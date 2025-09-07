Предлагаю совершить прогулку-экскурсию за город, без беготни и суеты. В дороге вы узнаете, как появился Новосибирск и развивалась область. Услышите о единственном за Уралом монетном дворе.
Мы попадём в живописный уголок, располагающий к отдыху: в чаше соснового бора укрылось озеро с водопадом. Здесь вы полюбуетесь каскадами и забудете о городской суете.
Мы попадём в живописный уголок, располагающий к отдыху: в чаше соснового бора укрылось озеро с водопадом. Здесь вы полюбуетесь каскадами и забудете о городской суете.
Описание экскурсии
Вы увидите водопад вблизи одного из старейших сёл Тогучинского района — села Карпысак. Высота каскадов — пять метров. На фоне величественной сибирской природы мы устроим небольшой привал и я угощу вас чаем.
Я расскажу вам:
- благодаря чему и кому возник город Новосибирск
- чем жил город в разные эпохи 20 века
- как осваивали Сибирь и вели золотодобычу
- и многое другое
Дополнительные расходы:
По желанию вы можете арендовать беседку с мангальной зоной, прокатиться по озеру на лодке или катамаране. Или порыбачить с удочкой и спиннингом.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Toyota Estima
- Время экскурсии может быть увеличено из-за загруженности дорог
- Вы можете встретить рассвет у водопада (детали обсудите в переписке)
- По желанию вы можете взять с собой перекус
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Новосибирске
Провела экскурсии для 98 туристов
Дипломированный гид, коренной житель Новосибирска. К деятельности гидом меня привела любовь к своему краю и городу. Более 15 лет занимаюсь изучением Новосибирской области, её историей, и поиском потрясающе красивых мест. ВЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
7 сен 2025
Прекрасная экскурсия для перезагрузки и отдыха. Очень красивое место, чудесная природа. Ездили туда с детьми. Хорошо провели время. Устроили пикник, катались по озеру на катамаране. Для детей есть качели-карусели. Время пролетело незаметно. Огромная благодарность организаторам, что показали нам такое замечательное место.
А
АНДРЕЙ
10 июн 2025
Интересная экскурсия. Заботливый экскурсовод.
Входит в следующие категории Новосибирска
Похожие экскурсии из Новосибирска
Индивидуальная
до 3 чел.
Бердские скалы, водопады и Святой Ключ
Насыщенная экскурсия по Новосибирской области с посещением Бердских скал, водопадов Бучило и Беловского, а также святого источника в Ложке
Начало: По договоренности
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
22 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
В Сузун за сибирской монетой
Путешествие в Сузун - это уникальная возможность узнать историю сибирской монеты и увидеть старинные заводы и дома XIX века
Начало: В районе метро «Красный проспект»
12 ноя в 09:30
13 ноя в 08:00
24 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Готовим по-сибирски: эксклюзивный мастер-класс в Новосибирске
Погрузитесь в мир сибирской гастрономии и создайте шедевры местной кухни под руководством опытного шеф-повара
Начало: У метро «Заельцовская»
15 ноя в 16:00
16 ноя в 16:00
4000 ₽ за человека