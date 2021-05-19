Полезная информация об Омске
Что нужно знать об Омске: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Омск, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 11 экскурсий
Где находится Омск на карте
Омск
Популярные экскурсии в Омске
5000
₽
за чел.
3750
₽
за чел.
Приглашаем вас на двухчасовую познавательную прогулку по улице Тарская, посетив которую вы узнаете много интересного о нашем городе Омске.
3750
₽
за чел.
Увлекательная экскурсия расскажет об очень стремительном развитии Омска в начале XX века и покажет места, связанные с этим периодом.
3750
₽
за чел.
Экскурсия-прогулка по Соборной площади с посещением Свято-Успенского кафедрального собора, где переплелись прошлое и настоящее.
4.4
22 отзыва
3980
₽
за чел.
Познакомиться с визитными карточками и историей столицы Белой России