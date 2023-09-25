Индивидуальная экскурсия по Новосибирску: Посещение кофейни в старинном особняке
Желаете встретить красивейший закат? Прогуляться вечером по Сибирскому Чикаго, сравнивая деревянное кружево на старинных купеческих особняках? Насладиться ночной подсветкой зданий.
Оставить на память много красивых фото! А после экскурсии заглянуть в кофейню, расположенную в старинном особняке!
Оставить на память много красивых фото! А после экскурсии заглянуть в кофейню, расположенную в старинном особняке!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Площадь имени Гарина-Михайловского
- Железнодорожный вокзал
- Гостиница Новосибирская
- Парк Городское начало
- Памятник Александру III
- Памятник мосту
- Дом с колесом
- Октябрьский мост
- Метромост
- Можно прокатиться на колесе обозрения
- Театр Глобус
- Красный проспект
- Часовня во имя Святителя и Чудотворца Николая
- Первомайский сквер
- Краеведческий музей
- Фонтаны
- Площадь Ленина
- Театр оперы и балета
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
По вечерней столице СибириНовосибирск — крупнейший город Сибири и третий по численности в России. Он знаменит архитектурой в стиле конструктивизм и необычными музеями, посвященными счастью или солнцу. Город называют «стремительным» и «неудержимо мчащимся вперед», ведь строили его с размахом. Среди ярких доказательств этого — метромост, протяженность которого составляет 2 километра. Даже театр оперы и балета, который прозвали Сибирским Колизеем, покоряет своим размахом. Это сложнейшее сооружение с удивительной акустикой, камерами ночного видения и нестандартной технологией перекрытия купола.
Новосибирск готов удивлять не только своей динамикой. О чувстве юмора и оригинальном подходе жителей города говорят забавные памятники колбасе, светофору, деловой женщине.
Желаете встретить красивейший закат? Прогуляться вечером по Сибирскому Чикаго, сравнивая деревянное кружево на старинных купеческих особняках? Насладиться ночной подсветкой зданий. Оставить на память много красивых фото!
Узнать, почему Новосибирская библиотека похожа на библиотеку в Нью-Йорке? И что это за место — Чёртово городище? Проехать по самой длинной прямой улице на планете, увидеть знаменитый метромост.
А после экскурсии заглянуть в кофейню, расположенную в старинном особняке! Вокруг приглушённый свет, за столиками тихие интеллигентные пары… Того и гляди заиграет пластинка из старого граммофона…
в любой день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Место начала и завершения?
- С адреса в Центральном или Железнодорожном районах
- Когда и сколько длится?
- Когда: в любой деньЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Важная информация
- Экскурсия проходит на легковом автомобиле (2-3 человека на заднем сиденье)
- Мы можем предоставить минивэн, микроавтобус, а также автобус. Организуем детские экскурсии
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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