На экскурсии вы познакомитесь с судьбой омича по месту рождения — Михаила Врубеля. Мы затронем городские легенды о том, как Омск отозвался в творчестве великого художника. Поговорим о версиях — где мог находиться дом Врубелей.
Обсудим, какое произведение мастера хранит местный музей изобразительных искусств и как оно попало в Омск.
Обсудим, какое произведение мастера хранит местный музей изобразительных искусств и как оно попало в Омск.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- два корпуса музея имени Врубеля, расположенные в исторических зданиях дореволюционного Омска.
- Любинский проспект — главную улицу города с его узнаваемой архитектурой и атмосферой.
- Дом художника с выразительным фасадом.
- сквер имени Врубеля — тихое пространство в центре города.
О чём поговорим:
- как родители Михаила Врубеля оказались в Омске и что могло их связывать с Достоевским.
- какой вклад в культуру города внёс крестивший великого художника священник и почему он стал святым.
- какое место занимает Врубель в истории города и его культурной памяти.
Организационные детали
- Экскурсия пройдёт с радиогидами для лучшей слышимости.
- После экскурсии вы можете посетить музей имени Врубеля. Билеты в него оплачиваются дополнительно по желанию.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Дома художника
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Омске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 101 туриста
Я провожу экскурсии по Омску уже 12 лет. С мая 2023 года являюсь аттестованным гидом-экскурсоводом Омской области, а также руководителем экскурсионного проекта, который объединяет настоящих профессионалов, влюблённых в Омск. Мы вдохновляемся Омском и считаем его одним из самых красивых городов Сибири! Рассказываем увлекательные истории, руководствуясь принципом научной достоверности, находим яркие факты и показываем Омск в необычном свете.
Входит в следующие категории Омска
Похожие экскурсии на «Прогулка по Омску Михаила Врубеля»
Индивидуальная
до 2 чел.
В трендеОбзорная экскурсия по Омску на автомобиле
Познакомиться с визитными карточками и историей столицы Белой России
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
7070 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборЭкспресс-экскурсия по центру Омска
Исследовать исторические места и знаковые достопримечательности
Начало: На Любинском проспекте
Сегодня в 11:00
Завтра в 15:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сквозь Омск на авто
Посетить исторический центр и нетуристические микрорайоны на обзорной экскурсии
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
7600 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по Омску
Прогуляйтесь по Омску и узнайте его историю, посетив главные достопримечательности. Профессиональные фото станут отличным воспоминанием
Начало: На площади Бухгольца
Сегодня в 10:00
29 мая в 16:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
от 6500 ₽ за экскурсию