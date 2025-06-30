Найдено 3 экскурсии в категории « Нескучные экскурсии » в Обнинске, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 2.5 часа Индивидуальная до 10 чел. Три усадьбы Обнинска: Белкино, Турлики, Бугры (на вашем авто) Погрузиться в очарование дворянских усадеб, услышать об их владельцах и прогуляться по паркам Начало: У усадьбы Белкино 5000 ₽ за всё до 10 чел. Пешая 2.5 часа Индивидуальная до 10 чел. Обнинские физики: авторская программа Погрузитесь в историю ядерной науки в Обнинске, где создавались уникальные реакторы. Узнайте о жизни учёных и первых шагах города Начало: На ул. Лейпунского 7400 ₽ за всё до 10 чел. Пешая 2.5 часа Индивидуальная до 10 чел. Атомный Обнинск: авторская экскурсия Погрузитесь в историю Обнинска, первого наукограда России, и узнайте о вкладе города в развитие атомной энергетики Начало: На ул. Лейпунского 7400 ₽ за всё до 10 чел. Другие экскурсии Обнинска

Ответы на вопросы от путешественников по Обнинску в категории «Нескучные экскурсии»

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