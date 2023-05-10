Живописные бухты острова Ольхон, который по праву считается сердцем озера Байкал, славятся большим количеством рыбы.
В ходе нашей поездки вы научитесь тонкостям ловли хариуса несколькими способами, и даже сможете попробовать свой улов, который мы приготовим прямо на месте!
В ходе нашей поездки вы научитесь тонкостям ловли хариуса несколькими способами, и даже сможете попробовать свой улов, который мы приготовим прямо на месте!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетУтром трансфер доставит вас до причала, где мы пересядем на корабль. После знакомства с командой и короткого инструктажа вы отправитесь в одну из тихих бухточек, где пристанете к берегу, чтобы перейти к первой части программы, которую мы посвятим харюзовой рыбалке. Будем ловить хариуса. Инструктора подготовят для вас подходящие снасти, а гиды с удовольствием расскажут обо всех тонкостях и хитростях ловли. Если вы едете с семьей, они смогут отдохнуть в обустроенном кемпинге или позагорать.
Когда солнце достигнет зенита, а вы поймаете достаточно хариуса для вкусной ухи, настанет время перейти ко второй части программы. Корабль вернется на пристань, где вас будут ждать комфортабельные внедорожники. Сменив водный транспорт на сухопутный, отправляемся ко второй локации. Там вас будет ждать готовый лагерь со вкусным обедом, приготовленным в казане. Здесь же приготовим наш утренний улов особым способом — методом горячего копчения.
После обеда вновь отправимся на рыбалку. Цель — поймать хариуса на спиннинг с берега. Инструктора подготовят подходящие снасти. За освоением техники ловли и поисками трофея пройдет остаток дня. К вечеру, полные впечатлений, вы вернетесь в отель.
Важно знать:• в стоимость экскурсии включен обед, приготовленный в казане, необходимые снасти и наживки для рыбалки,
в стоимость не включен трансфер из вашего города до поселка Хужир, а также размещение в самом поселке.
с 25 июня по 15 августа
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансферы до базового лагеря и обратно
- Сопровождение гидом
- Все переходы на катере/корабле по маршруту
- Питание по программе
- Все необходимые снасти и наживки для рыбалки
- Аренда кострового оборудования и палаток
- Что не входит
- Размещение в поселке Ольхон
- Авиа/жд билеты
- Услуги и экскурсии, не указанные в программе
- Алкогольная и табачная продукция
- Трансферы за пределами поселка Хужир и базового лагеря
- Место начала и завершения?
- Ольхон
- Когда и сколько длится?
- Когда: с 25 июня по 15 августаЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 336 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Важная информация
- Добрый день. На экскурсию и обратно мы организуем доставку на комфортном трансфере
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании