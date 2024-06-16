Экскурсии из центра Новосибирска

Найдено 5 экскурсий в категории «Из центра» в Новосибирске, цены от 7 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Кругосветка» по новосибирским наукоградам
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
40 отзывов
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия по новосибирским наукоградам: Академгородок, Кольцово, Краснообск
Откройте для себя неизведанный Новосибирск: наукограды, истории успеха, духовные святыни и кулинарные изыски
Начало: В центре города
3 июля в 08:00
4 июля в 15:00
от 9 334 за всё до 6 чел.
«Новосибирск, ты гордость всех сибиряков» - индивидуальный обзорный тур
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
36 отзывов
«Новосибирск, ты гордость всех сибиряков»: индивидуальный обзорный тур
Приглашаем на увлекательную прогулку по Новосибирску, где каждый уголок хранит свои уникальные истории
Начало: Центр города или жд вокзал
Расписание: Все дни недели. Начало не раньше 07:00
Завтра в 07:00
3 июля в 07:00
7 000 за всё до 2 чел.
Влюбиться в Новосибирск на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Влюбиться в Новосибирск на авто
Начало: В центре
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9 000 за всё до 3 чел.
Экскурсия «Славься же, город Наук и Труда» (Нов. +Академгородка и ГЭС)
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия «Славься же, город Наук и Труда» (Нов. +Академгородка и ГЭС)
Начало: Центр города или жд вокзал
Расписание: Все дни недели. Начало не раньше 07:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 07:00
18 000 за всё до 2 чел.
Вечерняя экскурсия по городу: «Свидание с ночным Новосибирском»
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя экскурсия по городу: «Свидание с ночным Новосибирском»
Начало: Центр города или жд вокзал
Расписание: в любой день
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
9 000 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    16 июня 2024
    «Кругосветка» по новосибирским наукоградам
    В Новосибирске были чуть больше суток, решили, что город посмотрим сами, а вот данная экскурсия заинтересовала программой. Выбрали и не
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    пожалели! Проводил экскурсию Виктор, он же и водитель авто. С погодой повезло, было солнечно и тепло, ничто не помешало любоваться наукоградами. Виктор замечательный рассказчик, много интересных фактов, но без лишней воды. Отвечал на все наши вопросы, которых было не мало. Огромное ему спасибо!

    В Новосибирске были чуть больше суток, решили, что город посмотрим сами, а вот данная экскурсия заинтересовалаВ Новосибирске были чуть больше суток, решили, что город посмотрим сами, а вот данная экскурсия заинтересовалаВ Новосибирске были чуть больше суток, решили, что город посмотрим сами, а вот данная экскурсия заинтересовала
  • О
    Ольга
    13 июня 2024
    «Кругосветка» по новосибирским наукоградам
    Замечательная экскурсия, спасибо нашему ГИДу Виктору, за подаренные знания и впечатления
    Замечательная экскурсия, спасибо нашему ГИДу Виктору, за подаренные знания и впечатленияЗамечательная экскурсия, спасибо нашему ГИДу Виктору, за подаренные знания и впечатленияЗамечательная экскурсия, спасибо нашему ГИДу Виктору, за подаренные знания и впечатления
  • Е
    Елена
    12 июня 2024
    «Кругосветка» по новосибирским наукоградам
    Выражаем благодарность Наталье за интересный, познавательный рассказ. Информации много, материал объёмный, но всё очень доступно для восприятия. Спасибо!
  • О
    Ольга
    26 марта 2024
    Влюбиться в Новосибирск на авто
    Прекрасный экскурсовод! Внимателен к потребностям подопечных, все участники экскурсии остались довольны программой посещений, информационным Сопровождением, отношением гида! Рекомендую. Спасибо, Наталья!
  • О
    Олег
    4 марта 2024
    Влюбиться в Новосибирск на авто
    Экскурсию мы проводили 03.03.24, в Новосибирске мы были, жена первый раз, я в пятый. Но тем не менее меня очень
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    порадовал изменившийся облик вашего города, что говорить о жене, она просто в восторге. А наше мнение касательно экскурсии, просто вау. Это и водитель авто, Евгений, очень спокойный, сразу чувствуется опытный водитель. И конечно экскурсовод Наталья, очень информированный и коммуникабельный специалист. За два часа экскурсии вы узнаете очень много информации о прошлом и настоящем города. Увидеть просто максимум, что можно охватить за это время. Всем гостям города, настоятельно рекомендую эту экскурсию.

  • H
    Hi+79131
    20 ноября 2023
    «Новосибирск, ты гордость всех сибиряков» - индивидуальный обзорный тур
    Экскурсия очень понравилась! Не скучно! Хорошая подача материала! С комфортом))
  • Д
    Дедова
    5 ноября 2023
    «Новосибирск, ты гордость всех сибиряков» - индивидуальный обзорный тур
    Получила представление о Новосибирске в целом, молодой город

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Из центра»

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  4. Экскурсия «Славься же, город Наук и Труда» (Нов. +Академгородка и ГЭС)
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
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  2. Театр оперы и балета
  3. Собор Александра Невского
  4. Площадь Ленина
  5. Красный Проспект
  6. Академгородок
  7. Стоквартирный дом
  8. Набережная
  9. ГЭС
  10. Вокзал Главный
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в июле 2024
Сейчас в Новосибирске в категории "Из центра" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 7 000 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 81 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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