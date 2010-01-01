Короткая пешеходная экскурсия ⛳, в ходе которой мы познакомимся с одним из самых необычных районов Новосибирска — районом послевоенной застройки завода «Тяжстанкогидропресс». Почему-то тогдашним архитекторам показалось мало строить дома в духе «сталинского ампира». Здесь, на небольшом куске земли был выстроен целый городок в неофлорентийском духе: с огромными арками и галереями, соединяющими жилые дома, открытыми балконами и окнами-бойницами.
Организационные детали:
Маршрут «закольцован»: после встречи на станции метро 🚇 «Площадь Карла Маркса», мы отъедем несколько остановок на троллейбусе, и к этой же станции мы вернёмся уже после прогулки на трамвае.
Что входит
Экскурсионное сопровождение
Что не входит
Проездные билеты на общественный транспорт
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Метро «Площадь Карла Маркса»
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.