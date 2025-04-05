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5%
Индивидуальная
Обнинск: прогулка по Старому городу
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Обнинска. Узнайте о первых домах, создании АЭС и знаменитых деятелях. Пешеходная или на авто
Начало: Ул. Победы. 29
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
2565 ₽
2700 ₽ за всё до 45 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
По Обнинску с сотрудником ФЭИ
Увлекательное путешествие по Обнинску с гидом из ФЭИ, который расскажет о науке и легендах города. Узнайте больше о подводных лодках и космосе
Начало: В районе Сквера у Дома ученых
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4500 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 15 чел.
Променад по Белкинскому парку
Погрузитесь в атмосферу старинной усадьбы Белкино, где история и природа переплетаются в уникальной гармонии. Увлекательная прогулка ждёт вас
Начало: У храма Бориса и Глеба
Расписание: ежедневно в 10:00
2 июн в 10:00
3 июн в 10:00
1000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААрина5 апреля 2025Прогулка по Обнинску получилась легкой, увлекательной и интересной. Юлия классный гид! Атомный на все 100 %. Мы неожидали, что здесь столько всего уникального. Отдельное спасибо за подсказку, где можно быстро и вкусно поужинать. С экскурсии не хотелось уходить. Браво!
- ЛЛебедева30 марта 2025Нам очень понравилась экскурсия по городу с Юлией. Посетили не только старый город, но и другие достопримечательности, перемещались на нашей машине, поэтому за 2 часа успели много посмотреть. Получилась интересная, познавательная прогулка в приятной компании.
- ААндрей23 марта 2025Очень понравилась экскурсия. Мы посмотрели все главные достопримечательности. Советую эту экскурсию и гида Юлию.
- ЕЕлена18 февраля 2025Добрый день! Нам очень понравилась экскурсия, Юлия прекрасный рассказчик, много нового узнали об истории города, маршрут был адаптирован под наши потребности. Обязательно воспользуемся её услугами в следующий раз по другим предлагаемым объектам. Ещё раз большое спасибо!
- ААнастасия21 октября 2024Отличная экскурсия
Ответы на вопросы от путешественников по Обнинску в категории «Летние»
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