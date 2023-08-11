Найдено 10 экскурсий в категории « Рыбалка » на Ольхоне, цены от 4 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

Ответы на вопросы от путешественников по Ольхону в категории «Рыбалка»

Хотите поехать половить рыбу на Ольхоне 🎣? Нет ничего проще, на наших экскурсиях можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024