Орловский Weekend

Однодневный тур выходного дня, во время которого вы посетите Музей писателей-орловцев, увидите центральную часть города

Индивидуально
для 1 чел.
Однодневный тур выходного дня, во время которого вы посетите Музей писателей-орловцев, увидите центральную часть города Орёл и самые интересные достопримечательности.
Орловский Weekend
Орловский Weekend
Орловский Weekend
Орловский Weekend
Орловский Weekend

Что вы увидите 🤩

  • Музей писателей-орловцев
  • Орловский Арбат
  • сквер Ермолова
  • Центральный Банк
  • Памятник Баграмяну
  • Дом Книги
  • Стрелку слияния Оки и Орлика
  • Место, где стояла орловская крепость
  • Памятник Ивану Грозному
  • Старейший Богоявленский собор (возможно посещение)
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Музей писателей-орловцев

Дом, в котором разместился музей, — один из немногих уцелевших от прежних времён. Этот особняк был построен в середине XIX века по проекту известного архитектора И. Ф. Тибо-Бриниоля. В семи его залах можно увидеть подлинные писательские коллекции, которые собирались годами. Это фотографии, книги, рукописи, интерьерные уголки, являющиеся молчаливыми свидетелями вкусов, пристрастий и материальных возможностей наших писателей.
В музейных залах представлены экспонаты, связанные с именами знаменитых поэтов-земляков: А. А. Фета, А. Н. Апухтина, Ф. И. Тютчева; писателей и поэтов, вступивших в литературу в переходную эпоху конца XIX — начала XX века, получившую название Серебряного века, — это И. Е. Вольнов, А. В. Германо, Е. Г. Сокол, А. И. Тиняков, Л. Н. Андреев, И. А. Новиков, И. Ф. Каллиников.
Пешеходная обзорная экскурсия по городу
Пройдёте по центральной пешеходной улице города. За старинные здания и особую атмосферу эту часть Орла ещё называют орловским Арбатом. Буквально каждый сантиметр здесь хранит купеческую историю города. Далее вы увидите сквер Ермолова и узнаете, почему детей на Кавказе пугали его именем.
Далее маршрут пройдёт к одному из самых красивых зданий Орла — Центральному Банку. Так же во время экскурсии вы увидите памятник Баграмяну, Дом Книги, Стрелку слияния Оки и Орлика, место, где стояла орловская крепость, памятник Ивану Грозному, старейший Богоявленский собор (возможно посещение), где находиться чудотворная икона «Всех скорбящих Радость».
За дополнительную плату возможно посещение дом-музея Н. С. Лескова, И. А. Бунина, дом Т. Н. Грановского, И. С. Тургенева, Краеведческого музея, посещение мастер-классов по народному промыслу.

Ответы на вопросы

Что входит
  • трансферт ж/д вокзал — музей, центр города — вокзал
  • услуги гида
  • обзорная экскурсия по городу 2 часа
  • посещение музея Писателей Орловцев с экскурсией (билет + услуги экскурсовода).
Что не входит
  • обед (около 300 руб. /чел.)
Место начала и завершения?
ж/д вокзал, Орел
Когда и сколько длится
Когда: По субботам и воскресеньям
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

По субботам и воскресеньям

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Орла

🎩Индивидуальные🚌На автобусе☀️Однодневные туры🔭Обзорные📚Литература и искусствоВыходные🖼Музеи🧳Туры

Еще несколько похожих предложений в Орле

Экскурсия по парку «Орловское полесье»
Индивидуально
для 10 чел.
12 500
за 1-10 чел.
Экскурсия по парку «Орловское полесье»
Всем известно, что город Орел - родина Тургенева
Ежедневно
Старинный город над Окой
Индивидуально
для 10 чел.
4.9
23
2ч 30м
2 600
за 1-10 чел.
Старинный город над Окой
👣 Пешеходная
Погружение в историю и самобытную атмосферу Орла на обзорной прогулке
21 дек
22 дек
23 дек
ещё...
Обзорная экскурсия по Орлу
Индивидуально
для 10 чел.
3 500
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Орлу
👣 Пешеходная
Орел - город, по легенде названный в честь орла, который спустился с неба при его строительстве
Ежедневно
Обзорная экскурсия и поездка в Спасское-Лутовиново
Индивидуально
для 5 чел.
12 500
за 1-5 чел.
Обзорная экскурсия и поездка в Спасское-Лутовиново
Если вы уже все изучили в центре города Орел, то вы можете отправиться в Спасское-Лутовиново
Ежедневно
Купеческий Орел
Индивидуально
для 15 чел.
4.9
36
2ч 30м
3 250
за 1-15 чел.
Купеческий Орел
👣 Пешеходная
История торговли в старинных особняках и живописных улицах города
20 дек
21 дек
22 дек
ещё...
Обзорная экскурсия по Орлу
Индивидуально
для 15 чел.
5
1
2ч 30м
3 500
за 1-15 чел.
Обзорная экскурсия по Орлу
👣 Пешеходная
На этой экскурсии вы увидите главные достопримечательности Орла
По договоренности
Орел — город воинской славы
Индивидуально
для 3 чел.
4.7
3
5 000
за 1-3 чел.
Орел — город воинской славы
🚗 На машине
Проехать по местам, связанным с Великой Отечественной войной, и услышать о них малоизвестные факты
20 дек
24 дек
25 дек
ещё...
Из Орла в Болхов, или сказка рядом
Индивидуально
для 3 чел.
5
4
6 000
за 1-3 чел.
Из Орла в Болхов, или сказка рядом
🚗 На машине
Залюбоваться древним городом куполов, открывая его были и небыли
24 дек
25 дек
26 дек
ещё...
Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
Индивидуально
для 3 чел.
5
3
6 100
за 1-3 чел.
Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
🚗 На машине
Открыть историю былинного города, узнать о старинных святынях и побывать в родовом имении Тургенева
24 дек
25 дек
26 дек
ещё...
Орел — путешествие во времени
Индивидуально
до 12 чел.
4.9
31
1 950
за 1-12 чел.
Орел — путешествие во времени
👣 Пешеходная
Погулять по одному из древнейших провинциальных городов страны и услышать его богатую историю
20 дек
21 дек
1 янв
ещё...
Орёл литературный
Индивидуально
для 15 чел.
2ч 30м
3 200
за 1-15 чел.
Орёл литературный
👣 Пешеходная
А вы знаете, в каких знаменитых романах описаны орловские места и реалии
По договоренности
Орловское Полесье: по следам зубров, вятичей и героев Тургенева
Индивидуально
для 3 чел.
5
2
7 800
за 1-3 чел.
Орловское Полесье: по следам зубров, вятичей и героев Тургенева
🚗 На машине
Путешествие в национальный парк с погружением в природу, археологию и историю этих мест
24 дек
25 дек
26 дек
ещё...

Кобальт–Тур проводит ещё 5 экскурсий

Двухдневный тур «По следам орловского купечества»
Индивидуально
для 1 чел.
18 700
за 1-1 чел.
Двухдневный тур «По следам орловского купечества»
🚌 На автобусе
Во время двухдневного тура вы посетите Болхов, побываете на экскурсии
Ежедневно
Двухдневный тур выходного дня «По родной земле Тургенева»
Индивидуально
для 1 чел.
12 700
за 1-1 чел.
Двухдневный тур выходного дня «По родной земле Тургенева»
🚌 На автобусе
Приглашаем вас в двухдневный тур по орловским местам, связанным с именем Тургенева
По субботам и воскресеньям
Поездка в Полесье (2 дня / 1 ночь)
Индивидуально
для 1 чел.
21 300
за 1-1 чел.
Поездка в Полесье (2 дня / 1 ночь)
🚌 На автобусе
Двухдневный тур по маршруту: Спасское-Лутовиново - Мценск - Орел - с. Льгов - с. Ильинское с мини концертом народных
Суббота, воскресенье
Здравствуй, город Тургенева! (+обед)
Индивидуально
для 1 чел.
8 500
за 1-1 чел.
Здравствуй, город Тургенева! (+обед)
🚌 На автобусе
Орел - небольшой городок, который появился в XI веке
По субботам и воскресеньям
Двухдневный тур выходного дня «Литературный край»
Индивидуально
для 1 чел.
18 500
за 1-1 чел.
Двухдневный тур выходного дня «Литературный край»
🚌 На автобусе
Двухдневный тур выходного дня из Орла
По субботам и воскресеньям
У нас ещё много экскурсий 😎 в Орле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Орле
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ