Академгородок и Обское море

Авторская экскурсия в один из главных центров Российской науки

Авторская экскурсия в один из главных центров Российской науки — Академгородок! Вас ждет посещением всех достопримечательностей городка, экскурсия по Технопарку и заезд на Обское море. А ещё посетим уникальное сибирское место и познакомимся с Новосибирской ГЭС.
Академгородок и Обское море
Академгородок и Обское море
Академгородок и Обское море
Академгородок и Обское море
Академгородок и Обское море

Что вас ожидает 🤩

  • Технопарк
  • НГУ
  • Дом учёных
  • Первые дома Академиков
  • Морской проспект
  • Пруд
  • Пимокатная
  • Академовский пляж
  • И другие достопримечательности

Что вас ждет

Академгородок

Знаменитый на весь мир новосибирский Академгородок ведет свою историю с 1957 года. Он появился благодаря стараниям академиков Михаила Лаврентьева и Сергея Соболева. Спустя два года в новосибирском Академгородке кипела жизнь: были построены дома, институты и Новосибирский государственный университет.

Технопарк

Это комплексный технологический парк, призванный создать идеальные условия для зарождения и развития инновационных компаний и успешного развития действующих инновационных предприятий, место, где научные разработки воплощаются в промышленные технологии.

Новосибирская ГЭС

Это единственная гидроэлектростанция на реки Оби. Построена в 1950—1961 годах.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Авто с водителем
  • Экскурсия по Технопарку
Что не входит
  • Обед
Место начала и завершения?
Красный проспект, 36
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с туристом
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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