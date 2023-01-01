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Новосибирский зоопарк и поездка по детской железной дороге

5
3 отзыва
Ирина О.
Ирина О. – Гид из Новосибирска
Прокатимся на паровозике, который доставит нас в один из лучших зоопарков в России.

Животные здесь по своему уникальны и редки, из них несколько сотен занесены в Международную, Российскую и региональную Красные книги.

Мы прогуляемся по тенистым и ухоженным аллеям, посмотрим на здешних жителей, посетим здания океанариума и пингвинария, а после зайдем в террариум.

Если вы также млеете от вида милых зверюшек, то вам однозначно сюда!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Новосибирский зоопарк и поездка по детской железной дороге
Новосибирский зоопарк и поездка по детской железной дороге

Что вы увидите

  • Новосибирский зоопарк
  • Поездка по детской железной дороге
В зоопарк на поезде
В зоопарк мы попадем на поезде 🚂 детской железной дороги со станции «Заельцовский парк».
Новосибирский зоопарк — явление в своем роде уникальное. Он вобрал в себя множество самых разных и интереснейших объектов. Горожане приходят сюда отдыхать с семьями на целый день. Благодаря самоотверженному труду его первого и бессменного директора Ростислава Шило, зоопарк стал самым большим и разнообразным по своему содержанию (после Московского зоопарка).
Мы прогуляемся по его тенистым и ухоженным аллеям, посетим здания океанариума и пингвинария, зайдем в террариум, понаблюдаем за жизнью белых медведей. Животные в зоопарке живут в условиях, приближенных к естественной среде обитания. Для желающих организована поездка по территории зоопарка на электромобиле (за дополнительную плату). А еще на территории находится настоящая избушка Бабы Яги, самый большой в Европе «перевернутый дом» и романтичное «Лебединое озеро».
Что входит
  • Услуги гида (стоимость договорная)
Что не входит
  • Личные расходы
  • Транспортные расходы
  • Входные билеты
  • Питание
Начало и место завершения
🚩 Ст. метро Заельцовская
Новосибирский зоопарк и поездка по детской железной дороге
Новосибирский зоопарк и поездка по детской железной дороге
Новосибирский зоопарк и поездка по детской железной дороге
Новосибирский зоопарк и поездка по детской железной дороге

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ирина О.
Ирина О.
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3 отзыва оставили туристы

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