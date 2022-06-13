Что вас ждет

Академгородок

Знаменитый на весь мир новосибирский Академгородок ведет свою историю с 1957 года. Он появился благодаря стараниям академиков Михаила Лаврентьева и Сергея Соболева. Спустя два года в новосибирском Академгородке кипела жизнь: были построены дома, институты и Новосибирский государственный университет.

Технопарк

Это комплексный технологический парк, призванный создать идеальные условия для зарождения и развития инновационных компаний и успешного развития действующих инновационных предприятий, место, где научные разработки воплощаются в промышленные технологии.

Новосибирская ГЭС

Это единственная гидроэлектростанция на реки Оби. Построена в 1950—1961 годах.