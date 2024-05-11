2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Тайны Еврейского квартала: индивидуальная экскурсия по Новосибирску
Прогуляйтесь по историческим улицам Новосибирска и узнайте о жизни еврейских купцов и предпринимателей. Откройте для себя удивительные истории и легенды
Начало: На Красном проспекте
18 авг в 10:00
31 авг в 10:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Полет на самолете над Новосибирском: индивидуальная экскурсия
Полет на самолёте над Новосибирском - это возможность увидеть город с нового ракурса, научиться управлять воздушным судном и насладиться захватывающими видами
Начало: В аэропорту «Северный»
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
21 000₽ за всё до 3 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Новосибирск времён СССР: по следам Красной империи
Вспомнить историю сибирской столицы и поговорить о её великих днях
Начало: В Первомайском сквере
18 авг в 10:30
31 авг в 10:30
4 000₽ за всё до 6 чел.
1 час
Индивидуальная
Новосибирск в годы Великой Отечественной войны
Узнать о важной роли Новосибирска для событий военного времени и нужд фронта
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
1 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛия11 мая 2024Спасибо большое Игорю за прекрасную экскурсию. Обязательно в следующий раз снова встретимся чтобы пройти по другому маршруту. Прекрасный человек и рассказчик.
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Нескучные экскурсии»
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