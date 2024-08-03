2 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выборОмск - «третья столица России»: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в многовековую историю Омска, оцените его знаковые площади и памятники, узнайте о связи Достоевского с городом и посетите руины древней крепости
Сегодня в 23:00
Завтра в 11:00
7 500₽ за всё до 2 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
«Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по Омску
Неторопливо прогуляться по улочкам города и узнать, чем примечательны здешние места
Начало: На площади Бухгольца
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по Омску
Гармоничное сочетание лёгкой экскурсии с фотосессией в историческом центре города
Начало: На площади Бухгольца
Сегодня в 15:00
29 авг в 10:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Омск: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Погулять по историческому центру и узнать о городе интересные факты с профессиональным гидом
Начало: В районе омской крепости
9 авг в 18:00
10 авг в 11:00
6 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана3 августа 2024Анжелика - нас гид - отличный рассказчик! Очень любит свой город, прекрасно знает историю и ориентируется в юг многих сплетениях
- ЕЕлена13 мая 2024В Омске были на танцевальном чемпионате с детьми 9-11 лет. Решили, за одним, и познакомиться с историей города. Экскурсия нам
- ССергей11 мая 2024Спасибо большое Анжелике за интересную и познавательную экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Омску в категории «Любинский проспект»
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