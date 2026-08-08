Побывать в колоритной сибирской глубинке и понаблюдать за экзотическими животными
Большеречье будто застыло между веками.
Улицы украшают нарядные купеческие дома с резными наличниками, а в крестьянских избах всё по-прежнему: лавки, сундуки, прялки. Совсем рядом — дом тысяч животных, от амурских тигров до единственного в Сибири бегемота. Здесь история и природа не в книгах, а перед глазами — и вы их увидите.
Описание экскурсии
Большеречье
Бывший форпост почти на век старше Омска. Мы прогуляемся, увидим реку Большая, подарившую посёлку название, и убедимся, что она совсем небольшая.
Музей-заповедник «Старина сибирская»
Это единственный в Омской области музей живой истории, и он постоянно растёт. Коллекция включает подлинные архитектурные памятники — купеческие особняки и крестьянские избы, а также реконструированные сооружения, например детскую церковь. Об истории и традициях Сибири рассказывают экспозиции: «Деревня 19 века», «Святая Русь», «Дом татарина» и другие.
Зоопарк
Это обширная территория в центре посёлка с перепадами рельефа и рекой. Здесь обитают и растят потомство медведи, тигры, кенгуру. А ещё есть своя мафия — банда сурикатов. Но главная звезда зоопарка — бегемот Кениг, о побеге которого рассказывал Михаил Задорнов.
Свободное время
Будет возможность посетить краеведческий музей и картинную галерею, а также пообедать — предложу несколько мест на выбор.
Организационные детали
Едем на Honda Stream или Toyota Sienta
Дорога в обе стороны займёт 6 ч
Программа гибкая: стандартный маршрут включает музей-заповедник и зоопарк, остальные локации по желанию. Однако при бронировании вы можете заменить объекты
Дополнительные расходы
Экскурсия по музею-заповеднику (вторник–пятница) — 3000 ₽ за группу
Театрализованная экскурсия по музею-заповеднику (суббота–воскресенье) — взрослый 300 ₽, детский 150 ₽
Вход в зоопарк — взрослый 600 ₽, детский 300 ₽
Билет в краеведческий музей и картинную галерею — 100 ₽ за чел.
Питание — по меню
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элина — ваш гид в Омске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 150 туристов
Я — омичка! Родилась и выросла в Омске, знаю этот город, и уже несколько лет знакомлю гостей с его историей, культурой и достопримечательностями. Приходите на экскурсии, будет интересно!
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