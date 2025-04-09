читать дальше по нашему мнению. Для нас было важно проехаться по мостам. Виктор прекрасный рассказчик. А на следующий день закрепили "пройденный" и "проеханный" материал в краеведческом музее -)

Экскурсия очень понравилась, просто прогуливаясь пешком не получаешь такого представления о городе. Именно в вечерних огнях город смотрится особенно хорошо,