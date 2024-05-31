Экскурсии с животными в Новосибирске

Найдено 3 экскурсии в категории «Животные» в Новосибирске, цены от 1 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия по Новосибирскому зоопарку
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
В гостях у животных Новосибирского зоопарка: эксклюзивное путешествие
Познакомьтесь с животными со всех уголков мира в одном из крупнейших зоопарков России. Откройте для себя мир дикой природы в компании опытного гида
Начало: В зоопарке
«Новосибирский зоопарк — это 65 га леса, более 75 лет славной истории и около 11 000 особей»
Завтра в 10:00
10 июня в 09:30
3 600 за всё до 5 чел.
Мир зоопарка: индивидуальная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Мир зоопарка: индивидуальная прогулка
Начало: Ул. Тимирязева, 71/1, Новосибирск
«Сделаем фото у памятника директора зоопарка Ростислава Шило, чьим именем назван зоопарк»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
1 800 за всё до 5 чел.
Экскурсия по Новосибирскому Зоопарку
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Новосибирскому Зоопарку
Начало: Ул. Тимирязева, 71/1
«Новосибирский зоопарк Все мы любим наш зоопарк, посещаем, но мало что знаем о нём»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 6 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    31 мая 2024
    Экскурсия по Новосибирскому зоопарку
    Мне очень понравилась индивидуальная экскурсия по зоопарку с гидом Ниной Федоровной. Была в Новосибирске транзитом. Взять индивидуальную экскурсию было лучшим
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    решением! Столько всего узнала и успела посмотреть за 2,5 часа. Нина Федоровна отвечала на все вопросы. Было видно, как она любит зоопарк и свой город, с каким добром преподносит материал. Спасибо за приятное послевкусие!

  • Е
    Елена
    5 мая 2024
    Экскурсия по Новосибирскому зоопарку
    Наш гид - Нина. Спасибо большое. Видна любовь к тому, о чём рассказывает. Погода в день экскурсии была ужасная, но мы все вместе стойко прошлись по всем объектам
  • Л
    Лариса
    1 апреля 2024
    Экскурсия по Новосибирскому зоопарку
    Шикарная экскурсия. Много всего узнали о зоопарке и его жителях.

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Животные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Экскурсия по Новосибирскому Зоопарку
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  4. Площадь Ленина
  5. Красный Проспект
  6. Академгородок
  7. Стоквартирный дом
  8. Набережная
  9. Вокзал Главный
  10. ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в июне 2024
Сейчас в Новосибирске в категории "Животные" можно забронировать 3 экскурсии от 1 800 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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