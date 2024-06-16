1 чел.
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Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия по новосибирским наукоградам: Академгородок, Кольцово, Краснообск
Откройте для себя неизведанный Новосибирск: наукограды, истории успеха, духовные святыни и кулинарные изыски
Начало: В центре города
3 июля в 08:00
4 июля в 15:00
от 9 334₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Новосибирск, ты гордость всех сибиряков»: индивидуальный обзорный тур
Приглашаем на увлекательную прогулку по Новосибирску, где каждый уголок хранит свои уникальные истории
Начало: Центр города или жд вокзал
Расписание: Все дни недели. Начало не раньше 07:00
Завтра в 07:00
3 июля в 07:00
7 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Новосибирск на авто
Начало: В центре
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия «Славься же, город Наук и Труда» (Нов. +Академгородка и ГЭС)
Начало: Центр города или жд вокзал
Расписание: Все дни недели. Начало не раньше 07:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 07:00
18 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя экскурсия по городу: «Свидание с ночным Новосибирском»
Начало: Центр города или жд вокзал
Расписание: в любой день
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
9 000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья16 июня 2024В Новосибирске были чуть больше суток, решили, что город посмотрим сами, а вот данная экскурсия заинтересовала программой. Выбрали и не
- ООльга13 июня 2024Замечательная экскурсия, спасибо нашему ГИДу Виктору, за подаренные знания и впечатления
- ЕЕлена12 июня 2024Выражаем благодарность Наталье за интересный, познавательный рассказ. Информации много, материал объёмный, но всё очень доступно для восприятия. Спасибо!
- ООльга26 марта 2024Прекрасный экскурсовод! Внимателен к потребностям подопечных, все участники экскурсии остались довольны программой посещений, информационным Сопровождением, отношением гида! Рекомендую. Спасибо, Наталья!
- ООлег4 марта 2024Экскурсию мы проводили 03.03.24, в Новосибирске мы были, жена первый раз, я в пятый. Но тем не менее меня очень
- HHi+7913120 ноября 2023Экскурсия очень понравилась! Не скучно! Хорошая подача материала! С комфортом))
- ДДедова5 ноября 2023Получила представление о Новосибирске в целом, молодой город
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Из центра»
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