Александр проводит ещё 1 экскурсию

В поездку мы отправимся на самом знаменитом транспорте острова — автомобиле 🚘 марки УАЗ, или по-другому на «буханке». Вас ждут 7 потрясающих локаций:
Острова Харанцы, Едор и Модото — вы узнаете, как расшифровываются их названия, в ясную погоду разглядите «Лик Байкала», а зимой сможете заглянуть в пещерные гроты.
Урочище Песчаное — в прошлом веке здесь был филиал ГУЛАГА, с тех времен тут остались деревянные настилы и разваливающаяся старая пристань. Летом мы посетим сувенирную лавку и закажем горячий чай на байкальских травах.
Саган-Хушун, он же мыс Трех братьев — отсюда вам откроется одна из самых красивых 🤩 панорам озера.
Мыс Хобой — северная точка острова Ольхон, место, овеянное легендами. Вы насладитесь прогулкой и сделаете отличные снимки, а я в это время организую для вас перекус.
Шунтэ, или мыс Любви: отпустите лишние мысли, чтобы ощутить здесь свободу и безграничную природную силу.
Скульптура Даши Намдакова «Хранитель Байкала»: я расскажу, какие шаманские обряды с ней связаны.
Падь Узуры — маленькая деревня, где проживают всего 9 человек. Здесь можно посмотреть метеостанцию и понять, как протекают будни в таком селении.
Организационные детали
Экскурсия ⛳ начинается на о. Ольхон, у поселка Хужир, куда вам нужно добраться самостоятельно. Если вы не знаете, как, то я помогу вам в этом после бронирования
В стоимость включен горячий обед
Дополнительно оплачивается посещение национального парка (на сайте парка — билеты 🎫 стоимостью до 500 рублей)
Начало и место завершения
🚩 в поселке Хужир
Экскурсия проводится ежедневно в 10:00 и 17:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 8 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Александр. Я родился и вырос на Ольхоне, экскурсиями занимаюсь уже более 10 лет. Я хочу, чтобы вы увидели мой мир таким, каким вижу его я, чтобы вы полюбили остров всей душой и хотели возвращаться сюда снова и снова!