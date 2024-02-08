Вас ждет незабываемое путешествие по живописным уголкам Сибирской Швейцарии с посещением музеев и парков
Приглашаем вас в удивительное путешествие по Маслянинскому району Новосибирска, который с гордостью называют Сибирской Швейцарией.
Откройте для себя мир необычайной красоты: от сказочных деревень до серебристых водопадов, от зеленых лугов до мраморных месторождений. Вашему взору предстанут величественные пейзажи и уникальные природные объекты.
Вы посетите самый масштабный агрокомплекс Сибири «ЭкоНива», полюбуетесь каскадами золотоносной реки Суенга, прогуляетесь по заброшенному мраморному карьеру, пройдете по самому длинному подвесному мосту региона, осмотрите музей золотодобычи и избу старателя в посёлке Егорьевское, а также посетите парк с деревьями бонсай.
Экскурсия включает комфортное путешествие на автомобиле Niva Urban, а транспортные расходы и входные билеты уже включены в стоимость. Подарите себе день полный открытий и впечатлений, исследуя красоты Сибирской Швейцарии
Откройте для себя мир необычайной красоты: от сказочных деревень до серебристых водопадов, от зеленых лугов до мраморных месторождений. Вашему взору предстанут величественные пейзажи и уникальные природные объекты.
Вы посетите самый масштабный агрокомплекс Сибири «ЭкоНива», полюбуетесь каскадами золотоносной реки Суенга, прогуляетесь по заброшенному мраморному карьеру, пройдете по самому длинному подвесному мосту региона, осмотрите музей золотодобычи и избу старателя в посёлке Егорьевское, а также посетите парк с деревьями бонсай.
Экскурсия включает комфортное путешествие на автомобиле Niva Urban, а транспортные расходы и входные билеты уже включены в стоимость. Подарите себе день полный открытий и впечатлений, исследуя красоты Сибирской Швейцарии
Ближайшие даты:
8
фев
фев
9
фев
фев
10
фев
фев
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12
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фев
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Описание
Что вас ожидает
За 1 день вы:
- Увидите самый масштабный агрокомплекс Сибири «ЭкоНива»
- Полюбуетесь каскадами золотоносной реки Суенга и по желанию искупаетесь в ней
- Погуляете по заброшенному мраморному карьеру
- Пройдёте по самому длинному подвесному мосту региона
- Посетите парк с деревьями бонсай
- Осмотрите музей золотодобычи и избу старателя в посёлке Егорьевское
А также, если захотите, отыщете в сибирской тайге настоящую драгу!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Niva Urban
- Транспорт и входные билеты включены в стоимость
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Люба — ваш гид в Новосибирске
Провела экскурсии для 22 туристов
Меня зовут Люба, я живу в Новосибирске с рождения. Люблю природу и красивые места. Мне нравится встречать гостей, друзей, путешественников и открывать для них укромные уголки нашей необъятной Сибири.
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