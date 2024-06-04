🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 14 отзывов Бердские скалы, водопады и Святой Ключ Насыщенная экскурсия по Новосибирской области с посещением Бердских скал, водопадов Бучило и Беловского, а также святого источника в Ложке Начало: По договоренности «По пути услышите о природных богатствах края и надышитесь целебным лесным воздухом» 16 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 37 отзывов Индивидуальная экскурсия по новосибирским наукоградам: Академгородок, Кольцово, Краснообск Откройте для себя неизведанный Новосибирск: наукограды, истории успеха, духовные святыни и кулинарные изыски Начало: В центре города от 9 334 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 130 отзывов Добро пожаловать в Новосибирск: историческое путешествие Погрузитесь в уникальную атмосферу Новосибирска, исследуя его знаковые места и архитектурные шедевры в компании опытного гида Начало: На площади Ленина 5 470 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 17 отзывов "Алиса","Поэт", "Эдемский сад": уникальное путешествие по Богдашке Погрузитесь в атмосферу одного из самых колоритных районов Новосибирска, где история и природа создают неповторимый дуэт Начало: В районе универмага «Калининский» «Добавьте к этому соседствующий с Богдашкой парк «Сосновый бор» и сохранившиеся кое-где на самой улице вековые сосны, и вы увидите чуть ли не «советскую Прибалтику» в её сибирском исполнении» от 4 270 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 9 отзывов В гостях у животных Новосибирского зоопарка: эксклюзивное путешествие Познакомьтесь с животными со всех уголков мира в одном из крупнейших зоопарков России. Откройте для себя мир дикой природы в компании опытного гида Начало: В зоопарке «Прогулка по территории зоопарка, посещение павильонов и озера» 3 600 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 75 отзывов Популярное предложение Индивидуальная экскурсия по вечернему Новосибирску: достопримечательности и огни Вечерняя автомобильная экскурсия по Новосибирску - идеальный способ увидеть город в новом свете Начало: в вашем отеле или у удобной станции метро «Я покажу самые важные достопримечательности, расскажу об истории города и провезу вас живописными улочками вдоль набережных и площадей, освещенных разноцветными ночными огнями» от 6 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 7 отзывов Невероятный Академгородок и Обское море: путешествие по сердцу Сибири Погрузитесь в атмосферу науки и природы с экскурсией по Академгородку и Обскому морю. Уникальные локации и незабываемые впечатления ждут вас «Университет, учёные, сосновый бор и ручные белки — такие ассоциации вызывает он у тех, кто там не живёт» 16 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 8 отзывов Водопады и скалы Новосибирской области: индивидуальная экскурсия Насыщенное однодневное путешествие по живописным уголкам Новосибирской области. Водопады, скалы и свежий воздух ждут вас «Наше путешествие будет полностью посвящено природе» 16 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Академгородок: наука и жизнь 21 века Авторская прогулка по Академгородку в Новосибирске. Узнайте о научных достижениях, истории и архитектуре этого уникального места Начало: На проспекте Лаврентьева «И насладитесь симбиозом природы и архитектуры» 6 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 4 часа 1 отзыв Академгородок + ГЭС в мини-группе Путешествие по Академгородку и Новосибирской ГЭС в мини-группе. Уникальные памятники, панорама Обского моря и красота Сибири ждут вас Начало: На улице Дмитрия Шамшурина «Во время этой экскурсии вы побываете в Академгородке — удивительном месте среди соснового леса, увидите уникальные памятники» 4 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 8 отзывов Контрасты Левобережья «Город в городе», или многообразие Ленинского района Начало: В районе «Сада Кирова» «Экскурсия начнется в Саду Кирова — уникальном парке, разбитом на фоне заводских труб и градирен» от 4 270 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 2 отзыва ОбьГЭС в Новосибирске: экскурсия в городок энергетиков Разгадайте тайны городка энергетиков и его вклад в историю Новосибирска с увлекательной экскурсией Начало: У станции метро «Студенческая» «Далее прогуляемся по живописному парку «У моря Обского» — бывшего Чемского бора — где часто проводятся культурные мероприятия, фестивали и инсталляции из природных материалов» 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 5 отзывов Историческая экскурсия Ордынское кольцо: хроники Сибири по окрестностям Новосибирска Побывайте на месте разгрома войск хана Кучума, исследуйте окрестности Обского водохранилища и насладитесь природой Сибири «В деревне Нижнекаменка 18 века прогуляетесь до пруда и маленького водопада на месте мельницы, которая там существует уже сотни лет» 18 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Контрасты Левобережья: от сада Кирова до площади Станиславского Начало: Остановка «Сад Кирова» «Сад Кирова Наша экскурсия начнётся в Саду Кирова — уникальном парке, разбитом на фоне заводских труб и градирен сразу после войны» Расписание: Ежедневно по договорённости от 4 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 4 отзыва Водопады и скалы Новосибирской области Начало: Речной вокзал «Насладимся пейзажами с высоты птичьего полета и устроим пикник» Расписание: Ежедневно 16 000 ₽ за всё до 2 чел.