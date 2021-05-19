Всё об Омске

Полезная информация об Омске

Что нужно знать об Омске: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Омск, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 11 экскурсий
Местное время в Омске
01:5146
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаОмск
По-английскиOmsk
Столица регионаОмск является столицей региона
Население города1 129 281 чел.
АэропортОмск OMS
Часовой поясAsia/Omsk
Средняя высота90 м. от уровня моря

Где находится Омск на карте

Омск фото города
Омск

Популярные экскурсии в Омске

Прогулка по самым красивым местам города Омска
Прогулка по самым красивым местам города Омска
5000
за чел.
Экскурсия «По Тарской и не только»
Экскурсия «По Тарской и не только»
3750
за чел.
Приглашаем вас на двухчасовую познавательную прогулку по улице Тарская, посетив которую вы узнаете много интересного о нашем городе Омске.
Экскурсия «XX век. Омск. Как в кино»
Экскурсия «XX век. Омск. Как в кино»
3750
за чел.
Увлекательная экскурсия расскажет об очень стремительном развитии Омска в начале XX века и покажет места, связанные с этим периодом.
Экскурсия «Соборное кольцо»
Экскурсия «Соборное кольцо»
3750
за чел.
Экскурсия-прогулка по Соборной площади с посещением Свято-Успенского кафедрального собора, где переплелись прошлое и настоящее.
Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
4.4
22 отзыва
3980
за чел.
Познакомиться с визитными карточками и историей столицы Белой России
Все экскурсии Омска

Когда лучше лететь в Омск

Расписание авиа-рейсов