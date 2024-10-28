Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор — ваш гид в Новосибирске
Провёл экскурсии для 108 туристов
Привет! Меня зовут Егор. С недавнего времени занимаюсь организацией и проведением экскурсий по Новосибирску. Если вы сторонник проводить экскурсии в живом диалоге за умной беседой, да ещё и узнавать при читать дальше
этом о городе от молодого местного жителя, то я к вашим услугам. На экскурсиях стараюсь делать акцент на причинно-следственные связи событий, которые произошли в Новосибирске в своё время, и подкреплять это историческими фотографиями и документами, которые у меня есть. Мой девиз: «Никаких скучных лекций по истории — только живой и интересный рассказ!»