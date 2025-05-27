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Увидеть самое главное в Обнинске

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Обнинске, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Обнинск по-научному
Пешая
2.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
По Обнинску с сотрудником ФЭИ
Увлекательное путешествие по Обнинску с гидом из ФЭИ, который расскажет о науке и легендах города. Узнайте больше о подводных лодках и космосе
Начало: В районе Сквера у Дома ученых
19 июн в 10:00
20 июн в 12:00
4500 ₽ за всё до 6 чел.
По страницам истории Обнинска
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
По страницам истории Обнинска
Познакомиться с перспективным наукоградом, который изменил историю нашей страны
Начало: В районе гостиницы «Орбиталь»
20 июн в 11:00
21 июн в 11:00
3500 ₽ за всё до 45 чел.
Обнинск - город, рождённый в любви: авторская прогулка с краеведом
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Обнинск - город, рождённый в любви
Погрузитесь в атмосферу Обнинска, где история любви стала началом ядерной эры. Прогулка с краеведом откроет тайны наукограда и его знаменитых жителей
Начало: В районе ДК ФЭИ
19 июн в 11:00
20 июн в 12:00
7400 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    27 мая 2025
    Обнинск по-научному
    Экскурсия всем очень понравилась! С нами были дети 6 и 8 лет, которые были заинтересованы беседой не меньше нас и
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    от Юлии не отходили. Детям очень приглянулись скульптуры и памятники: самолёт, подлодка и, конечно, Кот-ученый! Он сразил нас своей обоятельностью 😍, сделали фото, потерли носик 😊 Было бы здорово, если б в Обнинске появились и другие интересные скульптуры. Юле спасибо за чудесную прогулку! Ждём следующих встреч.

  • Ю
    Юлия
    27 мая 2025
    Обнинск по-научному
    Экскурсия понравилась всем! Взрослые и наши подростки были заинтересованы до самого конца. Спасибо. Интересный формат с поездками на общественном траспорте. Юля тактична и вежлива. Понимающий гид. Заранее учла наши пожелания, включила элементы квеста.
  • Ю
    Юлия
    26 мая 2025
    Обнинск по-научному
    Отличная экскурсия! Не думала, что Обнинск окажется таким интересным городом. Юлия преподнесла нам его совершенно с другой стороны. Приятно было
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    сравнить современную часть с исторической. Проникнуться историей Мирного атома и людей, которые создавали его историю. Вишенкой на торте стали рассказы Юлии о ФЭИ, как сотрудника, который был связан с культурно - массовой работой. Стихи о городе, редкая песня 50-х годов, все очень удачно вписалось в экскурсию. Впечатляют современные НИИ Наукограда и их достижения. В Старом городе очень романтично и красиво, понравилась Лира и Морозовская дача. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Обнинску в категории «Самое главное»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Обнинске
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Обнинск - город, рождённый в любви: авторская прогулка с краеведом
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Обнинску в июне 2025
Сейчас в Обнинске в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 7400. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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