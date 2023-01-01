Современные скульптуры города

В саду имени Кирова мы увидим самую оригинальную скульптуру Новосибирска «Кощей Бессмертный и Змей Горыныч».

Далее по пешеходному мостику мы пройдем на улицу Сибревкома, где нас ждет «Памятник первому светофору» и скульптура швейной машинки.

Оттуда на знаменитом трамвае №13 мы отправимся осматривать скульптуру «Деловая женщина» (кстати, такая женщина — единственная в России).

Сфотографируемся на знаменитом троне скульптора Капралова, а потом зайдем выпить 🍹 кофе с десертом в уютное кафе «Увертюра».

Далее на метро 🚇 поедем до станции «Заельцовская». Там на улице Тимирязева мы познакомимся со скульптурной композицией «Соболиная семья» — это визитная карточка строительной компании Русь.

После прогулки я могу проводить моих гостей в Новосибирский зоопарк, находящийся неподалеку, либо вместе вернемся к станции метро.