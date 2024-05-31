1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
В гостях у животных Новосибирского зоопарка: эксклюзивное путешествие
Познакомьтесь с животными со всех уголков мира в одном из крупнейших зоопарков России. Откройте для себя мир дикой природы в компании опытного гида
Начало: В зоопарке
«Новосибирский зоопарк — это 65 га леса, более 75 лет славной истории и около 11 000 особей»
Завтра в 10:00
10 июня в 09:30
3 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мир зоопарка: индивидуальная прогулка
Начало: Ул. Тимирязева, 71/1, Новосибирск
«Сделаем фото у памятника директора зоопарка Ростислава Шило, чьим именем назван зоопарк»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
1 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Новосибирскому Зоопарку
Начало: Ул. Тимирязева, 71/1
«Новосибирский зоопарк Все мы любим наш зоопарк, посещаем, но мало что знаем о нём»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 6 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга31 мая 2024Мне очень понравилась индивидуальная экскурсия по зоопарку с гидом Ниной Федоровной. Была в Новосибирске транзитом. Взять индивидуальную экскурсию было лучшим
- ЕЕлена5 мая 2024Наш гид - Нина. Спасибо большое. Видна любовь к тому, о чём рассказывает. Погода в день экскурсии была ужасная, но мы все вместе стойко прошлись по всем объектам
- ЛЛариса1 апреля 2024Шикарная экскурсия. Много всего узнали о зоопарке и его жителях.
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Животные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новосибирске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Новосибирске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в июне 2024
Сейчас в Новосибирске в категории "Животные" можно забронировать 3 экскурсии от 1 800 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Новосибирске на 2024 год по теме «Животные», 10 ⭐ отзывов, цены от 1800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август