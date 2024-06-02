Познавательные экскурсии на природе на Ольхоне

Найдено 25 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» на Ольхоне, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На буханке - к северу Ольхона
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
174 отзыва
На буханке - к северу Ольхона: природа, легенды и уникальные места
Ощутите силу природы на северной части Ольхона: смотровые площадки, легенды и культурные рассказы
Начало: В поселке Хужир
«Шунтэ, или мыс Любви: отпустите лишние мысли, чтобы ощутить здесь свободу и безграничную природную силу»
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
3 150 за человека
Джип-тур по югу острова Ольхон
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6.5 часов
20 отзывов
Джип-тур по югу Ольхона: захватывающие пейзажи и исторические места
Погрузитесь в мир природных красот и исторических загадок Ольхона с индивидуальным джип-туром на Ниве
Начало: В поселке Хужир
«Ольхон — кладезь фантастических ландшафтов и пейзажей»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
17 900 за всё до 3 чел.
Джип-тур по северу острова Ольхон
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6.5 часов
59 отзывов
Джип-тур по северу острова Ольхон: захватывающие виды и байкальская уха
Погрузитесь в мир природных чудес Ольхона с индивидуальным джип-туром. Живописные места, традиционная кухня и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В поселке Хужир
«Ольхон — самый большой обитаемый остров Байкала и настоящий заповедник удивительных ландшафтов и пейзажей»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
17 900 за всё до 3 чел.
День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
13 часов
22 отзыва
День на Ольхоне: захватывающий джип-тур из Иркутска по острову Байкала
Погрузитесь в уникальный мир Ольхона: от древних наскальных рисунков до священных мест шаманизма и купания в Байкале
Начало: По договоренности
«Встреча с красотой сибирской природы, ощущение свободы и знакомство с культурой коренных жителей Прибайкалья навсегда изменят вас»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
33 340 за всё до 4 чел.
День на Ольхоне
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
18 отзывов
Экскурсия на Ольхон: магия Байкала и древние легенды
Погрузитесь в мир природной красоты и древних легенд на экскурсии по Ольхону, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: В поселке Хужир, о. Ольхон
«Вы узнаете, какой силой обладает это место и почему бурятским женщинам нельзя было приближаться к мысу, увидите секретную шаманскую пещеру с наскальными рисунками, а также ощутите невероятную связь с природой, стоя на живописном утесе»
10 июня в 17:00
11 июня в 10:00
24 000 за всё до 8 чел.
Путешествие по южной части острова Ольхон
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
13 отзывов
Путешествие по южной части острова Ольхон
Исследуйте южную часть Ольхона за один день: Харгойский перевал, замок Хулы, бухта Малый Харгой и другие удивительные места ждут вас на этом маршруте
Начало: У места вашего проживания в Хужире
«Природные красоты южной части Ольхона»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
24 000 за всё до 8 чел.
Рассвет на Ольхоне
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
12 отзывов
Восхитительный рассвет на Ольхоне: путешествие к мысу Хобой
Встречайте первые лучи солнца на легендарном Ольхоне. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и фото на память
Начало: В поселке Хужир
«Вы подниметесь на мыс Хобой и в тишине насладитесь панорамой горных хребтов над восточным побережьем Байкала»
10 июня в 05:00
11 июня в 05:00
29 900 за всё до 6 чел.
Байкал: путешествие по острову Ольхон
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Индивидуальная экскурсия на Ольхоне: Байкал и его красоты круглый год
Приглашаем на индивидуальную экскурсию по северной части Ольхона! Откройте для себя скалы, дюны, леса и зимний лёд на УАЗе «буханке» в сопровождении водителя
Начало: Отель проживания в Хужире
«Урочище Песчаное — одно из немногих мест на Ольхоне, где природа сотворила настоящие дюны»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
24 000 за всё до 8 чел.
Закат на Малом Море
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Закат на Малом Море: Живописная экскурсия с пикником на Ольхоне
Погрузитесь в атмосферу умиротворения и красоты, наблюдая за закатом на Малом Море с уютным пикником на свежем воздухе
«Погружение в мир первозданной природы»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
39 900 за всё до 6 чел.
Остров Ольхон из Иркутска: двухдневное путешествие
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
8 отзывов
Остров Ольхон: двухдневное путешествие на Байкал с экскурсией
Путешествие на Ольхон - это возможность увидеть Байкал во всей его красе, познакомиться с бурятской культурой и прикоснуться к древним традициям
«Погрузитесь в историю распространения в этих краях шаманизма, увидите природные храмы и задобрите бога Бурхана»
19 июня в 08:00
12 авг в 08:00
45 000 за всё до 3 чел.
Групповая экскурсия на внедорожнике по южной части острова Ольхон
🛣 Джиппинг
Мини-группа
6 часов
35 отзывов
Экскурсия на внедорожнике по южному Ольхону: Приключение на Байкале
Приключение на Байкале ждет! Прокатитесь на внедорожнике по заснеженным тропам южного Ольхона и насладитесь зимним великолепием
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
«Природа Байкала прекрасна в любое время года, но зимой эти места превращаются в царство льда и снега»
Расписание: в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 300 за человека
Групповая экскурсия на север острова Ольхон
🛣 Джиппинг
Мини-группа
6 часов
76 отзывов
Уникальное путешествие на север Ольхона: от смотровых площадок до мраморных скал
Познакомьтесь с неизведанным севером Ольхона: смотровые площадки, песчаные дюны и традиционная байкальская уха ждут вас
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
«Экскурсия проходит по чистейшему льду Байкала зимой, а летом по живописному бездорожью»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 300 за человека
Индивидуальная экскурсия на север Ольхона
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Индивидуальное путешествие на север Ольхона: магия Байкала
Познайте всю красоту и магию Байкала, отправившись в индивидуальное путешествие на север Ольхона на комфортабельном внедорожнике
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
«Всё разнообразие байкальской природы представлено на севере Ольхона»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
от 17 900 за всё до 4 чел.
«Рыболовный тур на Ольхоне»: на катамаране
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
«Рыболовный тур на Ольхоне»: на катамаране
Начало: Хужир (остров Ольхон)
«А рыбалка на Байкале – это вдвойне увлекательное занятие в сочетании с красивейшей природой озера»
Расписание: Ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 800 за человека
Индивидуальная на внедорожнике по югу острова Ольхон и к острову Огой
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Индивидуальная на внедорожнике по югу острова Ольхон и к острову Огой
Путешествие по югу Ольхона и к острову Огой на внедорожнике. Величественные пейзажи и захватывающие виды ждут вас
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
«Вас ждет путешествие по южной части острова Ольхон, где вы растворитесь в удивительных ландшафтах и величественных пейзажах»
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
17 900 за всё до 4 чел.
Конная прогулка вдоль озера Байкал
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
1 час
5 отзывов
Популярное предложение
Индивидуальная конная экскурсия на Ольхоне: прогулка вдоль озера Байкал
Уникальная возможность увидеть Байкал с высоты лошадиного седла! Прокатитесь по берегу озера и степям Ольхона, наслаждаясь природой и историей региона
Начало: Остров Ольхон, по договоренности
«Часовая прогулка на лошадях зачаровывает и позволяет не только насладиться катанием на лошадях, но и оценить местные пейзажи»
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 000 за человека
Зимняя рыбалка на острове Ольхон
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
Зимняя рыбалка на острове Ольхон: сибирские красоты и подледная ловля
Откройте для себя магию зимнего Ольхона с эксклюзивной экскурсией зимней рыбалки. Полюбуйтесь замерзшими чудесами и научитесь ловить рыбу подо льдом
Начало: В поселке Хужир
«Это место прекрасно в любое время года, но зимой здесь случаются настоящие чудеса: озеро покрывается прозрачным голубым льдом, который пронизывают «иглы», «гвозди» и «пузыри»»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 6 900 за человека
«Рыболовный круиз по озеру Байкал»: на кораблике
Круиз
4 часа
Рыболовный круиз по Байкалу: эксклюзивное путешествие на кораблике
Погрузитесь в мир природных чудес Байкала, наслаждаясь рыбалкой в самых живописных уголках озера
Начало: Хужир (остров Ольхон)
«Памятник природы с неповторимыми ландшафтами Воды в Байкале больше, чем вмещают все пять Великих амери­канских озер — пятая часть всех по­верхностных пресных вод в озерах и реках мира»
Расписание: Ежедневно в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
25 000 за всё до 7 чел.
Сердце Байкала: Рыбалка на острове Ольхон
Мини-группа
12 часов
Сердце Байкала: Рыбалка на острове Ольхон - уникальное приключение
Приглашаем вас на увлекательную рыбалку на острове Ольхон, где вы не только насладитесь красотами Байкала, но и освоите рыбную ловлю
Начало: По договоренности
«Живописные бухты острова Ольхон, который по праву считается сердцем озера Байкал, ждут именно вас»
Расписание: с 25 июня по 15 августа
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
15 000 за человека
Рыбалка в сердце Байкала - на острове Ольхон
Мини-группа
12 часов
Рыбалка в сердце Байкала - на острове Ольхон: улов и приключения
Присоединяйтесь к нам в путешествии по живописным бухтам острова Ольхон, где вы не только научитесь ловить хариуса, но и попробуете его на вкус
Начало: Ольхон
«Живописные бухты острова Ольхон, который по праву считается сердцем озера Байкал, славятся большим количеством рыбы»
Расписание: с 25 июня по 15 августа
22 июня в 09:00
23 июня в 09:00
15 000 за человека
На рыбалку за хариусом на Байкале
Индивидуальная
12 часов
Незабываемая рыбалка на хариуса на Байкале в окрестностях Ольхона
Проведите целый день на Байкале, погружаясь в мир рыбалки на хариуса с опытными гидами и наслаждаясь красотами природы
Начало: Хужир
«В зависимости от погодных условий и информации о наличии рыбы вы будете перемещаться от острова к острову, любуясь невероятными пейзажами и испытывая рыбацкую удачу в поимке впечатляющего трофея»
28 июня в 08:30
29 июня в 08:30
36 000 за всё до 4 чел.
Омулевая рыбалка на льду Байкала (в группе)
🚶 Пешая
Групповая
6.5 часов
Зимняя рыбалка на Байкале: ловля омуля в комфорте
Комфортная зимняя рыбалка на Байкале: тёплые палатки, мастер-классы, вкусный обед и редкий омуль. Присоединяйтесь к увлекательному приключению
Начало: в районе посёлка Хужир на острове Ольхон
«На территории есть природный каток, мангал и коптильня для приготовления улова, самовар на дровах, а также отапливаемый биотуалет»
1 фев в 09:00
2 фев в 09:00
11 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    2 июня 2024
    Джип-тур по югу острова Ольхон
    Экскурсию проводит водитель-экскурсовод, местный водитель на удобной машине, (не буханке). Поболтали на разные темы, про остров Ольхон, про то чем
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    живут местные, поездили по шикарным местам, ребята всё организовали, получили ровно то что ожидали. Суп был просто шикарнейший. Если хотите знать историю, прошлое острова, какие-то интересные факты, нанимайте дополнительно гида. В стоимость экскурсии он не входит.

  • И
    Илария
    8 мая 2024
    На буханке - к северу Ольхона
    Все очень чётко организовано, всю нашу группу забрали из мест проживания и вернули обратно. Проехали всю северную часть, было достаточно времени чтобы все сфотографировать и насладиться видами. Ещё был очень вкусный обед с шикарной сервировкой)
  • О
    Ольга
    7 мая 2024
    На буханке - к северу Ольхона
    Александр отличный водитель. Интересно и коротко рассказал основные факты о острове и озерере. Готов был ответить на все наши вопросы. Было достаточно времени на каждой остановке, чтобы полюбоваться невероятно красивыми видами и сделать фотографии.
    Александр отличный водитель. Интересно и коротко рассказал основные факты о острове и озерере. Готов был ответитьАлександр отличный водитель. Интересно и коротко рассказал основные факты о острове и озерере. Готов был ответить
  • Р
    Роман
    5 мая 2024
    На буханке - к северу Ольхона
    Прекрасная возможность познакомиться с замечательным краем вдали от суеты и сотовой связи:) Глаза и тело отдыхают. Александр прекрасный гид. Ас по бездорожью и наивкуснейшей ухи! Всем рекомендую!
  • С
    Софья
    10 апреля 2024
    Групповая экскурсия на север острова Ольхон
    Впервые была на ольхоне! Долго не могли найти экскурсию, так как не сезон, но к счастью наткнулись на данный сайт и
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    компанию. Галина оперативно и доброжелательно ответила, а так же порекомендовала маршрут. Мы прилетали в аэропорт, был предложен трансфер. Экскурсоводом был Михаил, который приготовил отличную уху, и мы посетили около 6 локаций южного Ольхона! Хочется поблагодарить данную компанию за предоставление своих услуг на острове Ольхон!

  • Н
    Наталья
    7 апреля 2024
    Групповая экскурсия на внедорожнике по южной части острова Ольхон
    Мне очень понравилась экскурсия-было интересно, увлекательно и вкусно) Нам рассказывали много интересностей, и не только какие-то известные факты, но истории
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    из своей жизни, как местного жителя острова. И еще мы попили благодаря нашему гиду чистейшей бакальской воды и поели вкусной горячей ухи. Ну и конечно увидели кучу интересного. Рекомендую!

  • М
    Милана
    22 марта 2024
    Групповая экскурсия на внедорожнике по южной части острова Ольхон
    Нашим экскурсаводом был Юрий. Профессионал своего дела. Никакой спешки. Отзывчивый, душевный, интересный. Обед очень вкусный и сытный. Маршрут отличный. Спасибо за положительные эмоции, прекрасное настроение и запоминающуюся экскурсию!!!
  • Р
    Роман
    16 марта 2024
    Путешествие по южной части острова Ольхон
    Очень интересная и насыщенная экскурсия,много локаций, узнали много всего нового о природе, жизни и особенностях края. Отдельная благодарность Сергею, было очень
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    интересно, легко и не принужденно, никуда не подгонял, ответил на все наши вопросы, помог и подсказал все, просто молодец, экскурсией довольны, всем советуем посетить

  • Ю
    Юлия
    14 марта 2024
    Групповая экскурсия на север острова Ольхон
    Все прошло отлично! Солнечная погода сопровождала на всем пути Ледяные гроты, лед Уха отличная) Попили водички из самого Байкала Водитель Сергей Семенович был позитивен всю поездку На другой день от Вас ездили и на юг, где тоже очень понравилось. Спасибо!! За знакомство с Байкалом
  • А
    Анна
    10 марта 2024
    Джип-тур по северу острова Ольхон
    Очень душевный гид Антон. Показал красоту, накормил вкуснотой и под конец отвез на лучшее место для катания на коньках. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Ольхону в категории «Природа и пейзажи»

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  3. Мыс Саган-Хушун
  4. Мыс Любви
  5. Озеро Сердце
  6. Мыс Кобылья голова
Сколько стоит экскурсия по Ольхону в июне 2024
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