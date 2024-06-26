1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Орел сквозь столетия: путешествие по историческому и культурному наследию
Погрузитесь в уникальную атмосферу Орла, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие быть рассказанными
Начало: У памятника Лескову
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:30
4 550₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Орел - путешествие во времени: историческая экскурсия по городу
Погрузитесь в историю Орла, увидев его главные достопримечательности и услышав увлекательные истории о знаменитых людях
Начало: В сквере имени Гуртьева
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
3 340₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Орловский Weekend: музей писателей и обзорная экскурсия
Посетите музей писателей-орловцев и прогуляйтесь по центральной улице Орла. Узнайте историю города и насладитесь его архитектурой
Начало: Ж/д вокзал, Орел
Расписание: По субботам и воскресеньям
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от 8 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда26 июня 2024Были на экскурсии 17 июня 2024г. Было полное ощущение, что мы с Дмитрием хорошие друзья настолько было комфортно с ним
- ТТатьяна22 июня 2024Дмитрий -прекрасный и высокообразованный, очень внимательный и доброжелательный рассказчик, благодаря которому мы полюбили Орел и захотели вернуться сюда! 😍👍
- ТТатьяна21 июня 2024Это была замечательная экскурсия, одновременно содержательная и легкая. С разносторонне образованным и приятным в общении, симпатичным человеком. Спасибо большое Дмитрию! Очень рекомендую пройтись с ним по улицам Орла.
- ММария28 мая 2024Хорошая экскурсия, Татьяна очень интересно рассказала о городе и его истории, рекомендую
- ЕЕлена7 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Ходили вместе с друзьями, которые живут в Орле и им тоже было интересно. Отдельная благодарность гиду, она профессионал, очень интересный рассказчик, настолько погружена в материал, что легко может ответить на любые вопросы не совсем по теме экскурсии))
- OOxana7 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Много разноплановой информации: и исторической, и в современном ракурсе. Экскурсовод рассказывала очень интересно, захватывающе.
Ответы на вопросы от путешественников по Орлу в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Орлу в июле 2024
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