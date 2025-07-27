читать дальше

улочкам и услышать как исторические факты, так и истории, прямо либо косвенно связанные с этим местом и нашим экскурсоводом Александром, проживающем на Первомайке с детства. Эти вкрапления семейных историй и событий, с которыми был связан Александр, придавали живость всей экскурсии, как будто гуляешь со старым другом.

Криминальная Первомайка оказалась не такой уж криминальной, во всяком случае, на сегодняшний день:-) Интересно было узнать о зарождении криминала там, и как он трансформировался до наших дней.

Общие впечатления положительные, было интересно и легко, информация не была перегружена формальными историческими справками, вся информация была по теме экскурсии, Александр открыт к диалогу и отвечал на вопросы, рассказывая даже чуть больше, чем ожидалось. Мне немного не хватило небольших отступлений в рассказе о нескольких интересных красивых зданиях, которые мы встречали на пути экскурсии (давно ли построен дом, в каком стиле выполнен фасад) и криминальных историй я ожидала услышать больше, но всё же однозначно могу порекомендовать данную экскурсию.