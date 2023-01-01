На ваш выбор мы отправимся в живописную акваторию реки Обь или Бердь в пределах города Новосибирска и проведем время на воде. Я научу вас основам сап-серфинга, а если вы уже умеете - то сможете уединенно серфить в дали от толп загарающих. По запросу я могу организовать для вас сплав на сапе, т. е. забросить вас в точку старта и встретить в точке финиша.

В стоимость экскурсии 🧭 включено: