О поездах и железной дороге

Первомайка: криминал и железная дорога
Пешая
На поезде
2.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по Первомайке
Откройте для себя тайны Первомайки, самого криминального района Новосибирска, в компании эксперта, который вырос здесь
Начало: В районе станции электрички «Первомайская»
4 сен в 12:00
5 сен в 08:00
5900 ₽ за всё до 10 чел.
Новосибирск для детей
На машине
На поезде
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Новосибирск для детей
Индивидуальная экскурсия по Новосибирску для детей. Откройте город и его детские уголки за 3 часа увлекательного путешествия
Начало: У ст. метро «Речной вокзал»
«по желанию: театр кукол и детскую железную дорогу (в летнее время)»
Завтра в 10:30
31 авг в 08:00
15 000 ₽ за всё до 5 чел.
Город, рожденный железной дорогой
На поезде
2 часа
Групповая
Город, рожденный железной дорогой
Начало: Г. Новосибирск, Дмитрия Шамшурина, 41
«Приглашаем Вас отправиться на уникальную экскурсию по Западно-Сибирской железной дороге и взглянуть на город из окна электропоезда»
20 сен в 12:00
2200 ₽ за человека

  • Е
    Елена
    27 июля 2025
    Новосибирск для детей
    Главный плюс экскурсии Ирины - её лёгкость. Мы замечательно провели день: отдохнули, посмотрели город, узнали его историю и, главное, развлекли детей в прекрасном парке!
    Отдельно отмечу высокую квалификацию водителя, комфортный автомобиль и общую доброжелательность атмосферы.
    Благодарю Ирину за запоминающуюся экскурсию!
  • А
    Анастасия
    11 мая 2025
    Первомайка: криминал и железная дорога
    Классная, нестандартная экскурсия! При этом считаю обязательна после общей обзорной экскурсии по Новосибирску. Потому что дает полную картинку об этом прекрасном городе. Спокойным шагом, информация практически от первых лиц. Интересно! Познавательно! Рекомендую!
  • Д
    Дмитрий
    1 апреля 2025
    Первомайка: криминал и железная дорога
    23 марта побывал на отличной экскурсии по Первомайскому району, за что огромное спасибо Александру.
    Экскурсия заняла около 2-2,5 часов. Минус был
    читать дальше

    только один, холод на улице, но это никак не помешало проведению экскурсии. Время пролетело незаметно, Александр за все время не останавливался в рассказах ни на секунду. Очень интересно и информативно проводит экскурсию. Стоит отметить, что Александр вырос в этом районе и многие истории знает изнутри, что конечно добавляет интерес.
    В общем и целом экскурсия очень достойная, рассказывать можно долго. Поэтому всем рекомендую посетить данную экскурсию.

    23 марта побывал на отличной экскурсии по Первомайскому району, за что огромное спасибо Александру
  • Е
    Егор
    27 февраля 2025
    Первомайка: криминал и железная дорога
    Очень доволен экскурсией.
    Сложно описать эмоции, я думаю это очень хорошая экскурсия, но стоит понимать что она достаточно сильно сосредоточена вокруг
    читать дальше

    района Первомайки, и поэтому не «мастхэв» к посещению в отличии от обзорной по городу. Александр прекрасный гид, прекрасный рассказчик и я думаю стоит воспринимать эту экскурсию как интересный рассказ или даже «подкаст» о не самом обычном районе Новосибирска. Если вас это заинтересовало, то смело рекомендую!

  • И
    Илья
    20 февраля 2025
    Первомайка: криминал и железная дорога
    Спасибо большое за экскурсию все очень интересно и познавательно 👍👍👍👍
  • А
    Александр
    2 мая 2023
    Первомайка: криминал и железная дорога
    29.04.2023 посетили с друзьями экскурсию под интригующим названием "Криминальная Первомайка".
    Плюсами данной экскурсии является её, действительно, авторский подход, ведь сам гид
    читать дальше

    вырос в этом районе и делится многими историями, которым сам был свидетелем и которые переплетаются с его семьёй.
    Также, журналистское кредо автора, позволяет наполнить экскурсию уникальной информацией, и не пересказывать общедоступные факты.

    Из зон роста данной экскурсии можно отметить широкий диапазон историй, фактов и обзоров, которые уводят от главной заявленной темы, настолько часто, что, в какой-то момент, экскурсия перестает ей соответствовать. Возможно, стоит дополнить экскурсию посещением тех, мест, которые автор упомянул, но не включил в маршрут, ведь звучали они интересно и точно били в тему экскурсии.

  • Я
    Яна
    1 мая 2023
    Первомайка: криминал и железная дорога
    Экскурсия "Криминальная Первомайка" для меня стала первым и удачным опытом познавательной прогулки по родному городу. Было интересно пройтись по местным
    читать дальше

    улочкам и услышать как исторические факты, так и истории, прямо либо косвенно связанные с этим местом и нашим экскурсоводом Александром, проживающем на Первомайке с детства. Эти вкрапления семейных историй и событий, с которыми был связан Александр, придавали живость всей экскурсии, как будто гуляешь со старым другом.
    Криминальная Первомайка оказалась не такой уж криминальной, во всяком случае, на сегодняшний день:-) Интересно было узнать о зарождении криминала там, и как он трансформировался до наших дней.
    Общие впечатления положительные, было интересно и легко, информация не была перегружена формальными историческими справками, вся информация была по теме экскурсии, Александр открыт к диалогу и отвечал на вопросы, рассказывая даже чуть больше, чем ожидалось. Мне немного не хватило небольших отступлений в рассказе о нескольких интересных красивых зданиях, которые мы встречали на пути экскурсии (давно ли построен дом, в каком стиле выполнен фасад) и криминальных историй я ожидала услышать больше, но всё же однозначно могу порекомендовать данную экскурсию.

  • М
    Мария
    30 апреля 2023
    Первомайка: криминал и железная дорога
    Если вы живёте в Новосибирске и хотите узнать что-то новое о городе - эта экскурсия для вас. Погуляете по зелёной
    читать дальше

    Первомайке, узнаете интересные факты из первых уст. Услышите много интересных и запоминающихся историй, от некоторых буквально стынет кровь. Гид и его семья тесно связаны с историей района, что создают особую атмосферу локальности!
    Спасибо Александру за увлекательный рассказ, рекомендую экскурсию к посещению:)

  • А
    Антон
    30 апреля 2023
    Первомайка: криминал и железная дорога
    Экскурсия понравилась! Александр ставит своей целью развеять мифы о Первомайском районе, с чем отлично справляется. Во время прогулки услышали много
    читать дальше

    трагичных, удивительных и даже курьезных историй, связанных как с районом, так и непосредственно с гидом и его семьей. Александр не только гид, но также краевед и журналист, благодаря чему о многих фактах знает благодаря своим же расследованиям.

    Чувствуется особая связь гида с районом, любовью к которому он хочет делиться. Рекомендую экскурсию для посещение, с Александром вы будете в надежных руках!

    Экскурсия понравилась! Александр ставит своей целью развеять мифы о Первомайском районе, с чем отлично справляется. Во

