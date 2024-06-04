Познавательные экскурсии на природе в Новосибирске

Найдено 16 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Новосибирске, цены от 3 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бердские скалы, водопады и Святой Ключ
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
14 отзывов
Бердские скалы, водопады и Святой Ключ
Насыщенная экскурсия по Новосибирской области с посещением Бердских скал, водопадов Бучило и Беловского, а также святого источника в Ложке
Начало: По договоренности
«По пути услышите о природных богатствах края и надышитесь целебным лесным воздухом»
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
16 500 за всё до 3 чел.
«Кругосветка» по новосибирским наукоградам
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
37 отзывов
Индивидуальная экскурсия по новосибирским наукоградам: Академгородок, Кольцово, Краснообск
Откройте для себя неизведанный Новосибирск: наукограды, истории успеха, духовные святыни и кулинарные изыски
Начало: В центре города
10 июня в 10:00
12 июня в 14:00
от 9 334 за всё до 6 чел.
Добро пожаловать в Новосибирск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
130 отзывов
Добро пожаловать в Новосибирск: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Новосибирска, исследуя его знаковые места и архитектурные шедевры в компании опытного гида
Начало: На площади Ленина
16 июня в 11:00
17 июня в 11:00
5 470 за всё до 4 чел.
"Алиса", "Поэт", "Эдемский сад" и прочие чудеса Богдашки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
17 отзывов
"Алиса","Поэт", "Эдемский сад": уникальное путешествие по Богдашке
Погрузитесь в атмосферу одного из самых колоритных районов Новосибирска, где история и природа создают неповторимый дуэт
Начало: В районе универмага «Калининский»
«Добавьте к этому соседствующий с Богдашкой парк «Сосновый бор» и сохранившиеся кое-где на самой улице вековые сосны, и вы увидите чуть ли не «советскую Прибалтику» в её сибирском исполнении»
Завтра в 17:00
10 июня в 08:00
от 4 270 за всё до 10 чел.
Экскурсия по Новосибирскому зоопарку
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
В гостях у животных Новосибирского зоопарка: эксклюзивное путешествие
Познакомьтесь с животными со всех уголков мира в одном из крупнейших зоопарков России. Откройте для себя мир дикой природы в компании опытного гида
Начало: В зоопарке
«Прогулка по территории зоопарка, посещение павильонов и озера»
Завтра в 10:00
10 июня в 09:30
3 600 за всё до 5 чел.
Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
75 отзывов
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия по вечернему Новосибирску: достопримечательности и огни
Вечерняя автомобильная экскурсия по Новосибирску - идеальный способ увидеть город в новом свете
Начало: в вашем отеле или у удобной станции метро
«Я покажу самые важные достопримечательности, расскажу об истории города и провезу вас живописными улочками вдоль набережных и площадей, освещенных разноцветными ночными огнями»
Завтра в 18:00
10 июня в 19:00
от 6 400 за всё до 4 чел.
Невероятный Академгородок и Обское море
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Невероятный Академгородок и Обское море: путешествие по сердцу Сибири
Погрузитесь в атмосферу науки и природы с экскурсией по Академгородку и Обскому морю. Уникальные локации и незабываемые впечатления ждут вас
«Университет, учёные, сосновый бор и ручные белки — такие ассоциации вызывает он у тех, кто там не живёт»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
16 000 за всё до 3 чел.
Водопады и скалы Новосибирской области
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Водопады и скалы Новосибирской области: индивидуальная экскурсия
Насыщенное однодневное путешествие по живописным уголкам Новосибирской области. Водопады, скалы и свежий воздух ждут вас
«Наше путешествие будет полностью посвящено природе»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
16 000 за всё до 2 чел.
Академгородок: наука и жизнь 21 века
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Академгородок: наука и жизнь 21 века
Авторская прогулка по Академгородку в Новосибирске. Узнайте о научных достижениях, истории и архитектуре этого уникального места
Начало: На проспекте Лаврентьева
«И насладитесь симбиозом природы и архитектуры»
Завтра в 11:00
15 июня в 11:00
6 500 за всё до 5 чел.
Академгородок + ГЭС в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
4 часа
1 отзыв
Академгородок + ГЭС в мини-группе
Путешествие по Академгородку и Новосибирской ГЭС в мини-группе. Уникальные памятники, панорама Обского моря и красота Сибири ждут вас
Начало: На улице Дмитрия Шамшурина
«Во время этой экскурсии вы побываете в Академгородке — удивительном месте среди соснового леса, увидите уникальные памятники»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
4 500 за человека
Контрасты Левобережья
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Контрасты Левобережья
«Город в городе», или многообразие Ленинского района
Начало: В районе «Сада Кирова»
«Экскурсия начнется в Саду Кирова — уникальном парке, разбитом на фоне заводских труб и градирен»
Завтра в 17:00
10 июня в 08:00
от 4 270 за всё до 10 чел.
ОбьГЭС - городок энергетиков
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
ОбьГЭС в Новосибирске: экскурсия в городок энергетиков
Разгадайте тайны городка энергетиков и его вклад в историю Новосибирска с увлекательной экскурсией
Начало: У станции метро «Студенческая»
«Далее прогуляемся по живописному парку «У моря Обского» — бывшего Чемского бора — где часто проводятся культурные мероприятия, фестивали и инсталляции из природных материалов»
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
5 000 за всё до 10 чел.
Ордынское кольцо: хроники Сибири
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Историческая экскурсия Ордынское кольцо: хроники Сибири по окрестностям Новосибирска
Побывайте на месте разгрома войск хана Кучума, исследуйте окрестности Обского водохранилища и насладитесь природой Сибири
«В деревне Нижнекаменка 18 века прогуляетесь до пруда и маленького водопада на месте мельницы, которая там существует уже сотни лет»
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
18 000 за всё до 3 чел.
Контрасты Левобережья: от сада Кирова до площади Станиславского
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Контрасты Левобережья: от сада Кирова до площади Станиславского
Начало: Остановка «Сад Кирова»
«Сад Кирова Наша экскурсия начнётся в Саду Кирова — уникальном парке, разбитом на фоне заводских труб и градирен сразу после войны»
Расписание: Ежедневно по договорённости
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 2 чел.
Водопады и скалы Новосибирской области
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Водопады и скалы Новосибирской области
Начало: Речной вокзал
«Насладимся пейзажами с высоты птичьего полета и устроим пикник»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
16 000 за всё до 2 чел.
Путешествие в Сибирскую Швейцарию
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Путешествие в Сибирскую Швейцарию: уникальный Маслянинский район
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным уголкам Сибирской Швейцарии с посещением музеев и парков
«Это мир сказочных деревень, серебристых водопадов, зелёных лугов и мраморных месторождений»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
18 500 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
    Экскурсия была очень интересной. Мы увидели город в вечерней подсветке, как мы и хотели, и 3 часа пролетели как один
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    миг. Спасибо Софье - она очень интересный человек и профессионал своего дела. Благодаря этой экскурсии, Новосибирск стал для нас еще ближе и интереснее. Несмотря на небольшое вмешательство погоды (дождь), это не помешало нам в нашей экскурсии. Хочется отметить водителя автомобиля Юрия: там, где мы не выходили из авто из-за дождя, водитель замедлял движение и останавливался. Большое спасибо за интересную экскурсию.

    Экскурсия была очень интересной. Мы увидели город в вечерней подсветке, как мы и хотели, и 3Экскурсия была очень интересной. Мы увидели город в вечерней подсветке, как мы и хотели, и 3Экскурсия была очень интересной. Мы увидели город в вечерней подсветке, как мы и хотели, и 3
  • O
    Olga
    2 июня 2024
    «Кругосветка» по новосибирским наукоградам
    Очень интересная, содержательная, насыщенная экскурсия. Продуманный маршрут, хорошая комбинация пешеходных прогулок и маршрута в автомобиле
  • О
    Ольга
    31 мая 2024
    Экскурсия по Новосибирскому зоопарку
    Мне очень понравилась индивидуальная экскурсия по зоопарку с гидом Ниной Федоровной. Была в Новосибирске транзитом. Взять индивидуальную экскурсию было лучшим
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    решением! Столько всего узнала и успела посмотреть за 2,5 часа. Нина Федоровна отвечала на все вопросы. Было видно, как она любит зоопарк и свой город, с каким добром преподносит материал. Спасибо за приятное послевкусие!

  • А
    Алёна
    25 мая 2024
    Невероятный Академгородок и Обское море
    Академгородок и правда невероятен! Большое спасибо гиду Наталье и водителю Павлу за экскурсию! Наталья старается дать максимум информации, который можно вложить в 4 часа экскурсии, очень заряжает своей позитивной энергетикой)) Видно, что человек очень любит свой город!
  • П
    Павел
    23 мая 2024
    Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
    Экскурсия прошла хорошо, забрали и отвезли в указанное место. Машина нормальная. Программа выполнена хорошо. Рассказ интересный. Обработано честно. Есть момент,
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    что мы ожидали немного больше. увидеть красоту ночного города с точки зрения местного жителя. Ночные фонтаны, подсветку и так далее. У нас был опыт индивидуальной экскурсии в Сочи. Таксист-экскурсовод провез нас по интересным местам, ориентируясь на на наши пожелания. Мы совершили три поездки там по 5-6 часов каждая. Это запомнилось больше.

  • К
    Ксения
    21 мая 2024
    Контрасты Левобережья
    Наталья прекрасный экскурсовод. Все что было заявлено было выполнено
  • Л
    Лариса
    21 мая 2024
    «Кругосветка» по новосибирским наукоградам
    Отличная экскурсия «кругосветка»по новосибирским наукоградам благодаря гиду Виктору. Умеет заинтересовать своими рассказом, всё очень интересно и красиво. Эту экскурсию я
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    организовывала для родственницы из Москвы да и сама была в восторге от рассказов о нашем города. Обязательно буду рекомендовать своим друзьям. Огромное спасибо Виктору

  • К
    Ксения
    20 мая 2024
    "Алиса", "Поэт", "Эдемский сад" и прочие чудеса Богдашки
    Очень понравилась экскурсия. Наталья хорошо преподносит информацию. Экскурсия прошла на одном дыхании.
    Очень понравилась экскурсияОчень понравилась экскурсияОчень понравилась экскурсияОчень понравилась экскурсияОчень понравилась экскурсияОчень понравилась экскурсияОчень понравилась экскурсия
  • Е
    Елена
    19 мая 2024
    Ордынское кольцо: хроники Сибири
    Интересная экскурсия. Мария хороший экскурсовод и интересный человек. Полюбовались красотами Сибири, прокатились на пароме, в процессе прогулки даже собрали грибы.
    Интересная экскурсия. Мария хороший экскурсовод и интересный человекИнтересная экскурсия. Мария хороший экскурсовод и интересный человекИнтересная экскурсия. Мария хороший экскурсовод и интересный человек
  • И
    Ирина
    18 мая 2024
    Невероятный Академгородок и Обское море
    Очень понравилась экскурсия продумана гид хорошо владеет материалом рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Природа и пейзажи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новосибирске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
  1. Бердские скалы, водопады и Святой Ключ
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  5. Экскурсия по Новосибирскому зоопарку
Какие места ещё посмотреть в Новосибирске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Театр оперы и балета
  3. Собор Александра Невского
  4. Площадь Ленина
  5. Красный Проспект
  6. Академгородок
  7. Стоквартирный дом
  8. Набережная
  9. Вокзал Главный
  10. ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в июне 2024
Сейчас в Новосибирске в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 3 600 до 18 500. Туристы уже оставили гидам 320 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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