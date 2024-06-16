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порадовал изменившийся облик вашего города, что говорить о жене, она просто в восторге. А наше мнение касательно экскурсии, просто вау. Это и водитель авто, Евгений, очень спокойный, сразу чувствуется опытный водитель. И конечно экскурсовод Наталья, очень информированный и коммуникабельный специалист. За два часа экскурсии вы узнаете очень много информации о прошлом и настоящем города. Увидеть просто максимум, что можно охватить за это время. Всем гостям города, настоятельно рекомендую эту экскурсию.