим Вознесенский кафедральный собор, храм Александра Невского и деревянную церковь Покрова Пресвятой Богородицы»
Завтра в 10:00
11 июня в 09:00
7 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Olga
    2 июня 2024
    «Кругосветка» по новосибирским наукоградам
    Очень интересная, содержательная, насыщенная экскурсия. Продуманный маршрут, хорошая комбинация пешеходных прогулок и маршрута в автомобиле
  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Нескучный Новосибирск
    Первый раз была в Новосибирске. Проездом. Экскурсия была проведена для меня одной. Скорректирована под мои временные параметры и под мои интересы. Экскурсия очень интересная и познавательная! Получила огромное удовольствие! Рекомендую всем.
  • А
    Антонина
    29 мая 2024
    Нескучный Новосибирск
    Наталья - прекрасный экскурсовод. Интересный материал, а конфета врученная в центре России, это очень мило было.
  • Л
    Людмила
    29 мая 2024
    Архитектурные эпохи Новосибирска
    Огромное спасибо Ирине за интереснейшую экскурсию! За столь короткое время нам удалось составить своё представление о городе, познакомиться с основным
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    достопримечательностям, а также изучить архитектурные особенности города. Отдельно хотелось бы поблагодарить за подробные инструкции касательно того, что стоит пометка Новосибирске вне рамок экскурсии, а также за готовность ответить на все интересующие нас вопросы.

    Огромное спасибо Ирине за интереснейшую экскурсию! За столь короткое время нам удалось составить своё представление о
  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    Нескучный Новосибирск
    Наталья обладает глубокими знаниями историей своего города, постоянно их расширяет, чувствуется профессионализм, понравилась ясное изложение и культурная речь. Рекомендую и благодарю Наталью за знаклмство с городом.
  • Л
    Лариса
    21 мая 2024
    «Кругосветка» по новосибирским наукоградам
    Отличная экскурсия «кругосветка»по новосибирским наукоградам благодаря гиду Виктору. Умеет заинтересовать своими рассказом, всё очень интересно и красиво. Эту экскурсию я
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    организовывала для родственницы из Москвы да и сама была в восторге от рассказов о нашем города. Обязательно буду рекомендовать своим друзьям. Огромное спасибо Виктору

  • Е
    Елена
    19 мая 2024
    Ордынское кольцо: хроники Сибири
    Интересная экскурсия. Мария хороший экскурсовод и интересный человек. Полюбовались красотами Сибири, прокатились на пароме, в процессе прогулки даже собрали грибы.
    Интересная экскурсия. Мария хороший экскурсовод и интересный человекИнтересная экскурсия. Мария хороший экскурсовод и интересный человекИнтересная экскурсия. Мария хороший экскурсовод и интересный человек
  • Е
    Евгения
    16 мая 2024
    «Кругосветка» по новосибирским наукоградам
    Было увлекательно, узнали много новой полезной и интересной информации.
  • К
    Кристина
    27 апреля 2024
    Главные храмы Новосибирска
    Всё круто. Интересная экскурсия. Экскурсовод всё интересно и понятно расказывает. Маршрут интересный, много необычных и интересных зданий по пути нам встречались. Храмы всё красивые. Экскурсоводу Софии, огромное спасибо за такую интересную экскурсию.
  • И
    Игорь
    6 марта 2024
    Бердские скалы, водопады и Святой Ключ
    Нет сомнений в том, что маршрут интересен во всех отношениях в любое время года - летом не дано увидеть водопады,
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    скованные льдом, равно как и Бердь со скал, покрытую снегом. Легостаевский заказник с его экотропой дает редкую возможность городскому жителю, вырвавшемуся из мегаполиса, погрузиться не только в снег, но и в сакральную жизнь и тишину зимней природы. А эрудиция, талант рассказчика и обаяние Марии, вашего гида и сотоварища по путешествию, дает возможность почувствовать всё это сполна. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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