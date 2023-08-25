Д Диана

Спасибо за возможность осуществить свою давнюю мечту - прокатиться верхом. Перед прогулкой объяснили азы управления лошадью, как залезать/слезать, выдали шлемы, а сама прогулка была в сопровождении опытных наездников. До места начала прогулки от места проживания и обратно доставили на транспорте.