По следам белой трясогузки: экопрогулка с биологом

Исследование птичьих троп - каждый раз уникальное, неизменно интересное

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Прогулка по Михайловской набережной с погружением в ботанику и зоологию пробудит в вас детское любопытство. Мы отойдём в сторону от суетливых улиц и заглянем в уютный зелёный мир.

Он населён особыми жителями города: птицами, насекомыми и другими обитателями, которые встретят нас даже в самых потаённых уголках на берегу Оби.
По следам белой трясогузки: экопрогулка с биологом
По следам белой трясогузки: экопрогулка с биологом
По следам белой трясогузки: экопрогулка с биологом
По следам белой трясогузки: экопрогулка с биологом
По следам белой трясогузки: экопрогулка с биологом
По следам белой трясогузки: экопрогулка с биологом
Ближайшие даты:
18
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🌿 Наш маршрут проходит не только по всем уровням набережной и спускается к воде, но и захватывает места, куда праздные отдыхающие не заглядывают. Там мы увидим разных птиц (количество видов зависит от сезона), послушаем их голоса и обнаружим скрытые гнёзда. Обсудим, кто такие слётки и нужно ли их спасать.

🌿 Встретим клопов-солдатиков и шмелей. Попробуем посчитать возраст сосны. На берегу отыщем ракушки моллюсков и отгадаем их названия. И там же, на берегу, увидим настоящие гнезда трясогузки и дрозда, а также чучело птицы. Какой — большой сюрприз!

🍂 С апреля по сентябрь нас непременно будет сопровождать белая трясогузка — по её привычным тропкам можно пройти вдоль всей набережной. А поздней осенью, ступая по следам улетевших трясогузок, мы будем общаться с утками и учиться правильно их угощать.

Организационные детали

По желанию можно устроить небольшой пикник на берегу

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Речной вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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