Большеречье будто застыло между веками. Улицы украшают нарядные купеческие дома с резными наличниками, а в крестьянских избах всё по-прежнему: лавки, сундуки, прялки. Совсем рядом — дом тысяч животных, от амурских тигров до единственного в Сибири бегемота. Здесь история и природа не в книгах, а перед глазами — и вы их увидите.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Большеречье

Бывший форпост почти на век старше Омска. Мы прогуляемся, увидим реку Большая, подарившую посёлку название, и убедимся, что она совсем небольшая.

Музей-заповедник «Старина сибирская»

Это единственный в Омской области музей живой истории, и он постоянно растёт. Коллекция включает подлинные архитектурные памятники — купеческие особняки и крестьянские избы, а также реконструированные сооружения, например детскую церковь. Об истории и традициях Сибири рассказывают экспозиции: «Деревня 19 века», «Святая Русь», «Дом татарина» и другие.

Зоопарк

Это обширная территория в центре посёлка с перепадами рельефа и рекой. Здесь обитают и растят потомство медведи, тигры, кенгуру. А ещё есть своя мафия — банда сурикатов. Но главная звезда зоопарка — бегемот Кениг, о побеге которого рассказывал Михаил Задорнов.

Свободное время

Будет возможность посетить краеведческий музей и картинную галерею, а также пообедать — предложу несколько мест на выбор.

Организационные детали

Едем на Honda Stream или Toyota Sienta

Дорога в обе стороны займёт 6 ч

Программа гибкая: стандартный маршрут включает музей-заповедник и зоопарк, остальные локации по желанию. Однако при бронировании вы можете заменить объекты

Дополнительные расходы