Когда: Пятница с 9.00 до 21.00 (в любое время)Суббота с 12.00 до 17.00 (в любое время)Воскресение с 9.00 до 21.00 (в любое время)

Экскурсия длится около 1.5 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала