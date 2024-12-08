D Dotten «Кругосветное путешествие» по новосибирским наукоградам Очень интересная и насыщенная экскурсия! Последовательная поездка по наукоградам, в каждом из которых отмечается его «изюминка». Очень рекомендую экскурсию, формирует другое представление о Новосибирске

И Игорь Большая прогулка по Академгородку Посмотрели и услышали очень много. Большое спасибо