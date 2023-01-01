Бугринский мост, Комунальный мост, Бердский залив, река Обь, река Бердь, Обское водохранилище
На ваш выбор мы отправимся в живописную акваторию реки Обь или Бердь в пределах города Новосибирска и проведем время на воде. Я научу вас основам сап-серфинга, а если вы уже умеете - то сможете уединенно серфить в дали от толп загарающих. По запросу я могу организовать для вас сплав на сапе, т. е. забросить вас в точку старта и встретить в точке финиша.
В стоимость экскурсии 🧭 включено:
трансфер из любой точки города на место экскурсии и обратно
аренда оборудования для саппинга
аренда средств безопасности на воде
инструктаж, обучение, гид
питьевая вода в машине
фото
Начало и место завершения
🚩 любой
Выберите дату для поездки
Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.