В зоопарк на поезде

В зоопарк мы попадем на поезде 🚂 детской железной дороги со станции «Заельцовский парк».

Новосибирский зоопарк — явление в своем роде уникальное. Он вобрал в себя множество самых разных и интереснейших объектов. Горожане приходят сюда отдыхать с семьями на целый день. Благодаря самоотверженному труду его первого и бессменного директора Ростислава Шило, зоопарк стал самым большим и разнообразным по своему содержанию (после Московского зоопарка).

Мы прогуляемся по его тенистым и ухоженным аллеям, посетим здания океанариума и пингвинария, зайдем в террариум, понаблюдаем за жизнью белых медведей. Животные в зоопарке живут в условиях, приближенных к естественной среде обитания. Для желающих организована поездка по территории зоопарка на электромобиле (за дополнительную плату). А еще на территории находится настоящая избушка Бабы Яги, самый большой в Европе «перевернутый дом» и романтичное «Лебединое озеро».