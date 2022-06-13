Авторская экскурсия в один из главных центров Российской науки
Авторская экскурсия в один из главных центров Российской науки — Академгородок! Вас ждет посещением всех достопримечательностей городка, экскурсия по Технопарку и заезд на Обское море. А ещё посетим уникальное сибирское место и познакомимся с Новосибирской ГЭС.
Что вас ожидает 🤩
- Технопарк
- НГУ
- Дом учёных
- Первые дома Академиков
- Морской проспект
- Пруд
- Пимокатная
- Академовский пляж
- И другие достопримечательности
Что вас ждет
Академгородок
Знаменитый на весь мир новосибирский Академгородок ведет свою историю с 1957 года. Он появился благодаря стараниям академиков Михаила Лаврентьева и Сергея Соболева. Спустя два года в новосибирском Академгородке кипела жизнь: были построены дома, институты и Новосибирский государственный университет.
Технопарк
Это комплексный технологический парк, призванный создать идеальные условия для зарождения и развития инновационных компаний и успешного развития действующих инновационных предприятий, место, где научные разработки воплощаются в промышленные технологии.
Новосибирская ГЭС
Это единственная гидроэлектростанция на реки Оби. Построена в 1950—1961 годах.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Авто с водителем
- Экскурсия по Технопарку
- Что не входит
- Обед
- Место начала и завершения?
- Красный проспект, 36
- Когда и сколько длится?
- Когда: По договоренности с туристомЭкскурсия длится около 4 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Новосибирске
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