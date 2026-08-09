Погрузитесь в атмосферу Орла, посетив музей писателей-орловцев. Здесь вы найдете коллекции Тютчева, Фета и других мастеров слова. Прогулка по орловскому Арбату откроет перед вами город с новой стороны.



Завершит экскурсию знакомство с архитектурными жемчужинами, такими как Центральный банк и Богоявленский собор. Это путешествие по Орлу станет незабываемым открытием для каждого, кто ценит историю и культуру

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Орловского Weekend - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время город оживает, и вы сможете насладиться всеми его красотами. В апреле и октябре также можно провести экскурсию, но стоит учесть возможные дожди. Зимой музеи остаются открытыми, но прогулки могут быть менее комфортными из-за холода.

Сейчас август — это идеальное время.