Александр проводит ещё 1 экскурсию

Меня зовут Александр. Я родился и вырос на Ольхоне, экскурсиями занимаюсь уже более 10 лет. Я хочу, чтобы вы увидели мой мир таким, каким вижу его я, чтобы вы полюбили остров всей душой и хотели возвращаться сюда снова и снова!

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