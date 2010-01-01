Район послевоенной застройки

Короткая пешеходная экскурсия ⛳, в ходе которой мы познакомимся с одним из самых необычных районов Новосибирска — районом послевоенной застройки завода «Тяжстанкогидропресс». Почему-то тогдашним архитекторам показалось мало строить дома в духе «сталинского ампира». Здесь, на небольшом куске земли был выстроен целый городок в неофлорентийском духе: с огромными арками и галереями, соединяющими жилые дома, открытыми балконами и окнами-бойницами.

Организационные детали: