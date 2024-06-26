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на прогулке! Очень приятный, эрудированный, с прекрасным чувством юмора молодой человек. Нас было пятеро и всем очень понравилась экскурсия. У сына был день рождения, решили, что проведем его познавательно, активно и на свежем воздухе. Все получилось, как задумали. Мы много знаем про Орел, так как это наша малая родина, но Дмитрий рассказал нам новые интересные факты про любимый город. Даже переменчивая погода - то дождь, то солнце не повлияла на общее впечатление. Маршрут построен по самому сердцу города - по его центральным улицам. Дмитрий обратил наше внимание на то, что сам не замечаешь, хотя неоднократно прогуливался по этим местам. Было полезно, информативно, легко и непринужденно. Большое спасибо за экскурсию! Однозначно рекомендую! Дмитрий, Вам успехов и благодарных позитивных слушателей!