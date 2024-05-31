читать дальше решением! Столько всего узнала и успела посмотреть за 2,5 часа. Нина Федоровна отвечала на все вопросы. Было видно, как она любит зоопарк и свой город, с каким добром преподносит материал. Спасибо за приятное послевкусие!

Мне очень понравилась индивидуальная экскурсия по зоопарку с гидом Ниной Федоровной. Была в Новосибирске транзитом. Взять индивидуальную экскурсию было лучшим