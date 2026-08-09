Погрузитесь в атмосферу Орла, посетив музей писателей-орловцев. Здесь вы найдете коллекции Тютчева, Фета и других мастеров слова. Прогулка по орловскому Арбату откроет перед вами город с новой стороны.
Завершит экскурсию знакомство с архитектурными жемчужинами, такими как Центральный банк и Богоявленский собор. Это путешествие по Орлу станет незабываемым открытием для каждого, кто ценит историю и культуру
Завершит экскурсию знакомство с архитектурными жемчужинами, такими как Центральный банк и Богоявленский собор. Это путешествие по Орлу станет незабываемым открытием для каждого, кто ценит историю и культуру
5 причин купить эту экскурсию
- 📚 Уникальные коллекции писателей
- 🏛️ Прогулка по орловскому Арбату
- 🏦 Визит к Центральному банку
- 📸 Исторические фотографии и рукописи
- 🌆 Погружение в атмосферу Орла
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Орловского Weekend - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время город оживает, и вы сможете насладиться всеми его красотами. В апреле и октябре также можно провести экскурсию, но стоит учесть возможные дожди. Зимой музеи остаются открытыми, но прогулки могут быть менее комфортными из-за холода.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Музей писателей-орловцев
- Центральный банк
- Орловский Арбат
- Памятник Ивану Грозному
- Богоявленский собор
Описание экскурсииМузей писателей-орловцев Зданию музея удалось сохранить прежний старинный облик, который приковывает взгляды своими интерьерами. В семи залах собраны писательские коллекции Фета, Тютчева, творцов Серебряного века. В коллекциях можно найти фотографии, книги, рукописи и интерьерные уголки — все, что может рассказать вам о владельце. Пешеходная обзорная экскурсия по городу Мы пройдемся по центральной пешеходной улице города, которую за особую атмосферу прозвали орловским Арбатом. После вы увидите одно из самых красивых зданий Орла — Центральный банк, а также стрелку слияния Оки и Орлика, памятник Ивану Грозному и живописный Богоявленский собор. Организационные детали За дополнительную плату возможно посещение дом-музея Н. С. Лескова, И. А. Бунина, дом Т. Н. Грановского, И. С. Тургенева, Краеведческого музея, посещение мастер-классов по народному промыслу.
По субботам и воскресеньям
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей писателей-орловцев
- Орловский Арбат
- Сквер Ермолова
- Центральный Банк
- Памятник Баграмяну
- Дом Книги
- Стрелку слияния Оки и Орлика
- Место, где стояла орловская крепость
- Памятник Ивану Грозному
- Старейший Богоявленский собор (возможно посещение)
Что включено
- Трансферт ж/д вокзал - музей, центр города - вокзал
- Услуги гида
- Обзорная экскурсия по городу 2 часа
- Посещение музея Писателей Орловцев с экскурсией (билет + услуги экскурсовода).
Что не входит в цену
- Обед (около 300 руб. /чел.)
Место начала и завершения?
Ж/д вокзал, Орел
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам и воскресеньям
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Орла
Похожие экскурсии на «Орловский Weekend»
Индивидуальная
до 3 чел.
Орловское Полесье: по следам зубров, вятичей и героев Тургенева
Путешествие в национальный парк с погружением в природу, археологию и историю этих мест
21 авг в 07:00
23 авг в 07:00
от 18 310 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Орла в Болхов, или Сказка рядом
Погрузитесь в атмосферу загадочного Болхова: его исторические храмы, тайные легенды и места силы ждут вас
21 авг в 08:00
23 авг в 08:00
от 15 494 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
Погрузитесь в атмосферу древнего Мценска, узнайте о его исторических загадках и посетите знаменитую усадьбу Тургенева
21 авг в 08:00
23 авг в 08:00
от 15 494 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Купеческий Орёл
История торговли в старинных особняках и живописных улицах города
7 сен в 08:00
8 сен в 08:00
от 8000 ₽ за всё до 30 чел.
8500 ₽ за экскурсию