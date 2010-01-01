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Расточка — пролетарская Флоренция

5
1 отзыв
Андрей П.
Андрей П. – Гид из Новосибирска
Советская архитектура достаточно спорное явление.

За небольшой промежуток времени в городах смешалось несколько стилей: рационализм, сталинский ампир, типовая застройка.

В Новосибирске сохранился целый район, построенный в стиле сталинского ампира.

Давайте вместе узнаем, почему архитекторы предпочли роскошь и помпезность для жилых домов, и как в этих домах жилось простым людям.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 1 000 ₽ за экскурсию

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Расточка — пролетарская Флоренция
Расточка — пролетарская Флоренция

Что вы увидите

  • Район Расточка
Район послевоенной застройки
Короткая пешеходная экскурсия ⛳, в ходе которой мы познакомимся с одним из самых необычных районов Новосибирска — районом послевоенной застройки завода «Тяжстанкогидропресс». Почему-то тогдашним архитекторам показалось мало строить дома в духе «сталинского ампира». Здесь, на небольшом куске земли был выстроен целый городок в неофлорентийском духе: с огромными арками и галереями, соединяющими жилые дома, открытыми балконами и окнами-бойницами.

Организационные детали:

  • Маршрут «закольцован»: после встречи на станции метро 🚇 «Площадь Карла Маркса», мы отъедем несколько остановок на троллейбусе, и к этой же станции мы вернёмся уже после прогулки на трамвае.
Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит
  • Проездные билеты на общественный транспорт
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Метро «Площадь Карла Маркса»
Расточка — пролетарская Флоренция
Расточка — пролетарская Флоренция
Расточка — пролетарская Флоренция
Расточка — пролетарская Флоренция

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Андрей П.
Андрей П.
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