1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
«Рыболовный тур на Ольхоне»: на катамаране
Начало: Хужир (остров Ольхон)
«Рыбалка в самом сердце Байкала Рыбалка, как вид отдыха, всегда пользуется популярностью среди туристов»
Расписание: Ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 800₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Популярное предложение
Индивидуальная конная экскурсия на Ольхоне: прогулка вдоль озера Байкал
Уникальная возможность увидеть Байкал с высоты лошадиного седла! Прокатитесь по берегу озера и степям Ольхона, наслаждаясь природой и историей региона
Начало: Остров Ольхон, по договоренности
«Что вас ожидает: Остров Ольхон — одно из лучших мест для катания на лошадях»
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Зимняя рыбалка на острове Ольхон: сибирские красоты и подледная ловля
Откройте для себя магию зимнего Ольхона с эксклюзивной экскурсией зимней рыбалки. Полюбуйтесь замерзшими чудесами и научитесь ловить рыбу подо льдом
Начало: В поселке Хужир
«Мы сделаем все, чтобы рыбалка удалась»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 6 900₽ за человека
Круиз
4 часа
Рыболовный круиз по Байкалу: эксклюзивное путешествие на кораблике
Погрузитесь в мир природных чудес Байкала, наслаждаясь рыбалкой в самых живописных уголках озера
Начало: Хужир (остров Ольхон)
«Эта экскурсия для романтиков и любителей рыбалки, путешествие к природе Байкала за атмосферой и спортивным интересом»
Расписание: Ежедневно в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
25 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
12 часов
Сердце Байкала: Рыбалка на острове Ольхон - уникальное приключение
Приглашаем вас на увлекательную рыбалку на острове Ольхон, где вы не только насладитесь красотами Байкала, но и освоите рыбную ловлю
Начало: По договоренности
«После знакомства с командой и короткого инструктажа вы отправитесь в одну из тихих бухточек, где пристанете к берегу, чтобы перейти к первой части программы, которую мы посвятим харюзовой рыбалке»
Расписание: с 25 июня по 15 августа
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Рыбалка в сердце Байкала - на острове Ольхон: улов и приключения
Присоединяйтесь к нам в путешествии по живописным бухтам острова Ольхон, где вы не только научитесь ловить хариуса, но и попробуете его на вкус
Начало: Ольхон
«После знакомства с командой и короткого инструктажа вы отправитесь в одну из тихих бухточек, где пристанете к берегу, чтобы перейти к первой части программы, которую мы посвятим харюзовой рыбалке»
Расписание: с 25 июня по 15 августа
22 июня в 09:00
23 июня в 09:00
15 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Незабываемая рыбалка на хариуса на Байкале в окрестностях Ольхона
Проведите целый день на Байкале, погружаясь в мир рыбалки на хариуса с опытными гидами и наслаждаясь красотами природы
Начало: Хужир
«Рыбалка на хариуса —особого рода удовольствие»
28 июня в 08:30
29 июня в 08:30
36 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
6.5 часов
Зимняя рыбалка на Байкале: ловля омуля в комфорте
Комфортная зимняя рыбалка на Байкале: тёплые палатки, мастер-классы, вкусный обед и редкий омуль. Присоединяйтесь к увлекательному приключению
Начало: в районе посёлка Хужир на острове Ольхон
«Благодаря этому успех рыбалки кратно возрастает»
1 фев в 09:00
2 фев в 09:00
11 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДиана25 августа 2023Спасибо за возможность осуществить свою давнюю мечту - прокатиться верхом. Перед прогулкой объяснили азы управления лошадью, как залезать/слезать, выдали шлемы, а сама прогулка была в сопровождении опытных наездников. До места начала прогулки от места проживания и обратно доставили на транспорте.
- ЗЗбань16 августа 2023Ухоженные красивые кони, доброжелательные сопровождающие. Прогулка очень понравилась, катались на дошадях первый раз и теперь хочется еще! Спасибо было круто!
- ИИрина11 августа 2023Замечательно. Отдельное спасибо Вячеславу за душевную поездку. А Байкалу за хариуса.
Ответы на вопросы от путешественников по Ольхону в категории «Животные»
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