Александр проводит ещё 1 экскурсию

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На буханке — к северу Ольхона!

Отправиться к мысу Хобой, а по пути увидеть острова и насладиться панорамами Байкала

Александр
Александр – Гид из Ольхона
Северная часть острова — это настоящее место силы: отпустите все заботы, ощутите величие природы и наслаждайтесь поездкой вместе с нами! Вас ждут впечатляющие в любое время года пейзажи острова, смотровые площадки на мысах, рассказы о местной культуре и романтичные легенды.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • 2 250 ₽ за человека

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На буханке — к северу Ольхона!
На буханке — к северу Ольхона!

Что вас ожидает

В поездку мы отправимся на самом знаменитом транспорте острова — автомобиле 🚘 марки УАЗ, или по-другому на «буханке». Вас ждут 7 потрясающих локаций:

  • Острова Харанцы, Едор и Модото — вы узнаете, как расшифровываются их названия, в ясную погоду разглядите «Лик Байкала», а зимой сможете заглянуть в пещерные гроты.
  • Урочище Песчаное — в прошлом веке здесь был филиал ГУЛАГА, с тех времен тут остались деревянные настилы и разваливающаяся старая пристань. Летом мы посетим сувенирную лавку и закажем горячий чай на байкальских травах.
  • Саган-Хушун, он же мыс Трех братьев — отсюда вам откроется одна из самых красивых 🤩 панорам озера.
  • Мыс Хобой — северная точка острова Ольхон, место, овеянное легендами. Вы насладитесь прогулкой и сделаете отличные снимки, а я в это время организую для вас перекус.
  • Шунтэ, или мыс Любви: отпустите лишние мысли, чтобы ощутить здесь свободу и безграничную природную силу.
  • Скульптура Даши Намдакова «Хранитель Байкала»: я расскажу, какие шаманские обряды с ней связаны.
  • Падь Узуры — маленькая деревня, где проживают всего 9 человек. Здесь можно посмотреть метеостанцию и понять, как протекают будни в таком селении.

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ начинается на о. Ольхон, у поселка Хужир, куда вам нужно добраться самостоятельно. Если вы не знаете, как, то я помогу вам в этом после бронирования
  • В стоимость включен горячий обед
  • Дополнительно оплачивается посещение национального парка (на сайте парка — билеты 🎫 стоимостью до 500 рублей)
Начало и место завершения
🚩 в поселке Хужир
На буханке — к северу Ольхона!
На буханке — к северу Ольхона!
На буханке — к северу Ольхона!
На буханке — к северу Ольхона!
На буханке — к северу Ольхона!
На буханке — к северу Ольхона!
На буханке — к северу Ольхона!
На буханке — к северу Ольхона!
На буханке — к северу Ольхона!
На буханке — к северу Ольхона!
На буханке — к северу Ольхона!
На буханке — к северу Ольхона!

Экскурсия проводится ежедневно в 10:00 и 17:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Александр
Александр
Меня зовут Александр. Я родился и вырос на Ольхоне, экскурсиями занимаюсь уже более 10 лет. Я хочу, чтобы вы увидели мой мир таким, каким вижу его я, чтобы вы полюбили остров всей душой и хотели возвращаться сюда снова и снова!
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Александр проводит ещё 1 экскурсию

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