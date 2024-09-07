Знакомство с Новосибирском на авто

Посетить главные места города и узнать о них интересные факты в комфортном формате
Приглашаю на супернасыщенную обзорную экскурсию по Новосибирску! Вместе мы проведём целый день. Посетим 5 районов города, все главные места центра, Академгородок и Обское водохранилище. Вы полюбуетесь купеческими домами и храмами, парками и необычными монументами. А я поделюсь историей города и его современной жизнью.
Знакомство с Новосибирском на авто
Знакомство с Новосибирском на авто
Знакомство с Новосибирском на авто
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • место закладки первого камня при строительстве города
  • собор Александра Невского и Стоквартирный дом
  • самое масштабное здание театра в стране
  • Академгородок — сердце науки Новосибирска
  • ГЭС и Обское водохранилище
  • монумент Славы, площадь Ленина и парк «Арена»
  • Первомайский район и станцию Инская

Вы узнаете:

  • о строительстве города и его отцах-основателях
  • о сибирском тракте и острогах
  • о трудностях, с которыми столкнулись учёные-академики при переезде в Сибирь
  • о жизни Новосибирска в годы Великой Отечественной войны
  • о затопленных деревнях и купце Горохове

Организационные детали

Экскурсия проходит в автопешеходном формате с выходами в самых интересных местах. Транспорт — Toyota Estima.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Речной вокзал»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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