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Приглашаю на супернасыщенную обзорную экскурсию по Новосибирску! Вместе мы проведём целый день. Посетим 5 районов города, все главные места центра, Академгородок и Обское водохранилище. Вы полюбуетесь купеческими домами и храмами, парками и необычными монументами. А я поделюсь историей города и его современной жизнью.