Интереснейшее знакомство с Новосибирским Академгородком. Узнайте о том, как создавался известный на весь мир научный центр. О первых учёных, об успехах сибирской науки сегодня и планах Академгородка 2.0.

Описание экскурсии

Знакомство с Академгородком

Погрузитесь в увлекательную историю создания знаменитого научного центра — Новосибирского Академгородка. Это место стало символом сибирской науки и инноваций, и сегодня мы расскажем о его становлении, первых учёных и текущих успехах.

Уникальная экскурсия

На экскурсии вас ждёт живое общение и множество интересных фактов. Вы не просто узнаете о прошлом Академгородка, но и сможете пообщаться с человеком, который непосредственно связан с его историей. Гид нашей команды — житель Академгородка, который поделится с вами увлекательными рассказами и тонкостями жизни этого уникального места.

Атмосфера научного сообщества

Академгородок — это не просто здания и улицы, это место, где работают выдающиеся учёные и проводятся масштабные научные исследования. Прогулка по его улицам позволит вам ощутить атмосферу настоящего научного сообщества. Мы обсудим:

Историю Академгородка;

Научную жизнь и социокультурные события тех лет;

Значение 60-70-х годов — время расцвета и больших надежд.

Люди Академгородка

Академгородок — это, прежде всего, его люди. Наша команда состоит из тех, кто родился, вырос, учился и работает здесь. Мы знаем историю этого места, что происходит сейчас и какие планы на будущее. Мы — амбассадоры Академгородка, готовые погрузить вас в атмосферу первого в мире междисциплинарного научного центра.

Тайны и легенды

Каждое место в Академгородке хранит свои уникальные тайны и легенды. Мы с радостью поделимся с вами этими историями, которые делают Академгородок таким особенным. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя этот удивительный мир науки и исследований!