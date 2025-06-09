Индивидуальная
до 10 чел.
Обнинские физики: авторская программа с краеведом о первых годах города
Открыть для себя биографии выдающихся учёных, которые ковали ядерный щит СССР
Начало: На ул. Лейпунского
9 июн в 11:00
10 июн в 11:00
7400 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Обнинск - город, рождённый в любви: авторская прогулка с краеведом
Прогуляться по Старому городу, где раньше была строго охраняемая зона секретной лаборатории
Начало: В районе ДК ФЭИ
9 июн в 11:00
10 июн в 11:00
7400 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Атомный Обнинск: авторская экскурсия со знатоком и хранителем памяти города
Прикоснуться к великому прошлому и услышать живые истории там, где они начинались
Начало: На ул. Лейпунского
9 июн в 11:00
10 июн в 11:00
7400 ₽ за всё до 10 чел.
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