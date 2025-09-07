Предлагаю совершить прогулку-экскурсию за город, без беготни и суеты. В дороге вы узнаете, как появился Новосибирск и развивалась область. Услышите о единственном за Уралом монетном дворе. Мы попадём в живописный уголок, располагающий к отдыху: в чаше соснового бора укрылось озеро с водопадом. Здесь вы полюбуетесь каскадами и забудете о городской суете.

Описание экскурсии

Вы увидите водопад вблизи одного из старейших сёл Тогучинского района — села Карпысак. Высота каскадов — пять метров. На фоне величественной сибирской природы мы устроим небольшой привал и я угощу вас чаем.

Я расскажу вам:

благодаря чему и кому возник город Новосибирск

чем жил город в разные эпохи 20 века

как осваивали Сибирь и вели золотодобычу

и многое другое

Дополнительные расходы:

По желанию вы можете арендовать беседку с мангальной зоной, прокатиться по озеру на лодке или катамаране. Или порыбачить с удочкой и спиннингом.

