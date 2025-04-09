Индивидуальная
до 4 чел.
Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
Вечерняя автомобильная экскурсия по Новосибирску - идеальный способ увидеть город в новом свете
Начало: в вашем отеле или у удобной станции метро
«Вы увидите уникальный памятник первому мосту и насладитесь с набережной потрясающей панорамой реки Обь, пройдетесь вдоль рябиновой аллеи и полюбуетесь ярким Плавучим фонтаном»
Завтра в 19:00
23 мая в 19:00
от 7200 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
«Шесть мостов Новосибирска»: аудиоэкскурсия на теплоходе
Увидеть город с воды и раскрыть неожиданные факты из его истории
Начало: На улице Добролюбова
«Вы проплывёте под знаменитыми новосибирскими мостами: Коммунальным, Димитровским, Железнодорожным, Метромостом, Бугринским и малоизвестным Комсомольским»
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 17:45, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
23 мая в 12:00
700 ₽ за человека
Водная прогулка
Пять мостов Новосибирска: сплав по Оби
Сквозь сердце города - по главной реке Сибири
«Железнодорожный мост через Обь»
24 мая в 12:00
25 мая в 12:00
6000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга9 апреля 2025Познавательный вечер с интересным Виктором! Много нового и полезного узнала о городе Новосибирск) Спасибо большое организатором и Виктору лично.
- ГГалина16 марта 2025Экскурсия очень понравилась, просто прогуливаясь пешком не получаешь такого представления о городе. Именно в вечерних огнях город смотрится особенно хорошо,
- ЕЕлена2 февраля 2025Экскурсию проводил Виктор, очень профессиональный, увлеченный, много знающий, очень интересный рассказчик., и человек, который любит и гордится своим городом.. спасибо огромное за прекрасную экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Мосты»
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Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в мае 2025
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