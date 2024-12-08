Индивидуальная
до 6 чел.
«Кругосветное путешествие» по новосибирским наукоградам
Погрузитесь в мир науки с экскурсией по наукоградам Новосибирска: Кольцово, Нижняя Ельцовка и Краснообск
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно по договоренности
24 июл в 09:00
25 июл в 09:00
10 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Невероятный Академгородок и Обское море
Погрузитесь в атмосферу науки и природы, посетив Академгородок и Обское море. Узнайте о развитии технологий и насладитесь сибирскими пейзажами
Начало: Метро Речной вокзал
Расписание: По договоренности с туристом
Завтра в 09:00
24 июл в 09:00
20 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Академгородок: Научный центр и культурные сокровища
Академгородок - это место, где наука и история идут рука об руку. Погрузитесь в атмосферу вольнодумства и демократизма среди вековых сосен
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно по договоренности
24 июл в 09:00
25 июл в 09:00
10 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- DDotten8 декабря 2024Очень интересная и насыщенная экскурсия! Последовательная поездка по наукоградам, в каждом из которых отмечается его «изюминка». Очень рекомендую экскурсию, формирует другое представление о Новосибирске
- ИИгорь27 апреля 2023Посмотрели и услышали очень много. Большое спасибо
- ААлександр25 октября 2022Всё понравилось. Виктор показал нам очень интересные места, подробно обо всём рассказал. Рекомендую всем эту экскурсию, если бы мы поехали самостоятельно, то наверное не поняли бы, что это за место - Академгородок:)
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Технопарк»
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