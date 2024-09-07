Приглашаю на супернасыщенную обзорную экскурсию по Новосибирску! Вместе мы проведём целый день. Посетим 5 районов города, все главные места центра, Академгородок и Обское водохранилище. Вы полюбуетесь купеческими домами и храмами, парками и необычными монументами. А я поделюсь историей города и его современной жизнью.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- место закладки первого камня при строительстве города
- собор Александра Невского и Стоквартирный дом
- самое масштабное здание театра в стране
- Академгородок — сердце науки Новосибирска
- ГЭС и Обское водохранилище
- монумент Славы, площадь Ленина и парк «Арена»
- Первомайский район и станцию Инская
Вы узнаете:
- о строительстве города и его отцах-основателях
- о сибирском тракте и острогах
- о трудностях, с которыми столкнулись учёные-академики при переезде в Сибирь
- о жизни Новосибирска в годы Великой Отечественной войны
- о затопленных деревнях и купце Горохове
Организационные детали
Экскурсия проходит в автопешеходном формате с выходами в самых интересных местах. Транспорт — Toyota Estima.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Речной вокзал»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Новосибирске
Здравствуйте! Меня зовут Ирина, я живу в Новосибирске более 20 лет. На авторских экскурсиях рассказываю гостям о самых красивых и любимых местах города. С нетерпением жду нашей встречи!Задать вопрос
Входит в следующие категории Новосибирска
Похожие экскурсии из Новосибирска
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Уникальная экскурсия по Новосибирску: история и архитектура
Погрузитесь в историю Новосибирска, пройдитесь по центральным улицам и узнайте его секреты без единого лишнего слова
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Нескучный Новосибирск
Окунуться в прошлое города, пройти по историческим местам и побывать на площади, которой нет
Начало: От площади Ленина
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:00
50004 250₽ за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Академгородок: наука и жизнь 21 века
Авторская прогулка по Академгородку в Новосибирске. Узнайте о научных достижениях, истории и архитектуре этого уникального места
Начало: На проспекте Лаврентьева
14 сен в 11:00
21 сен в 11:00
6 500₽ за всё до 5 чел.