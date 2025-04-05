А Арина Обнинск по-научному Прогулка по Обнинску получилась легкой, увлекательной и интересной. Юлия классный гид! Атомный на все 100 %. Мы неожидали, что здесь столько всего уникального. Отдельное спасибо за подсказку, где можно быстро и вкусно поужинать. С экскурсии не хотелось уходить. Браво!

Л Лебедева Обнинск: прогулка по Старому городу Нам очень понравилась экскурсия по городу с Юлией. Посетили не только старый город, но и другие достопримечательности, перемещались на нашей машине, поэтому за 2 часа успели много посмотреть. Получилась интересная, познавательная прогулка в приятной компании.

А Андрей Обнинск: прогулка по Старому городу Очень понравилась экскурсия. Мы посмотрели все главные достопримечательности. Советую эту экскурсию и гида Юлию.

Е Елена Обнинск: прогулка по Старому городу Добрый день! Нам очень понравилась экскурсия, Юлия прекрасный рассказчик, много нового узнали об истории города, маршрут был адаптирован под наши потребности. Обязательно воспользуемся её услугами в следующий раз по другим предлагаемым объектам. Ещё раз большое спасибо!