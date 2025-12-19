Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии по Новосибирску, где вы получите полное представление о его истории и современности.
Описание экскурсииИсторический и современный Новосибирск: экскурсия по ключевым местам Если вы хотите получить полное представление о Новосибирске, присоединяйтесь к моей экскурсии, которая охватывает историю, развитие и современность города. Мы посетим множество интересных локаций, включая Оперный театр, площадь Ленина, Красный проспект, Стоквартирный дом, Собор Невского, ЖД вокзал и многие другие места, в которые не водят туристов. Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле в спокойном темпе, что позволит вам насладиться атмосферой города. Вы увидите Академгородок, памятник лабораторной мыши, Технопарк и даже пруд с утками, а также насладитесь видами на Бугринский мост и Новосибирское водохранилище.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Оперный театр
- Площадь Ленина
- Красный проспект
- Стоквартирный дом
- Собор Невского
- ЖД вокзал
- Цирк
- Кафедральный собор
- Правительство
- Купеческие домики
- Краеведческий музей
- Дом Офицеров
- Набережная
- Парк Городское начало
- ЛДС Арена
- Бугринский мост
- Новосибирское водохранилище
- Дом пимоката
- Академгородок
- Памятник лабораторной мыши
- НГУ
- Пруд с утками
- Технопарк
- Коттеджи академиков
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
- Напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Новосибирск
Завершение: По запросу туристов
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Новосибирска
