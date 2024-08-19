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Пешеходная экскурсия Легенды Новосибирска

Узнайте Новосибирск с новой, необычной и интересной стороны! Погрузитесь в захватывающий мир истории и культуры этого удивительного города.
5
1 отзыв
Пешеходная экскурсия Легенды Новосибирска
Пешеходная экскурсия Легенды Новосибирска
Пешеходная экскурсия Легенды Новосибирска
Ближайшие даты:
26
июл27
июл2
авг3
авг9
авг10
авг16
авг
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание экскурсии

Дорогие друзья! Приглашаем вас в увлекательное путешествие, которое оставит незабываемые впечатления и позволит узнать Новосибирск с новой, необычной и интересной стороны. На экскурсии «Легенды Новосибирска» вы погрузитесь в захватывающий мир истории и культуры этого удивительного города. На протяжении всего маршрута вы окунетесь в увлекательные рассказы о знаменитых личностях, загадочных событиях и таинственных местах, которые скрываются в строениях Красного проспекта. Что вас ожидает? На экскурсии вы услышите самые необычные рассказы об истории Новосибирска.
  • Где в Новосибирске можно увидеть приведение?
  • Где нашли клад?
  • Куда ведет подземный ход от дома купца и для чего гардеробщики вызывали священника? Эти и многие другие интересные истории вы узнаете, посетив экскурсию. Проведите время с пользой и удовольствием.

Пятница с 9.00 до 21.00 (в любое время)Суббота с 12.00 до 17.00 (в любое время)Воскресение с 9.00 до 21.00 (в любое время)

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Новат (Новосибирский оперный театр)
  • Краеведческий музей
  • Дом купца Крюкова
  • Дом купчихи Дудихиной
  • Дом с часами
  • Дом купца Маштакова
  • Чертов камень
  • Собор Александра Невского
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Красный проспект, 36, у памятника Ленина
Завершение: Ул. Советская, 1А
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница с 9.00 до 21.00 (в любое время)Суббота с 12.00 до 17.00 (в любое время)Воскресение с 9.00 до 21.00 (в любое время)
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
Екатерина
19 авг 2024
Очень понравилось экскурсия. Спасибо большое Ольге. Столько интересного узнала, время пролетело даже не заметила и хотелось продолжить гулять и общаться!!!

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