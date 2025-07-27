Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по Первомайке
Откройте для себя тайны Первомайки, самого криминального района Новосибирска, в компании эксперта, который вырос здесь
Начало: В районе станции электрички «Первомайская»
4 сен в 12:00
5 сен в 08:00
5900 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Новосибирск для детей
Индивидуальная экскурсия по Новосибирску для детей. Откройте город и его детские уголки за 3 часа увлекательного путешествия
Начало: У ст. метро «Речной вокзал»
«по желанию: театр кукол и детскую железную дорогу (в летнее время)»
Завтра в 10:30
31 авг в 08:00
15 000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
Город, рожденный железной дорогой
Начало: Г. Новосибирск, Дмитрия Шамшурина, 41
«Приглашаем Вас отправиться на уникальную экскурсию по Западно-Сибирской железной дороге и взглянуть на город из окна электропоезда»
20 сен в 12:00
2200 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена27 июля 2025Главный плюс экскурсии Ирины - её лёгкость. Мы замечательно провели день: отдохнули, посмотрели город, узнали его историю и, главное, развлекли детей в прекрасном парке!
Отдельно отмечу высокую квалификацию водителя, комфортный автомобиль и общую доброжелательность атмосферы.
Благодарю Ирину за запоминающуюся экскурсию!
- ААнастасия11 мая 2025Классная, нестандартная экскурсия! При этом считаю обязательна после общей обзорной экскурсии по Новосибирску. Потому что дает полную картинку об этом прекрасном городе. Спокойным шагом, информация практически от первых лиц. Интересно! Познавательно! Рекомендую!
- ДДмитрий1 апреля 202523 марта побывал на отличной экскурсии по Первомайскому району, за что огромное спасибо Александру.
Экскурсия заняла около 2-2,5 часов. Минус был
- ЕЕгор27 февраля 2025Очень доволен экскурсией.
Сложно описать эмоции, я думаю это очень хорошая экскурсия, но стоит понимать что она достаточно сильно сосредоточена вокруг
- ИИлья20 февраля 2025Спасибо большое за экскурсию все очень интересно и познавательно 👍👍👍👍
- ААлександр2 мая 202329.04.2023 посетили с друзьями экскурсию под интригующим названием "Криминальная Первомайка".
Плюсами данной экскурсии является её, действительно, авторский подход, ведь сам гид
- ЯЯна1 мая 2023Экскурсия "Криминальная Первомайка" для меня стала первым и удачным опытом познавательной прогулки по родному городу. Было интересно пройтись по местным
- ММария30 апреля 2023Если вы живёте в Новосибирске и хотите узнать что-то новое о городе - эта экскурсия для вас. Погуляете по зелёной
- ААнтон30 апреля 2023Экскурсия понравилась! Александр ставит своей целью развеять мифы о Первомайском районе, с чем отлично справляется. Во время прогулки услышали много
