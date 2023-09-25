По вечерней столице СибириНовосибирск — крупнейший город Сибири и третий по численности в России. Он знаменит архитектурой в стиле конструктивизм и необычными музеями, посвященными счастью или солнцу. Город называют «стремительным» и «неудержимо мчащимся вперед», ведь строили его с размахом. Среди ярких доказательств этого — метромост, протяженность которого составляет 2 километра. Даже театр оперы и балета, который прозвали Сибирским Колизеем, покоряет своим размахом. Это сложнейшее сооружение с удивительной акустикой, камерами ночного видения и нестандартной технологией перекрытия купола.

Новосибирск готов удивлять не только своей динамикой. О чувстве юмора и оригинальном подходе жителей города говорят забавные памятники колбасе, светофору, деловой женщине.

Желаете встретить красивейший закат? Прогуляться вечером по Сибирскому Чикаго, сравнивая деревянное кружево на старинных купеческих особняках? Насладиться ночной подсветкой зданий. Оставить на память много красивых фото!

Узнать, почему Новосибирская библиотека похожа на библиотеку в Нью-Йорке? И что это за место — Чёртово городище? Проехать по самой длинной прямой улице на планете, увидеть знаменитый метромост.

А после экскурсии заглянуть в кофейню, расположенную в старинном особняке! Вокруг приглушённый свет, за столиками тихие интеллигентные пары… Того и гляди заиграет пластинка из старого граммофона…