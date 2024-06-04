1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Бердские скалы, водопады и Святой Ключ
Насыщенная экскурсия по Новосибирской области с посещением Бердских скал, водопадов Бучило и Беловского, а также святого источника в Ложке
Начало: По договоренности
«По пути услышите о природных богатствах края и надышитесь целебным лесным воздухом»
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
16 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия по новосибирским наукоградам: Академгородок, Кольцово, Краснообск
Откройте для себя неизведанный Новосибирск: наукограды, истории успеха, духовные святыни и кулинарные изыски
Начало: В центре города
10 июня в 10:00
12 июня в 14:00
от 9 334₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в Новосибирск: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Новосибирска, исследуя его знаковые места и архитектурные шедевры в компании опытного гида
Начало: На площади Ленина
16 июня в 11:00
17 июня в 11:00
5 470₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
"Алиса","Поэт", "Эдемский сад": уникальное путешествие по Богдашке
Погрузитесь в атмосферу одного из самых колоритных районов Новосибирска, где история и природа создают неповторимый дуэт
Начало: В районе универмага «Калининский»
«Добавьте к этому соседствующий с Богдашкой парк «Сосновый бор» и сохранившиеся кое-где на самой улице вековые сосны, и вы увидите чуть ли не «советскую Прибалтику» в её сибирском исполнении»
Завтра в 17:00
10 июня в 08:00
от 4 270₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
В гостях у животных Новосибирского зоопарка: эксклюзивное путешествие
Познакомьтесь с животными со всех уголков мира в одном из крупнейших зоопарков России. Откройте для себя мир дикой природы в компании опытного гида
Начало: В зоопарке
«Прогулка по территории зоопарка, посещение павильонов и озера»
Завтра в 10:00
10 июня в 09:30
3 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия по вечернему Новосибирску: достопримечательности и огни
Вечерняя автомобильная экскурсия по Новосибирску - идеальный способ увидеть город в новом свете
Начало: в вашем отеле или у удобной станции метро
«Я покажу самые важные достопримечательности, расскажу об истории города и провезу вас живописными улочками вдоль набережных и площадей, освещенных разноцветными ночными огнями»
Завтра в 18:00
10 июня в 19:00
от 6 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Невероятный Академгородок и Обское море: путешествие по сердцу Сибири
Погрузитесь в атмосферу науки и природы с экскурсией по Академгородку и Обскому морю. Уникальные локации и незабываемые впечатления ждут вас
«Университет, учёные, сосновый бор и ручные белки — такие ассоциации вызывает он у тех, кто там не живёт»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
16 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Водопады и скалы Новосибирской области: индивидуальная экскурсия
Насыщенное однодневное путешествие по живописным уголкам Новосибирской области. Водопады, скалы и свежий воздух ждут вас
«Наше путешествие будет полностью посвящено природе»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
16 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Академгородок: наука и жизнь 21 века
Авторская прогулка по Академгородку в Новосибирске. Узнайте о научных достижениях, истории и архитектуре этого уникального места
Начало: На проспекте Лаврентьева
«И насладитесь симбиозом природы и архитектуры»
Завтра в 11:00
15 июня в 11:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
4 часа
Академгородок + ГЭС в мини-группе
Путешествие по Академгородку и Новосибирской ГЭС в мини-группе. Уникальные памятники, панорама Обского моря и красота Сибири ждут вас
Начало: На улице Дмитрия Шамшурина
«Во время этой экскурсии вы побываете в Академгородке — удивительном месте среди соснового леса, увидите уникальные памятники»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
4 500₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Контрасты Левобережья
«Город в городе», или многообразие Ленинского района
Начало: В районе «Сада Кирова»
«Экскурсия начнется в Саду Кирова — уникальном парке, разбитом на фоне заводских труб и градирен»
Завтра в 17:00
10 июня в 08:00
от 4 270₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
ОбьГЭС в Новосибирске: экскурсия в городок энергетиков
Разгадайте тайны городка энергетиков и его вклад в историю Новосибирска с увлекательной экскурсией
Начало: У станции метро «Студенческая»
«Далее прогуляемся по живописному парку «У моря Обского» — бывшего Чемского бора — где часто проводятся культурные мероприятия, фестивали и инсталляции из природных материалов»
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Историческая экскурсия Ордынское кольцо: хроники Сибири по окрестностям Новосибирска
Побывайте на месте разгрома войск хана Кучума, исследуйте окрестности Обского водохранилища и насладитесь природой Сибири
«В деревне Нижнекаменка 18 века прогуляетесь до пруда и маленького водопада на месте мельницы, которая там существует уже сотни лет»
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
18 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Контрасты Левобережья: от сада Кирова до площади Станиславского
Начало: Остановка «Сад Кирова»
«Сад Кирова Наша экскурсия начнётся в Саду Кирова — уникальном парке, разбитом на фоне заводских труб и градирен сразу после войны»
Расписание: Ежедневно по договорённости
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 4 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Водопады и скалы Новосибирской области
Начало: Речной вокзал
«Насладимся пейзажами с высоты птичьего полета и устроим пикник»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
16 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие в Сибирскую Швейцарию: уникальный Маслянинский район
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным уголкам Сибирской Швейцарии с посещением музеев и парков
«Это мир сказочных деревень, серебристых водопадов, зелёных лугов и мраморных месторождений»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
18 500₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна4 июня 2024Экскурсия была очень интересной. Мы увидели город в вечерней подсветке, как мы и хотели, и 3 часа пролетели как один
- OOlga2 июня 2024Очень интересная, содержательная, насыщенная экскурсия. Продуманный маршрут, хорошая комбинация пешеходных прогулок и маршрута в автомобиле
- ООльга31 мая 2024Мне очень понравилась индивидуальная экскурсия по зоопарку с гидом Ниной Федоровной. Была в Новосибирске транзитом. Взять индивидуальную экскурсию было лучшим
- ААлёна25 мая 2024Академгородок и правда невероятен! Большое спасибо гиду Наталье и водителю Павлу за экскурсию! Наталья старается дать максимум информации, который можно вложить в 4 часа экскурсии, очень заряжает своей позитивной энергетикой)) Видно, что человек очень любит свой город!
- ППавел23 мая 2024Экскурсия прошла хорошо, забрали и отвезли в указанное место. Машина нормальная. Программа выполнена хорошо. Рассказ интересный. Обработано честно. Есть момент,
- ККсения21 мая 2024Наталья прекрасный экскурсовод. Все что было заявлено было выполнено
- ЛЛариса21 мая 2024Отличная экскурсия «кругосветка»по новосибирским наукоградам благодаря гиду Виктору. Умеет заинтересовать своими рассказом, всё очень интересно и красиво. Эту экскурсию я
- ККсения20 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Наталья хорошо преподносит информацию. Экскурсия прошла на одном дыхании.
- ЕЕлена19 мая 2024Интересная экскурсия. Мария хороший экскурсовод и интересный человек. Полюбовались красотами Сибири, прокатились на пароме, в процессе прогулки даже собрали грибы.
- ИИрина18 мая 2024Очень понравилась экскурсия продумана гид хорошо владеет материалом рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Природа и пейзажи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новосибирске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
Какие места ещё посмотреть в Новосибирске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в июне 2024
Сейчас в Новосибирске в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 3 600 до 18 500. Туристы уже оставили гидам 320 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Купите самую интересную из 16 экскурсий в Новосибирске на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 320 ⭐ отзывов, цены от 3600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август