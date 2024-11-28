Тропами великих ученых: путешествие по Академгородку

Тропами великих ученых
Интереснейшее знакомство с Новосибирским Академгородком. Узнайте о том, как создавался известный на весь мир научный центр. О первых учёных, об успехах сибирской науки сегодня и планах Академгородка 2.0.
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1 отзыв
Тропами великих ученых: путешествие по Академгородку
Тропами великих ученых: путешествие по Академгородку
Тропами великих ученых: путешествие по Академгородку
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

Описание экскурсии

Знакомство с Академгородком

Погрузитесь в увлекательную историю создания знаменитого научного центра — Новосибирского Академгородка. Это место стало символом сибирской науки и инноваций, и сегодня мы расскажем о его становлении, первых учёных и текущих успехах.

Уникальная экскурсия

На экскурсии вас ждёт живое общение и множество интересных фактов. Вы не просто узнаете о прошлом Академгородка, но и сможете пообщаться с человеком, который непосредственно связан с его историей. Гид нашей команды — житель Академгородка, который поделится с вами увлекательными рассказами и тонкостями жизни этого уникального места.

Атмосфера научного сообщества

Академгородок — это не просто здания и улицы, это место, где работают выдающиеся учёные и проводятся масштабные научные исследования. Прогулка по его улицам позволит вам ощутить атмосферу настоящего научного сообщества. Мы обсудим:

  • Историю Академгородка;
  • Научную жизнь и социокультурные события тех лет;
  • Значение 60-70-х годов — время расцвета и больших надежд.

Люди Академгородка

Академгородок — это, прежде всего, его люди. Наша команда состоит из тех, кто родился, вырос, учился и работает здесь. Мы знаем историю этого места, что происходит сейчас и какие планы на будущее. Мы — амбассадоры Академгородка, готовые погрузить вас в атмосферу первого в мире междисциплинарного научного центра.

Тайны и легенды

Каждое место в Академгородке хранит свои уникальные тайны и легенды. Мы с радостью поделимся с вами этими историями, которые делают Академгородок таким особенным. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя этот удивительный мир науки и исследований!

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Вы сможете увидеть:
  • Памятник лабораторной мыши и приручённым лисам с академиком Беляевым
  • Институт ядерной физики СО РАН
  • НИИ цитологии и генетики
  • И ещё десятки НИИ скромно спрятанных среди векового леса
  • Расскажем о:
  • «Сибирском Хогвартсе», который собирает талантливых школьников со всей страны, имеющих способности и интерес к изучению математики, физики, биологии и химии
  • Присядем на самую умную лавочку-шпаргалку
  • Познакомимся с:
  • Новосибирским Государственным Университетом
  • Домом ученых
  • Технопарком
  • Во время экскурсии мы прогуляемся самой умной улице - проспекту Академика Лаврентьева, Морскому проспекту и не менее интересным местам
  • По предварительной договорённости и за дополнительную оплату билетов возможно посещение:
  • Интегральный музей-квартиру Академгородка
  • Музей вычислительной техники
  • Гостиную учёного
  • Музея археологии и этнографии
  • Интерактивного Музея эволюции земли
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Транспортное обслуживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Академгородок, Морской проспект, 23
Завершение: Академпарк, ул. Инженерная, 20
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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