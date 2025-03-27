Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по Омску
Прогуляйтесь по Омску и узнайте его историю, посетив главные достопримечательности. Профессиональные фото станут отличным воспоминанием
Начало: На площади Бухгольца
«Музейную улицу, где расположен местный Эрмитаж»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
«Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по Омску
Погрузитесь в историю Омска, прогуливаясь по его историческому центру. Узнайте о главных достопримечательностях и насладитесь архитектурными памятниками
Начало: На площади Бухгольца
«Здания Омского академического театра драмы и Музея изобразительных искусств имени М»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выборОбзорная экскурсия по Омску на автомобиле
Познакомиться с визитными карточками и историей столицы Белой России
Начало: Лермонтова 2
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽
8000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Омск под слоем веков
Неформальная экскурсия-расследование в поисках альтернативной истории
«В нашей программе — Музей имени Врубеля, особняки на Тарской улице, Драматический театр и ряд других дореволюционных построек — всего их около 200 в городе»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
7000 ₽ за всё до 2 чел.
Аудиогид
Омск: аудиоэкскурсия для знакомства с городом
Погрузиться в историю, увидеть ключевые места и окунуться в атмосферу разных эпох
Начало: На улице Красный Путь
«Сегодня это музейный квартал с выставками и реконструкциями»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
790 ₽ за человека
- ЧЧерных27 марта 2025Владимир - интересный рассказчик. Благодарю за экскурсию. Рекомендую!
- ЕЕлена2 февраля 2025Благодарю Владимира за познавательную, увлекательную экскурсию по нестандартным местам города Омска.
Владимир владеет интереснейшими материалами и глубинными знания.
Рекомендую!!!
- ЕЕлена9 апреля 2023Шикарная экскурсия. Гид Владимир рассказывал разные легенды, что придавало путешествию ещё больше красочности. Гид Владимир невероятно интересно рассказывал историю города
- ЕЕлизавета22 марта 2022Здравствуйте! Если вы любитель всего необычного, таинственного, загадочного, то вам точно к Владимиру! 😊 Много интересных фактов, которых вряд ли
- ЕЕлена14 января 2022Были в Омске в январе. Владимир потрясающий рассказчик. Экскурсия нам очень понравилась. Много нового узнали, но еще больше захотелось узнать.
- ИИрина7 января 2022Владимир очень интересно рассказывает об истории Омска, приводит много важных фактов из истории города, которые не найдешь в интернете. Экскурсия проходит очень увлекательно, так что время летит не заметно. Рекомендую всем, у кого есть время и желание, посетить эту экскурсию.
