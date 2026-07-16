Описание Фото Ответы на вопросы Познакомьтесь с Омском — городом, который не раз становился столицей, сохранил богатое историческое наследие и подарил России выдающихся писателей, художников и артистов. Вас ждут Омская крепость, места Достоевского, старинные улицы и главные культурные символы города.

Елена Ваш гид в Омске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 6000 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 2 часа 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии Город, который не раз становился столицей За почти четырёхсотлетнюю историю Омск неоднократно становился столицей. Здесь находилась столица Степного края, во время Гражданской войны город был столицей Белой России, а сегодня Омск носит звания молодёжной столицы 2025 года и культурной столицы 2026 года. Во время прогулки вы узнаете, чем Омск отличается от других сибирских городов, как складывалась его история и какие выдающиеся люди связали с ним свои судьбы. От Омской крепости до культурной столицы Сибири Наш маршрут начнётся с Омской крепости, основанной по указу Петра I, где сохранились знаменитые Тобольские ворота. Вы увидите места, связанные с Фёдором Достоевским, узнаете, какое влияние омский каторжный острог оказал на творчество писателя, познакомитесь с историей Воскресенского военного собора и старейших зданий города XVIII века. Затем увидите величественный Успенский кафедральный собор, прогуляетесь по Любинскому проспекту — главной исторической улице Омска, полюбуетесь зданием Омского академического театра драмы и узнаете, почему Омск по праву считается одним из театральных центров Сибири. Выдающиеся люди и зелёные страницы Омска Во время экскурсии вы услышите о Герое Советского Союза Дмитрии Карбышеве, народном артисте Михаиле Ульянове и художнике Михаиле Врубеле, которому посвящён единственный в мире памятник. Мы поговорим о богатой культурной жизни города, посетим Музей имени М. А. Врубеля и вспомним время, когда Омск называли городом-садом. Вы также узнаете о природных парках города и роли немецкого дендролога Герберта Гензе в озеленении Омска.

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