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Знакомство со стрит-артом Новосибирска

5
6 отзывов
Ирина О.
Ирина О. – Гид из Новосибирска
На этой экскурсии 🧭 мы познакомимся с современной скульптурой Новосибирска.

Порой, гуляя по улицам города, мы не обращаем внимание на некоторые детали, скрытые на первый взгляд.

В Новосибирске я покажу вам самые необычные достопримечательности 🏛️, которые спрятаны по кварталам и переулкам, а также познакомлю вас с творчеством знаменитых уличных артистов моего города.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Знакомство со стрит-артом Новосибирска
Знакомство со стрит-артом Новосибирска

Что вы увидите

  • Сад Кирова
  • Жилой комплекс «Флотилия»
  • Театр оперы и балета
  • Тимирязевский сквер
  • Множество современных скульптур и памятников
Современные скульптуры города
В саду имени Кирова мы увидим самую оригинальную скульптуру Новосибирска «Кощей Бессмертный и Змей Горыныч».
Далее по пешеходному мостику мы пройдем на улицу Сибревкома, где нас ждет «Памятник первому светофору» и скульптура швейной машинки.
Оттуда на знаменитом трамвае №13 мы отправимся осматривать скульптуру «Деловая женщина» (кстати, такая женщина — единственная в России).
Сфотографируемся на знаменитом троне скульптора Капралова, а потом зайдем выпить 🍹 кофе с десертом в уютное кафе «Увертюра».
Далее на метро 🚇 поедем до станции «Заельцовская». Там на улице Тимирязева мы познакомимся со скульптурной композицией «Соболиная семья» — это визитная карточка строительной компании Русь.
После прогулки я могу проводить моих гостей в Новосибирский зоопарк, находящийся неподалеку, либо вместе вернемся к станции метро.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Проездные билеты на трамвай и метро
  • Посещение кафе «Увертюра» (по желанию)
  • Посещение зоопарка после экскурсии (по желанию)
Начало
🚩 Ст. метро «Октябрьская»
Место завершения
🏁 Ст. метро «Заельцовская»
Знакомство со стрит-артом Новосибирска
Знакомство со стрит-артом Новосибирска
Знакомство со стрит-артом Новосибирска
Знакомство со стрит-артом Новосибирска

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ирина О.
Ирина О.
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6 отзывов оставили туристы

Ирина О. проводит ещё 5 экскурсий

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