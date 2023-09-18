Прогулка по Михайловской набережной с погружением в ботанику и зоологию пробудит в вас детское любопытство. Мы отойдём в сторону от суетливых улиц и заглянем в уютный зелёный мир. Он населён особыми жителями города: птицами, насекомыми и другими обитателями, которые встретят нас даже в самых потаённых уголках на берегу Оби.

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Описание

Что вас ожидает

🌿 Наш маршрут проходит не только по всем уровням набережной и спускается к воде, но и захватывает места, куда праздные отдыхающие не заглядывают. Там мы увидим разных птиц (количество видов зависит от сезона), послушаем их голоса и обнаружим скрытые гнёзда. Обсудим, кто такие слётки и нужно ли их спасать.

🌿 Встретим клопов-солдатиков и шмелей. Попробуем посчитать возраст сосны. На берегу отыщем ракушки моллюсков и отгадаем их названия. И там же, на берегу, увидим настоящие гнезда трясогузки и дрозда, а также чучело птицы. Какой — большой сюрприз!

🍂 С апреля по сентябрь нас непременно будет сопровождать белая трясогузка — по её привычным тропкам можно пройти вдоль всей набережной. А поздней осенью, ступая по следам улетевших трясогузок, мы будем общаться с утками и учиться правильно их угощать.

Организационные детали

По желанию можно устроить небольшой пикник на берегу