Познакомьтесь с Омском — городом, который не раз становился столицей, сохранил богатое историческое наследие и подарил России выдающихся писателей, художников и артистов. Вас ждут Омская крепость, места Достоевского, старинные улицы и главные культурные символы города.
Описание экскурсииГород, который не раз становился столицей За почти четырёхсотлетнюю историю Омск неоднократно становился столицей. Здесь находилась столица Степного края, во время Гражданской войны город был столицей Белой России, а сегодня Омск носит звания молодёжной столицы 2025 года и культурной столицы 2026 года. Во время прогулки вы узнаете, чем Омск отличается от других сибирских городов, как складывалась его история и какие выдающиеся люди связали с ним свои судьбы. От Омской крепости до культурной столицы Сибири Наш маршрут начнётся с Омской крепости, основанной по указу Петра I, где сохранились знаменитые Тобольские ворота. Вы увидите места, связанные с Фёдором Достоевским, узнаете, какое влияние омский каторжный острог оказал на творчество писателя, познакомитесь с историей Воскресенского военного собора и старейших зданий города XVIII века. Затем увидите величественный Успенский кафедральный собор, прогуляетесь по Любинскому проспекту — главной исторической улице Омска, полюбуетесь зданием Омского академического театра драмы и узнаете, почему Омск по праву считается одним из театральных центров Сибири. Выдающиеся люди и зелёные страницы Омска Во время экскурсии вы услышите о Герое Советского Союза Дмитрии Карбышеве, народном артисте Михаиле Ульянове и художнике Михаиле Врубеле, которому посвящён единственный в мире памятник. Мы поговорим о богатой культурной жизни города, посетим Музей имени М. А. Врубеля и вспомним время, когда Омск называли городом-садом. Вы также узнаете о природных парках города и роли немецкого дендролога Герберта Гензе в озеленении Омска.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Омская крепость
- Тобольские ворота
- Места, связанные с Ф.М. Достоевским
- Омский острог
- Литературный музей имени Ф.М. Достоевского
- Воскресенский военный собор
- Комендантское управление
- Гауптвахта
- Лютеранская кирха
- Успенский кафедральный собор
- Омский академический театр драмы
- Музей имени М.А. Врубеля
- Любинский проспект
- Камергерский переулок
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Открытка с видами Омска
Где начинаем и завершаем?
Начало: Омская крепость
Завершение: Гостиница «Россия»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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