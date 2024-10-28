Советский и современный Новосибирский Академгородок

Узнать о прошлом, настоящем и грандиозных планах на будущее научного центра
Академгородок — важная веха в истории Новосибирска. Благодаря ему наш город стал всемирно известным.

Вы проедете по главным локациям городка, увидите самую умную улицу и место, где отдыхают студенты и академики. Узнаете, что делали здесь лидеры других стран и какое наследие оставил тут космонавт.
Советский и современный Новосибирский Академгородок
Советский и современный Новосибирский Академгородок
Советский и современный Новосибирский Академгородок
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Проспект академика Лаврентьева — улица-рекордсмен, самая умная в мире. Вы посмотрите на первые институты, узнаете об отцах-основателях Академгородка и даже побываете в гостях у одного из них.

Дом учёных. Это место обязательно посещали лидеры иностранных государств, приезжавшие в Новосибирск. Расскажу о некоторых из них.

Улица Ильича — центр культуры и досуга как для студентов, так и для академиков.

Гостиница «Золотая долина» — камень преткновения в планах развития Академгородка. Почему? Разберёмся на месте!

Первый корпус Новосибирского государственного университета и физико-математическая школа. Недалеко от школы один космонавт оставил наследие для жителей Академгородка. Посмотрим на него!

Технопарк «Академпарк» — самая технологичная часть Академгородка. В местных лабораториях создаются передовые технологии и тут же внедряются в производства не только Новосибирска, но и всей России.

А ещё можем осмотреть менее популярные локации — Музей истории НГУ, Музей клиники Мешалкина, дом Лаврентьева и смотровую площадку технопарка.

Организационные детали

Это автомобильная экскурсия с остановками и прогулками. Поездка пройдёт на автомобилях Ford Tourneo, Volkswagen Transporter, Fiat Ducato или Ford Transit.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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