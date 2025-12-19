Описание Фото Ответы на вопросы Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии по Новосибирску, где вы получите полное представление о его истории и современности.



Мы посетим множество интересных мест, включая Оперный театр, площадь Ленина и скрытые уголки, недоступные для туристов.



Путешествие на комфортабельном автомобиле позволит вам в спокойном темпе насладиться красотами города и его уникальной атмосферой!

Ирина Ваш гид в Новосибирске Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 6 часов Размер группы 1-6 человек Как проходит Пешком 16 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Исторический и современный Новосибирск: экскурсия по ключевым местам Если вы хотите получить полное представление о Новосибирске, присоединяйтесь к моей экскурсии, которая охватывает историю, развитие и современность города. Мы посетим множество интересных локаций, включая Оперный театр, площадь Ленина, Красный проспект, Стоквартирный дом, Собор Невского, ЖД вокзал и многие другие места, в которые не водят туристов. Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле в спокойном темпе, что позволит вам насладиться атмосферой города. Вы увидите Академгородок, памятник лабораторной мыши, Технопарк и даже пруд с утками, а также насладитесь видами на Бугринский мост и Новосибирское водохранилище.

