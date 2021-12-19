Музей писателей-орловцев

Дом, в котором разместился музей, — один из немногих уцелевших от прежних времён. Этот особняк был построен в середине XIX века по проекту известного архитектора И. Ф. Тибо-Бриниоля. В семи его залах можно увидеть подлинные писательские коллекции, которые собирались годами. Это фотографии, книги, рукописи, интерьерные уголки, являющиеся молчаливыми свидетелями вкусов, пристрастий и материальных возможностей наших писателей.

В музейных залах представлены экспонаты, связанные с именами знаменитых поэтов-земляков: А. А. Фета, А. Н. Апухтина, Ф. И. Тютчева; писателей и поэтов, вступивших в литературу в переходную эпоху конца XIX — начала XX века, получившую название Серебряного века, — это И. Е. Вольнов, А. В. Германо, Е. Г. Сокол, А. И. Тиняков, Л. Н. Андреев, И. А. Новиков, И. Ф. Каллиников.

Пешеходная обзорная экскурсия по городу

Пройдёте по центральной пешеходной улице города. За старинные здания и особую атмосферу эту часть Орла ещё называют орловским Арбатом. Буквально каждый сантиметр здесь хранит купеческую историю города. Далее вы увидите сквер Ермолова и узнаете, почему детей на Кавказе пугали его именем.

Далее маршрут пройдёт к одному из самых красивых зданий Орла — Центральному Банку. Так же во время экскурсии вы увидите памятник Баграмяну, Дом Книги, Стрелку слияния Оки и Орлика, место, где стояла орловская крепость, памятник Ивану Грозному, старейший Богоявленский собор (возможно посещение), где находиться чудотворная икона «Всех скорбящих Радость».

За дополнительную плату возможно посещение дом-музея Н. С. Лескова, И. А. Бунина, дом Т. Н. Грановского, И. С. Тургенева, Краеведческого музея, посещение мастер-классов по народному промыслу.