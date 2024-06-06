Академгородок – экскурсии в Новосибирске

Найдено 7 экскурсий в категории «Академгородок» в Новосибирске, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Красный проспект - сердце Новосибирска
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
169 отзывов
Красный проспект Новосибирска: путешествие через историю и архитектуру
Погрузитесь в уникальную атмосферу Новосибирска, исследуя Красный проспект с его историческими зданиями и секретами
Начало: По согласованию с гостями
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 6 000 за всё до 4 чел.
Большая прогулка по Академгородку
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
65 отзывов
Большая прогулка по Академгородку: погружение в сердце науки Новосибирска
Познакомьтесь с уникальным городом внутри города - Академгородок. Это не только научный центр, но и место с богатой историей и культурой
Начало: По договорённости
10 июня в 08:00
12 июня в 14:00
от 9 334 за всё до 6 чел.
Невероятный Академгородок и Обское море
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Невероятный Академгородок и Обское море: путешествие по сердцу Сибири
Погрузитесь в атмосферу науки и природы с экскурсией по Академгородку и Обскому морю. Уникальные локации и незабываемые впечатления ждут вас
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
16 000 за всё до 3 чел.
Новосибирск изнутри
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Новосибирск изнутри: живописные улицы и научные секреты
Погрузитесь в атмосферу Новосибирска, посетив его знаковые места: от железнодорожного вокзала до Академгородка
Начало: В районе привокзальной площади
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
8 000 за всё до 10 чел.
Академгородок: из прошлого в будущее
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Академгородок Новосибирска: уникальное путешествие из прошлого в будущее
Загляните в сердце российской науки с экскурсией в Академгородок Новосибирска, где история и будущее сливаются воедино
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 5 чел.
Академгородок: наука и жизнь 21 века
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Академгородок: наука и жизнь 21 века
Авторская прогулка по Академгородку в Новосибирске. Узнайте о научных достижениях, истории и архитектуре этого уникального места
Начало: На проспекте Лаврентьева
Завтра в 11:00
15 июня в 11:00
6 500 за всё до 5 чел.
Академгородок + ГЭС в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
4 часа
1 отзыв
Академгородок + ГЭС в мини-группе
Путешествие по Академгородку и Новосибирской ГЭС в мини-группе. Уникальные памятники, панорама Обского моря и красота Сибири ждут вас
Начало: На улице Дмитрия Шамшурина
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
4 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    6 июня 2024
    Красный проспект - сердце Новосибирска
    Экскурсия была очень интересная: началась от места «заложения первого камня», продолжилась на левом берегу, а закончилась на правом берегу Оби.
    читать дальше

    Никогда бы не подумала, что Новосибирск такой многогранный. Он далеко не серый, как представлялось ранее. Посмотрели и новосибирскую Флоренцию, и широкие улицы левого берега, напомнившие Питер, и невероятной красоты и разнообразия творения главного архитектора Новосибирска - Крячкова. Дмитрий много и интересно рассказывал про историю и архитектуру, иногда разбавляя местными байками.

    Экскурсия была очень интересная: началась от места «заложения первого камня», продолжилась на левом берегу, а закончиласьЭкскурсия была очень интересная: началась от места «заложения первого камня», продолжилась на левом берегу, а закончиласьЭкскурсия была очень интересная: началась от места «заложения первого камня», продолжилась на левом берегу, а закончилась
  • А
    Алёна
    25 мая 2024
    Невероятный Академгородок и Обское море
    Академгородок и правда невероятен! Большое спасибо гиду Наталье и водителю Павлу за экскурсию! Наталья старается дать максимум информации, который можно вложить в 4 часа экскурсии, очень заряжает своей позитивной энергетикой)) Видно, что человек очень любит свой город!
  • Т
    Таня
    23 мая 2024
    Красный проспект - сердце Новосибирска
    В Новосибирске мы с мужем были всего 3 дня, но хотелось увидеть не только всё знаменитое, но и что-то особенное,
    читать дальше

    маленькое, уютное - почувствовать город. Сразу понравилось название «Красный проспект - сердце Новосибирска», и не зря, как оказалось. Дмитрий провёл самую лучшую экскурсию, какую только можно себе представить. Он сразу спросил, что нас больше всего интересует, что бы мы хотели посмотреть. Сказал, что может заехать за нами в отель (мы остановились как раз недалеко от Площади Ленина). Голос у Дмитрия очень приятный, рассказчик он превосходный, да ещё и с юмором. Так образно всё себе предоставляешь, даже запоминается всё отлично, и мы потом рассказывали с удовольствием обо всём услышанном и увиденном детям и друзьям. Экскурсия длилась чуть дольше, мы попросили показать Обское море и поподробнее рассказать об Академгородке. Потрясающе интересно всё. Маленький тизер: в Новосибирске есть своя Флоренция, представляете?)) Очень комфортно себя чувствовали в поездке. Такое ощущение, что облетели весь город, заглянули всюду, в Новосибирск просто влюбились. Спасибо огромное Дмитрию!!

  • А
    Анастасия Сергеевна
    18 мая 2024
    Красный проспект - сердце Новосибирска
    У нас была потрясающая экскурсия. У Дмитрия глубокие знания и просто суперский маршрут по городу, благодаря которому мы посмотрели жизнь
    читать дальше

    и правого и левого берега города сквозь десятилетия. Шутки юмора, даты и фамилии, истории города и прошедшей эпохи сплетались в красивый рассказ. Дмитрий, мы премного Вам благодарны!!! И спасибо за рекомендацию ресторана, там было обалденно вкусно!

    У нас была потрясающая экскурсия. У Дмитрия глубокие знания и просто суперский маршрут по городу, благодаряУ нас была потрясающая экскурсия. У Дмитрия глубокие знания и просто суперский маршрут по городу, благодаряУ нас была потрясающая экскурсия. У Дмитрия глубокие знания и просто суперский маршрут по городу, благодаряУ нас была потрясающая экскурсия. У Дмитрия глубокие знания и просто суперский маршрут по городу, благодаряУ нас была потрясающая экскурсия. У Дмитрия глубокие знания и просто суперский маршрут по городу, благодаряУ нас была потрясающая экскурсия. У Дмитрия глубокие знания и просто суперский маршрут по городу, благодаряУ нас была потрясающая экскурсия. У Дмитрия глубокие знания и просто суперский маршрут по городу, благодаряУ нас была потрясающая экскурсия. У Дмитрия глубокие знания и просто суперский маршрут по городу, благодаряУ нас была потрясающая экскурсия. У Дмитрия глубокие знания и просто суперский маршрут по городу, благодаряУ нас была потрясающая экскурсия. У Дмитрия глубокие знания и просто суперский маршрут по городу, благодаря
  • И
    Ирина
    18 мая 2024
    Невероятный Академгородок и Обское море
    Очень понравилась экскурсия продумана гид хорошо владеет материалом рекомендую
  • О
    Оксана
    11 мая 2024
    Академгородок + ГЭС в мини-группе
    Добрый день, Экскурсию проводила Маргарита Модина. Очень познавательная и красочная поездка получилась, особенно интересно узнавать разные моменты жизни в городе именно
    читать дальше

    от коренного жителя. Маргарита очень много рассказывала не только об исторических фактах, но и разбавляла своё повествование жизненными историями, что лично мне очень нравится. Большое спасибо за то, что сделали Новосибирск немного ближе и роднее:)

  • Т
    Татьяна
    6 мая 2024
    Академгородок: наука и жизнь 21 века
    Светлана очень интересный, разносторонний, грамотный и увлекательный рассказчик. Много нового подчеркнули из экскурсии, Хорошо построенный маршрут прогулки, Светлана учла все наши пожелания и ответила на все интересующие вопросы.
  • А
    Анна
    3 мая 2024
    Большая прогулка по Академгородку
    Экскурсию проводила Наталья. Нас было четыре человека, поэтому ездили с водителем на минивене. Водитель Ара, замечательный, добрейший человек. Машина безупречно
    читать дальше

    чистая, комфортная. Наталья и Ара очень вежливые, приятные люди. Не жалеющие своего времени и положительных эмоций. Я очень благодарна за их труд. Эта прогулка, это знакомство обогатило наше короткое посещение Новосибирска, оно состоялось благодаря этим людям!

  • Л
    Лариса
    1 апреля 2024
    Академгородок: наука и жизнь 21 века
    Отличная экскурсия. Спасибо Светлане. Хорошая подача материала, много интересных историй. Особенно хорошо, что Светлана живёт в Академгородке и знает его жизнь. А не просто экскурсовод.
  • С
    Сергей
    20 марта 2024
    Академгородок: из прошлого в будущее
    Мне несколько разных путешествующих людей сказали, что в Новосибирске смотреть нечего. Это вообще удивительно для города такого размера. Ок, как минимум есть суперинтересный Академгородок, а тут ещё всё было организовано просто космически круто. В Новосибирске есть, что смотреть)

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Академгородок»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новосибирске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Красный проспект - сердце Новосибирска
  2. Большая прогулка по Академгородку
  3. Невероятный Академгородок и Обское море
  4. Новосибирск изнутри
  5. Академгородок: из прошлого в будущее
Какие места ещё посмотреть в Новосибирске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Театр оперы и балета
  3. Собор Александра Невского
  4. Площадь Ленина
  5. Красный Проспект
  6. Академгородок
  7. Стоквартирный дом
  8. Набережная
  9. Вокзал Главный
  10. ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в июне 2024
Сейчас в Новосибирске в категории "Академгородок" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 4 500 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 254 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Новосибирске на 2024 год по теме «Академгородок», 254 ⭐ отзыва, цены от 4500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам