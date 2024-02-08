Приглашаем вас в удивительное путешествие по Маслянинскому району Новосибирска, который с гордостью называют Сибирской Швейцарией.



Откройте для себя мир необычайной красоты: от сказочных деревень до серебристых водопадов, от зеленых лугов до мраморных месторождений. Вашему взору предстанут величественные пейзажи и уникальные природные объекты.



Вы посетите самый масштабный агрокомплекс Сибири «ЭкоНива», полюбуетесь каскадами золотоносной реки Суенга, прогуляетесь по заброшенному мраморному карьеру, пройдете по самому длинному подвесному мосту региона, осмотрите музей золотодобычи и избу старателя в посёлке Егорьевское, а также посетите парк с деревьями бонсай.



Экскурсия включает комфортное путешествие на автомобиле Niva Urban, а транспортные расходы и входные билеты уже включены в стоимость. Подарите себе день полный открытий и впечатлений, исследуя красоты Сибирской Швейцарии