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SUP экскурсия

5
3 отзыва
Владислав
Владислав – Гид из Новосибирска
SUP экскурсия
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧒Подходит для детей
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

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SUP экскурсия
SUP экскурсия

Что вы увидите

  • В зависимости от выбранной локации вы увидите:
  • Бугринский мост, Комунальный мост, Бердский залив, река Обь, река Бердь, Обское водохранилище
На ваш выбор мы отправимся в живописную акваторию реки Обь или Бердь в пределах города Новосибирска и проведем время на воде. Я научу вас основам сап-серфинга, а если вы уже умеете - то сможете уединенно серфить в дали от толп загарающих. По запросу я могу организовать для вас сплав на сапе, т. е. забросить вас в точку старта и встретить в точке финиша.

В стоимость экскурсии 🧭 включено:

  • трансфер из любой точки города на место экскурсии и обратно
  • аренда оборудования для саппинга
  • аренда средств безопасности на воде
  • инструктаж, обучение, гид
  • питьевая вода в машине
  • фото
Начало и место завершения
🚩 любой
SUP экскурсия
SUP экскурсия

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Владислав
Владислав
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3 отзыва оставили туристы

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