1 чел.
По популярности
Мини-группа
7 часов
На буханке - к северу Ольхона: природа, легенды и уникальные места
Ощутите силу природы на северной части Ольхона: смотровые площадки, легенды и культурные рассказы
Начало: В поселке Хужир
«Шунтэ, или мыс Любви: отпустите лишние мысли, чтобы ощутить здесь свободу и безграничную природную силу»
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
3 150₽ за человека
Индивидуальная
6.5 часов
Джип-тур по югу Ольхона: захватывающие пейзажи и исторические места
Погрузитесь в мир природных красот и исторических загадок Ольхона с индивидуальным джип-туром на Ниве
Начало: В поселке Хужир
«Ольхон — кладезь фантастических ландшафтов и пейзажей»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
17 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Джип-тур по северу острова Ольхон: захватывающие виды и байкальская уха
Погрузитесь в мир природных чудес Ольхона с индивидуальным джип-туром. Живописные места, традиционная кухня и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В поселке Хужир
«Ольхон — самый большой обитаемый остров Байкала и настоящий заповедник удивительных ландшафтов и пейзажей»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
17 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
День на Ольхоне: захватывающий джип-тур из Иркутска по острову Байкала
Погрузитесь в уникальный мир Ольхона: от древних наскальных рисунков до священных мест шаманизма и купания в Байкале
Начало: По договоренности
«Встреча с красотой сибирской природы, ощущение свободы и знакомство с культурой коренных жителей Прибайкалья навсегда изменят вас»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
33 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия на Ольхон: магия Байкала и древние легенды
Погрузитесь в мир природной красоты и древних легенд на экскурсии по Ольхону, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: В поселке Хужир, о. Ольхон
«Вы узнаете, какой силой обладает это место и почему бурятским женщинам нельзя было приближаться к мысу, увидите секретную шаманскую пещеру с наскальными рисунками, а также ощутите невероятную связь с природой, стоя на живописном утесе»
10 июня в 17:00
11 июня в 10:00
24 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по южной части острова Ольхон
Исследуйте южную часть Ольхона за один день: Харгойский перевал, замок Хулы, бухта Малый Харгой и другие удивительные места ждут вас на этом маршруте
Начало: У места вашего проживания в Хужире
«Природные красоты южной части Ольхона»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
24 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Восхитительный рассвет на Ольхоне: путешествие к мысу Хобой
Встречайте первые лучи солнца на легендарном Ольхоне. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и фото на память
Начало: В поселке Хужир
«Вы подниметесь на мыс Хобой и в тишине насладитесь панорамой горных хребтов над восточным побережьем Байкала»
10 июня в 05:00
11 июня в 05:00
29 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия на Ольхоне: Байкал и его красоты круглый год
Приглашаем на индивидуальную экскурсию по северной части Ольхона! Откройте для себя скалы, дюны, леса и зимний лёд на УАЗе «буханке» в сопровождении водителя
Начало: Отель проживания в Хужире
«Урочище Песчаное — одно из немногих мест на Ольхоне, где природа сотворила настоящие дюны»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
24 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Закат на Малом Море: Живописная экскурсия с пикником на Ольхоне
Погрузитесь в атмосферу умиротворения и красоты, наблюдая за закатом на Малом Море с уютным пикником на свежем воздухе
«Погружение в мир первозданной природы»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
39 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Остров Ольхон: двухдневное путешествие на Байкал с экскурсией
Путешествие на Ольхон - это возможность увидеть Байкал во всей его красе, познакомиться с бурятской культурой и прикоснуться к древним традициям
«Погрузитесь в историю распространения в этих краях шаманизма, увидите природные храмы и задобрите бога Бурхана»
19 июня в 08:00
12 авг в 08:00
45 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
6 часов
Экскурсия на внедорожнике по южному Ольхону: Приключение на Байкале
Приключение на Байкале ждет! Прокатитесь на внедорожнике по заснеженным тропам южного Ольхона и насладитесь зимним великолепием
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
«Природа Байкала прекрасна в любое время года, но зимой эти места превращаются в царство льда и снега»
Расписание: в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 300₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Уникальное путешествие на север Ольхона: от смотровых площадок до мраморных скал
Познакомьтесь с неизведанным севером Ольхона: смотровые площадки, песчаные дюны и традиционная байкальская уха ждут вас
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
«Экскурсия проходит по чистейшему льду Байкала зимой, а летом по живописному бездорожью»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 300₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальное путешествие на север Ольхона: магия Байкала
Познайте всю красоту и магию Байкала, отправившись в индивидуальное путешествие на север Ольхона на комфортабельном внедорожнике
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
«Всё разнообразие байкальской природы представлено на севере Ольхона»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
от 17 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
«Рыболовный тур на Ольхоне»: на катамаране
Начало: Хужир (остров Ольхон)
«А рыбалка на Байкале – это вдвойне увлекательное занятие в сочетании с красивейшей природой озера»
Расписание: Ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 800₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная на внедорожнике по югу острова Ольхон и к острову Огой
Путешествие по югу Ольхона и к острову Огой на внедорожнике. Величественные пейзажи и захватывающие виды ждут вас
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
«Вас ждет путешествие по южной части острова Ольхон, где вы растворитесь в удивительных ландшафтах и величественных пейзажах»
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
17 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Популярное предложение
Индивидуальная конная экскурсия на Ольхоне: прогулка вдоль озера Байкал
Уникальная возможность увидеть Байкал с высоты лошадиного седла! Прокатитесь по берегу озера и степям Ольхона, наслаждаясь природой и историей региона
Начало: Остров Ольхон, по договоренности
«Часовая прогулка на лошадях зачаровывает и позволяет не только насладиться катанием на лошадях, но и оценить местные пейзажи»
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Зимняя рыбалка на острове Ольхон: сибирские красоты и подледная ловля
Откройте для себя магию зимнего Ольхона с эксклюзивной экскурсией зимней рыбалки. Полюбуйтесь замерзшими чудесами и научитесь ловить рыбу подо льдом
Начало: В поселке Хужир
«Это место прекрасно в любое время года, но зимой здесь случаются настоящие чудеса: озеро покрывается прозрачным голубым льдом, который пронизывают «иглы», «гвозди» и «пузыри»»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 6 900₽ за человека
Круиз
4 часа
Рыболовный круиз по Байкалу: эксклюзивное путешествие на кораблике
Погрузитесь в мир природных чудес Байкала, наслаждаясь рыбалкой в самых живописных уголках озера
Начало: Хужир (остров Ольхон)
«Памятник природы с неповторимыми ландшафтами Воды в Байкале больше, чем вмещают все пять Великих американских озер — пятая часть всех поверхностных пресных вод в озерах и реках мира»
Расписание: Ежедневно в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
25 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
12 часов
Сердце Байкала: Рыбалка на острове Ольхон - уникальное приключение
Приглашаем вас на увлекательную рыбалку на острове Ольхон, где вы не только насладитесь красотами Байкала, но и освоите рыбную ловлю
Начало: По договоренности
«Живописные бухты острова Ольхон, который по праву считается сердцем озера Байкал, ждут именно вас»
Расписание: с 25 июня по 15 августа
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Рыбалка в сердце Байкала - на острове Ольхон: улов и приключения
Присоединяйтесь к нам в путешествии по живописным бухтам острова Ольхон, где вы не только научитесь ловить хариуса, но и попробуете его на вкус
Начало: Ольхон
«Живописные бухты острова Ольхон, который по праву считается сердцем озера Байкал, славятся большим количеством рыбы»
Расписание: с 25 июня по 15 августа
22 июня в 09:00
23 июня в 09:00
15 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Незабываемая рыбалка на хариуса на Байкале в окрестностях Ольхона
Проведите целый день на Байкале, погружаясь в мир рыбалки на хариуса с опытными гидами и наслаждаясь красотами природы
Начало: Хужир
«В зависимости от погодных условий и информации о наличии рыбы вы будете перемещаться от острова к острову, любуясь невероятными пейзажами и испытывая рыбацкую удачу в поимке впечатляющего трофея»
28 июня в 08:30
29 июня в 08:30
36 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
6.5 часов
Зимняя рыбалка на Байкале: ловля омуля в комфорте
Комфортная зимняя рыбалка на Байкале: тёплые палатки, мастер-классы, вкусный обед и редкий омуль. Присоединяйтесь к увлекательному приключению
Начало: в районе посёлка Хужир на острове Ольхон
«На территории есть природный каток, мангал и коптильня для приготовления улова, самовар на дровах, а также отапливаемый биотуалет»
1 фев в 09:00
2 фев в 09:00
11 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман2 июня 2024Экскурсию проводит водитель-экскурсовод, местный водитель на удобной машине, (не буханке). Поболтали на разные темы, про остров Ольхон, про то чем
- ИИлария8 мая 2024Все очень чётко организовано, всю нашу группу забрали из мест проживания и вернули обратно. Проехали всю северную часть, было достаточно времени чтобы все сфотографировать и насладиться видами. Ещё был очень вкусный обед с шикарной сервировкой)
- ООльга7 мая 2024Александр отличный водитель. Интересно и коротко рассказал основные факты о острове и озерере. Готов был ответить на все наши вопросы. Было достаточно времени на каждой остановке, чтобы полюбоваться невероятно красивыми видами и сделать фотографии.
- РРоман5 мая 2024Прекрасная возможность познакомиться с замечательным краем вдали от суеты и сотовой связи:) Глаза и тело отдыхают. Александр прекрасный гид. Ас по бездорожью и наивкуснейшей ухи! Всем рекомендую!
- ССофья10 апреля 2024Впервые была на ольхоне! Долго не могли найти экскурсию, так как не сезон, но к счастью наткнулись на данный сайт и
- ННаталья7 апреля 2024Мне очень понравилась экскурсия-было интересно, увлекательно и вкусно) Нам рассказывали много интересностей, и не только какие-то известные факты, но истории
- ММилана22 марта 2024Нашим экскурсаводом был Юрий. Профессионал своего дела. Никакой спешки. Отзывчивый, душевный, интересный. Обед очень вкусный и сытный. Маршрут отличный. Спасибо за положительные эмоции, прекрасное настроение и запоминающуюся экскурсию!!!
- РРоман16 марта 2024Очень интересная и насыщенная экскурсия,много локаций, узнали много всего нового о природе, жизни и особенностях края. Отдельная благодарность Сергею, было очень
- ЮЮлия14 марта 2024Все прошло отлично! Солнечная погода сопровождала на всем пути Ледяные гроты, лед Уха отличная) Попили водички из самого Байкала Водитель Сергей Семенович был позитивен всю поездку На другой день от Вас ездили и на юг, где тоже очень понравилось. Спасибо!! За знакомство с Байкалом
- ААнна10 марта 2024Очень душевный гид Антон. Показал красоту, накормил вкуснотой и под конец отвез на лучшее место для катания на коньках. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Ольхону в категории «Природа и пейзажи»
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