читать дальше от Юлии не отходили. Детям очень приглянулись скульптуры и памятники: самолёт, подлодка и, конечно, Кот-ученый! Он сразил нас своей обоятельностью 😍, сделали фото, потерли носик 😊 Было бы здорово, если б в Обнинске появились и другие интересные скульптуры. Юле спасибо за чудесную прогулку! Ждём следующих встреч.

Экскурсия всем очень понравилась! С нами были дети 6 и 8 лет, которые были заинтересованы беседой не меньше нас и