Это не просто мастер-класс, а возможность собрать свой небольшой зелёный мир. Вы будете работать с растениями, фактурами и формами.
Процесс не требует опыта — мы поможем на каждом этапе, а вы сосредоточитесь на композиции и получите результат, который будет ещё долго вас радовать.
Описание мастер-класса
- Сначала вы сделаете подходящий грунт. Мастер проверит результат и скорректирует основу при необходимости.
- Затем вы выберете растения и посадите их во флорариум. Количество растений не ограничено — вы сможете собрать композицию по своему вкусу.
- Добавите цветной песок, камни, ракушки и другие декоративные элементы. Преподаватель подскажет, как сделать композицию гармоничной и стильной.
- В финале вы получите рекомендации по уходу за флорариумом, а также советы, где покупать материалы и как создавать такие композиции самостоятельно.
Организационные детали
- Подходит для взрослых и детей с 4 лет.
- Вы заберёте флорариум сразу после занятия.
- С вами будет один из преподавателей нашей творческой студии.
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Коммунистической
Когда и сколько длится?
Когда: выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — ваша команда гидов в Новосибирске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Мы — творческая студия, помогаем создавать произведения искусства. И неважно, есть ли у вас опыт или навык: благодаря нашей отработанной системе каждый сможет создать стильную работу для украшения интерьера или в качестве подарка.
