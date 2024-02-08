Путешествие в Сибирскую Швейцарию
Индивидуальная экскурсия в Новосибирске

Вас ждет незабываемое путешествие по живописным уголкам Сибирской Швейцарии с посещением музеев и парков

Приглашаем вас в удивительное путешествие по Маслянинскому району Новосибирска, который с гордостью называют Сибирской Швейцарией.

Откройте для себя мир необычайной красоты: от сказочных деревень до серебристых водопадов, от зеленых лугов до мраморных месторождений. Вашему взору предстанут величественные пейзажи и уникальные природные объекты.

Вы посетите самый масштабный агрокомплекс Сибири «ЭкоНива», полюбуетесь каскадами золотоносной реки Суенга, прогуляетесь по заброшенному мраморному карьеру, пройдете по самому длинному подвесному мосту региона, осмотрите музей золотодобычи и избу старателя в посёлке Егорьевское, а также посетите парк с деревьями бонсай.

Экскурсия включает комфортное путешествие на автомобиле Niva Urban, а транспортные расходы и входные билеты уже включены в стоимость. Подарите себе день полный открытий и впечатлений, исследуя красоты Сибирской Швейцарии
Путешествие в Сибирскую Швейцарию
Путешествие в Сибирскую Швейцарию
Путешествие в Сибирскую Швейцарию
Ближайшие даты:
8
фев
9
фев
10
фев
11
фев
12
фев
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14
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даты

Описание

Что вас ожидает

За 1 день вы:

  • Увидите самый масштабный агрокомплекс Сибири «ЭкоНива»
  • Полюбуетесь каскадами золотоносной реки Суенга и по желанию искупаетесь в ней
  • Погуляете по заброшенному мраморному карьеру
  • Пройдёте по самому длинному подвесному мосту региона
  • Посетите парк с деревьями бонсай
  • Осмотрите музей золотодобычи и избу старателя в посёлке Егорьевское

А также, если захотите, отыщете в сибирской тайге настоящую драгу!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Niva Urban
  • Транспорт и входные билеты включены в стоимость

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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