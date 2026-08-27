Предлагаем вам посмотреть на обновлённый Омск — сияющий после ремонта город на слиянии двух сибирских рек. Расскажем вам истории людей, судьбы которых оказались с ним тесно переплетены.
Пройдём по набережной и Любинскому проспекту, заглянем в атмосферные дворики и уголок, где проходят самые стильные фотосессии. А затем угостим вас кофе с десертом в крафтовой кофейне — уникальной для Омска!
Пройдём по набережной и Любинскому проспекту, заглянем в атмосферные дворики и уголок, где проходят самые стильные фотосессии. А затем угостим вас кофе с десертом в крафтовой кофейне — уникальной для Омска!
Описание фото-прогулки
- Набережная им. Каримова и сквер Врубеля — уютное место у реки Омь.
- Юбилейный мост и вид на слияние двух рек — настоящее природное чудо.
- Любинский проспект — визитная карточка города.
- Камергерский переулок — дворик, о котором в Омске все говорят.
- Уголок дореволюционного Петербурга в Омске — самые стильные фотосессии проходят здесь.
- Дворик Тверской мануфактуры — обитель торговой жизни дореволюционного Омска.
- Бывшая женская гимназия — посмотрим на старинную лестницу, по которой со смехом сбегали гимназистки век назад.
- Драматический театр — жемчужина омской архитектуры.
Расскажем:
- о превращении Омска из крепости в город — и при чём тут шведы.
- судьбе матери великого русского художника Михаила Врубеля.
- судьбах купеческих и торговых династий Омска.
- … и без легендарной Любочки наш рассказ тоже не обойдётся. Спойлер: говорят, что её путают с Надеждой.
Организационные детали
- В стоимость входит чашка кофе (американо или капучино 250 мл) и десерт (орешек с омской сгущёнкой).
- С вами будет гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы «Турист»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Омске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 135 туристов
Я провожу экскурсии по Омску с 2014 года. С мая 2023 года являюсь аттестованным гидом-экскурсоводом Омской области, а также руководителем экскурсионного проекта, который объединяет настоящих профессионалов, влюблённых в Омск. Мы вдохновляемся Омском и считаем его одним из самых красивых городов Сибири! Рассказываем увлекательные истории, руководствуясь принципом научной достоверности, находим яркие факты и показываем Омск в необычном свете.
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