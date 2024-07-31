3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборИндивидуальная экскурсия по вечернему Новосибирску: достопримечательности и огни
Вечерняя автомобильная экскурсия по Новосибирску - идеальный способ увидеть город в новом свете
Начало: в вашем отеле или у удобной станции метро
Завтра в 20:00
6 авг в 19:00
от 6 400₽ за всё до 2 чел.
4 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Академгородок + ГЭС в мини-группе
Путешествие по Академгородку и Новосибирской ГЭС в мини-группе. Уникальные памятники, панорама Обского моря и красота Сибири ждут вас
Начало: На улице Дмитрия Шамшурина
11 авг в 10:00
18 авг в 10:00
4 500₽ за человека
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Нескучная обзорная по Новосибирску
С гидом-сибирячкой в третьем поколении, которая покажет, как развивался город
Начало: В парке «Городское начало» или у вашего отеля в це...
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
7 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей31 июля 2024Нам очень понравилась вечерняя экскурсия по Новосибирску. Помимо того, что мы увидели важные и знаковые места города и красивые виды,
- ООльга24 июля 2024Огромное спасибо нашему гиду по вечернему Новосибирску Виктору Лукашу! Трехчасовая экскурсия прошла незаметно: всё точно, динамично, с интересом и вдохновением рассказывает историю города, останавливались в значимых местах, проходили небольшие пешии участки. У нас остались только положительные эмоции!
- ААнна20 июля 2024Экскурсия интересная, динамичная, душевная. В Новосибирске бываем часто, но услышали и увидели много удивительного. Мягкий юмор, легкая ирония экскурсовода Виктора украсили наш вечер. Обязательно посоветую друзьям.
- ООксана11 мая 2024Добрый день, Экскурсию проводила Маргарита Модина. Очень познавательная и красочная поездка получилась, особенно интересно узнавать разные моменты жизни в городе именно
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Бугринский мост»
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