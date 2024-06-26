Экскурсии выходного дня в Орле

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Орле, цены от 3 340 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Орёл сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
49 отзывов
Орел сквозь столетия: путешествие по историческому и культурному наследию
Погрузитесь в уникальную атмосферу Орла, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие быть рассказанными
Начало: У памятника Лескову
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:30
4 550 за всё до 10 чел.
Орёл - путешествие во времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
77 отзывов
Орел - путешествие во времени: историческая экскурсия по городу
Погрузитесь в историю Орла, увидев его главные достопримечательности и услышав увлекательные истории о знаменитых людях
Начало: В сквере имени Гуртьева
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
3 340 за всё до 6 чел.
Орловский Weekend
🚌 На автобусе
Индивидуальная
4 часа
Орловский Weekend: музей писателей и обзорная экскурсия
Посетите музей писателей-орловцев и прогуляйтесь по центральной улице Орла. Узнайте историю города и насладитесь его архитектурой
Начало: Ж/д вокзал, Орел
Расписание: По субботам и воскресеньям
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от 8 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    26 июня 2024
    Орёл - путешествие во времени
    Были на экскурсии 17 июня 2024г. Было полное ощущение, что мы с Дмитрием хорошие друзья настолько было комфортно с ним
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    на прогулке! Очень приятный, эрудированный, с прекрасным чувством юмора молодой человек. Нас было пятеро и всем очень понравилась экскурсия. У сына был день рождения, решили, что проведем его познавательно, активно и на свежем воздухе. Все получилось, как задумали. Мы много знаем про Орел, так как это наша малая родина, но Дмитрий рассказал нам новые интересные факты про любимый город. Даже переменчивая погода - то дождь, то солнце не повлияла на общее впечатление. Маршрут построен по самому сердцу города - по его центральным улицам. Дмитрий обратил наше внимание на то, что сам не замечаешь, хотя неоднократно прогуливался по этим местам. Было полезно, информативно, легко и непринужденно. Большое спасибо за экскурсию! Однозначно рекомендую! Дмитрий, Вам успехов и благодарных позитивных слушателей!

  • Т
    Татьяна
    22 июня 2024
    Орёл - путешествие во времени
    Дмитрий -прекрасный и высокообразованный, очень внимательный и доброжелательный рассказчик, благодаря которому мы полюбили Орел и захотели вернуться сюда! 😍👍
  • Т
    Татьяна
    21 июня 2024
    Орёл - путешествие во времени
    Это была замечательная экскурсия, одновременно содержательная и легкая. С разносторонне образованным и приятным в общении, симпатичным человеком. Спасибо большое Дмитрию! Очень рекомендую пройтись с ним по улицам Орла.
  • М
    Мария
    28 мая 2024
    Орёл сквозь столетия
    Хорошая экскурсия, Татьяна очень интересно рассказала о городе и его истории, рекомендую
  • Е
    Елена
    7 мая 2024
    Орёл сквозь столетия
    Экскурсия очень понравилась. Ходили вместе с друзьями, которые живут в Орле и им тоже было интересно. Отдельная благодарность гиду, она профессионал, очень интересный рассказчик, настолько погружена в материал, что легко может ответить на любые вопросы не совсем по теме экскурсии))
  • O
    Oxana
    7 мая 2024
    Орёл сквозь столетия
    Экскурсия очень понравилась. Много разноплановой информации: и исторической, и в современном ракурсе. Экскурсовод рассказывала очень интересно, захватывающе.

Ответы на вопросы от путешественников по Орлу в категории «На выходные»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Орёл сквозь столетия
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  3. Орловский Weekend
Какие места ещё посмотреть в Орле
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Сквер Танкистов
  2. Улица Ленина
  3. Спасское-Лутовиново
  4. Музей Бунина
  5. Свято-Введенский женский монастырь
  6. Александровский мост
  7. Памятник Лескову
  8. Храм Архангела Михаила
  9. Гостиный Двор
Сколько стоит экскурсия по Орлу в июле 2024
Сейчас в Орле в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 3 340 до 8 500. Туристы уже оставили гидам 126 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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