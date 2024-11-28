Описание экскурсии
Знакомство с Академгородком
Погрузитесь в увлекательную историю создания знаменитого научного центра — Новосибирского Академгородка. Это место стало символом сибирской науки и инноваций, и сегодня мы расскажем о его становлении, первых учёных и текущих успехах.
Уникальная экскурсия
На экскурсии вас ждёт живое общение и множество интересных фактов. Вы не просто узнаете о прошлом Академгородка, но и сможете пообщаться с человеком, который непосредственно связан с его историей. Гид нашей команды — житель Академгородка, который поделится с вами увлекательными рассказами и тонкостями жизни этого уникального места.
Атмосфера научного сообщества
Академгородок — это не просто здания и улицы, это место, где работают выдающиеся учёные и проводятся масштабные научные исследования. Прогулка по его улицам позволит вам ощутить атмосферу настоящего научного сообщества. Мы обсудим:
- Историю Академгородка;
- Научную жизнь и социокультурные события тех лет;
- Значение 60-70-х годов — время расцвета и больших надежд.
Люди Академгородка
Академгородок — это, прежде всего, его люди. Наша команда состоит из тех, кто родился, вырос, учился и работает здесь. Мы знаем историю этого места, что происходит сейчас и какие планы на будущее. Мы — амбассадоры Академгородка, готовые погрузить вас в атмосферу первого в мире междисциплинарного научного центра.
Тайны и легенды
Каждое место в Академгородке хранит свои уникальные тайны и легенды. Мы с радостью поделимся с вами этими историями, которые делают Академгородок таким особенным. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя этот удивительный мир науки и исследований!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вы сможете увидеть:
- Памятник лабораторной мыши и приручённым лисам с академиком Беляевым
- Институт ядерной физики СО РАН
- НИИ цитологии и генетики
- И ещё десятки НИИ скромно спрятанных среди векового леса
- Расскажем о:
- «Сибирском Хогвартсе», который собирает талантливых школьников со всей страны, имеющих способности и интерес к изучению математики, физики, биологии и химии
- Присядем на самую умную лавочку-шпаргалку
- Познакомимся с:
- Новосибирским Государственным Университетом
- Домом ученых
- Технопарком
- Во время экскурсии мы прогуляемся самой умной улице - проспекту Академика Лаврентьева, Морскому проспекту и не менее интересным местам
- По предварительной договорённости и за дополнительную оплату билетов возможно посещение:
- Интегральный музей-квартиру Академгородка
- Музей вычислительной техники
- Гостиную учёного
- Музея археологии и этнографии
- Интерактивного Музея эволюции земли
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Транспортное обслуживание