Исследование птичьих троп - каждый раз уникальное, неизменно интересное
Он населён особыми жителями города: птицами, насекомыми и другими обитателями, которые встретят нас даже в самых потаённых уголках на берегу Оби.
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Описание
Что вас ожидает
🌿 Наш маршрут проходит не только по всем уровням набережной и спускается к воде, но и захватывает места, куда праздные отдыхающие не заглядывают. Там мы увидим разных птиц (количество видов зависит от сезона), послушаем их голоса и обнаружим скрытые гнёзда. Обсудим, кто такие слётки и нужно ли их спасать.
🌿 Встретим клопов-солдатиков и шмелей. Попробуем посчитать возраст сосны. На берегу отыщем ракушки моллюсков и отгадаем их названия. И там же, на берегу, увидим настоящие гнезда трясогузки и дрозда, а также чучело птицы. Какой — большой сюрприз!
🍂 С апреля по сентябрь нас непременно будет сопровождать белая трясогузка — по её привычным тропкам можно пройти вдоль всей набережной. А поздней осенью, ступая по следам улетевших трясогузок, мы будем общаться с утками и учиться правильно их угощать.
Организационные детали
По желанию можно устроить небольшой пикник на берегу
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро Речной вокзал
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.