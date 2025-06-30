Индивидуальная
до 10 чел.
Три усадьбы Обнинска: Белкино, Турлики, Бугры (на вашем авто)
Погрузиться в очарование дворянских усадеб, услышать об их владельцах и прогуляться по паркам
Начало: У усадьбы Белкино
Завтра в 08:00
1 июл в 08:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Обнинские физики: авторская программа
Погрузитесь в историю ядерной науки в Обнинске, где создавались уникальные реакторы. Узнайте о жизни учёных и первых шагах города
Начало: На ул. Лейпунского
Завтра в 11:00
1 июл в 11:00
7400 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Атомный Обнинск: авторская экскурсия
Погрузитесь в историю Обнинска, первого наукограда России, и узнайте о вкладе города в развитие атомной энергетики
Начало: На ул. Лейпунского
Завтра в 11:00
1 июл в 11:00
7400 ₽ за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Обнинску в категории «Нескучные экскурсии»
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