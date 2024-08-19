Узнайте Новосибирск с новой, необычной и интересной стороны! Погрузитесь в захватывающий мир истории и культуры этого удивительного города.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсииДорогие друзья! Приглашаем вас в увлекательное путешествие, которое оставит незабываемые впечатления и позволит узнать Новосибирск с новой, необычной и интересной стороны. На экскурсии «Легенды Новосибирска» вы погрузитесь в захватывающий мир истории и культуры этого удивительного города. На протяжении всего маршрута вы окунетесь в увлекательные рассказы о знаменитых личностях, загадочных событиях и таинственных местах, которые скрываются в строениях Красного проспекта. Что вас ожидает? На экскурсии вы услышите самые необычные рассказы об истории Новосибирска.
- Где в Новосибирске можно увидеть приведение?
- Где нашли клад?
- Куда ведет подземный ход от дома купца и для чего гардеробщики вызывали священника? Эти и многие другие интересные истории вы узнаете, посетив экскурсию. Проведите время с пользой и удовольствием.
Пятница с 9.00 до 21.00 (в любое время)Суббота с 12.00 до 17.00 (в любое время)Воскресение с 9.00 до 21.00 (в любое время)
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Новат (Новосибирский оперный театр)
- Краеведческий музей
- Дом купца Крюкова
- Дом купчихи Дудихиной
- Дом с часами
- Дом купца Маштакова
- Чертов камень
- Собор Александра Невского
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Красный проспект, 36, у памятника Ленина
Завершение: Ул. Советская, 1А
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница с 9.00 до 21.00 (в любое время)Суббота с 12.00 до 17.00 (в любое время)Воскресение с 9.00 до 21.00 (в любое время)
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
19 авг 2024
Очень понравилось экскурсия. Спасибо большое Ольге. Столько интересного узнала, время пролетело даже не заметила и хотелось продолжить гулять и общаться!!!
Входит в следующие категории Новосибирска
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