К Карпысакскому водопаду из Новосибирска

Прикоснуться к сибирской природе, не отъезжая далеко от города
Предлагаю совершить прогулку-экскурсию за город, без беготни и суеты. В дороге вы узнаете, как появился Новосибирск и развивалась область. Услышите о единственном за Уралом монетном дворе.

Мы попадём в живописный уголок, располагающий к отдыху: в чаше соснового бора укрылось озеро с водопадом. Здесь вы полюбуетесь каскадами и забудете о городской суете.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Вы увидите водопад вблизи одного из старейших сёл Тогучинского района — села Карпысак. Высота каскадов — пять метров. На фоне величественной сибирской природы мы устроим небольшой привал и я угощу вас чаем.

Я расскажу вам:

  • благодаря чему и кому возник город Новосибирск
  • чем жил город в разные эпохи 20 века
  • как осваивали Сибирь и вели золотодобычу
  • и многое другое

Дополнительные расходы:

По желанию вы можете арендовать беседку с мангальной зоной, прокатиться по озеру на лодке или катамаране. Или порыбачить с удочкой и спиннингом.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Toyota Estima
  • Время экскурсии может быть увеличено из-за загруженности дорог
  • Вы можете встретить рассвет у водопада (детали обсудите в переписке)
  • По желанию вы можете взять с собой перекус

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Новосибирске
Провела экскурсии для 98 туристов
Дипломированный гид, коренной житель Новосибирска. К деятельности гидом меня привела любовь к своему краю и городу. Более 15 лет занимаюсь изучением Новосибирской области, её историей, и поиском потрясающе красивых мест. В
читать дальше

2024 году прошла обязательную аттестацию для гидов-экскурсоводов. Являюсь востребованным гидом Новосибирска. Все свои экскурсии провожу на комфортабельном автомобиле. Мои экскурсии насыщенные, легко воспринимаются путешественниками, наполненные показом многих интересных, красивых и исторических объектов. Всегда учитываю пожелания гостей по логистике маршрута и осмотру иных локаций города, не предусмотренных маршрутом. Я всегда найду, что показать в городе, даже тем, кто неоднократно посещал Новосибирск. На моих экскурсиях вы узнаете об истории города и области. О том, как жил город в разные эпохи прошлого столетия, об индустриализации, о жизни в годы ВОВ. О строительстве ГЭС, Обском водохранилище, и самое важное — об Академгородке. Об интересных фактах, мифах и рекордах. И конечно же конструктивизм. После моей экскурсии у вас сложится полная картина развития Новосибирска, вы увидите красоту улиц, узнаете, чем известен сибирский город.

И
Ирина
7 сен 2025
Прекрасная экскурсия для перезагрузки и отдыха. Очень красивое место, чудесная природа. Ездили туда с детьми. Хорошо провели время. Устроили пикник, катались по озеру на катамаране. Для детей есть качели-карусели. Время пролетело незаметно. Огромная благодарность организаторам, что показали нам такое замечательное место.
А
АНДРЕЙ
10 июн 2025
Интересная экскурсия. Заботливый экскурсовод.
