Экскурсия по Новосибирску: от истории до современности

Экскурсия по Новосибирску
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии по Новосибирску, где вы получите полное представление о его истории и современности.

Мы посетим множество интересных мест, включая Оперный театр, площадь Ленина и скрытые уголки, недоступные для туристов.

Путешествие на комфортабельном автомобиле позволит вам в спокойном темпе насладиться красотами города и его уникальной атмосферой!
Описание экскурсии

Исторический и современный Новосибирск: экскурсия по ключевым местам Если вы хотите получить полное представление о Новосибирске, присоединяйтесь к моей экскурсии, которая охватывает историю, развитие и современность города. Мы посетим множество интересных локаций, включая Оперный театр, площадь Ленина, Красный проспект, Стоквартирный дом, Собор Невского, ЖД вокзал и многие другие места, в которые не водят туристов. Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле в спокойном темпе, что позволит вам насладиться атмосферой города. Вы увидите Академгородок, памятник лабораторной мыши, Технопарк и даже пруд с утками, а также насладитесь видами на Бугринский мост и Новосибирское водохранилище.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Оперный театр
  • Площадь Ленина
  • Красный проспект
  • Стоквартирный дом
  • Собор Невского
  • ЖД вокзал
  • Цирк
  • Кафедральный собор
  • Правительство
  • Купеческие домики
  • Краеведческий музей
  • Дом Офицеров
  • Набережная
  • Парк Городское начало
  • ЛДС Арена
  • Бугринский мост
  • Новосибирское водохранилище
  • Дом пимоката
  • Академгородок
  • Памятник лабораторной мыши
  • НГУ
  • Пруд с утками
  • Технопарк
  • Коттеджи академиков
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Питание
  • Напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Новосибирск
Завершение: По запросу туристов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

